Xitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildi

·64·Salomatlik
Xitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik olimlar o‘tkazgan tadqiqot uyqu tartibining buzilishi va kech uxlash organizmda 172 ta kasallik rivojlanishi bilan bog‘liqligini aniqladi.
  • 88 461 nafar ishtirokchi va 6 yil 8 oylik kuzatuv natijasida 42 ta kasallikda xavf ikki baravar oshishi ko‘rsatildi.
  • Tadqiqot mualliflari uyqu muammolari ushbu kasalliklarning birlamchi sababchisi ekanini to‘g‘ridan-to‘g‘ri isbotlamasa-da, tungi ritmning buzilishi tananing himoya qalqonini qulatishini ta’kidlamoqda.

Zamonaviy hayot sur’ati, tungi gadjetlar va muntazam kech yotish odati inson salomatligi uchun kutilganidan ancha katta zarba berishi ma’lum bo‘ldi. Xitoylik olimlar tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli yangi fundamental tadqiqot uyqu tartibining buzilishi va kech uxlash inson organizmida naq 172 ta kasallik rivojlanishi bilan statistik jihatdan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatdi.

Xitoyning nufuzli ilmiy jurnalida chop etilgan ushbu xulosalar sog‘lom turmush tarzi va tibbiyot doiralarida jiddiy muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

88 mingdan ortiq ko‘ngilli va qariyb 7 yillik kuzatuv

Tadqiqot shunchaki nazariy taxminlarga emas, balki juda ulkan va ishonchli statistik bazaga tayanadi:

  • Ishtirokchilar qamrovi: Tadqiqotchilar 88 461 nafar katta yoshli insonning uyqu bioritmlari va salomatlik ko‘rsatkichlarini sinchkovlik bilan o‘rganib chiqishdi;

  • Uzoq muddatli monitoring: Har bir ishtirokchi o‘rtacha 6 yil 8 oy davomida tibbiy kuzatuv ostida bo‘ldi;

  • O‘rganilgan parametrlar: Kuzatuv davomida uxlash vaqti, uyqu davomiyligi, tungi uyqu sifati va sirkad ritmining buzilishi qayd etilib, ularning turli surunkali xastaliklarga ta’siri tahlil qilindi.

42 ta xastalikda xavf ikki baravar yuqori

Tahlillar yakunida uyqu buzilishi 172 ta turli patologiya bilan parallel ravishda kechishi aniqlandi. Eng xavotirli jihati — 42 ta kasallikda muayyan salbiy uyqu ko‘rsatkichlari mavjud bo‘lganda xastalikka chalinish ehtimoli ikki baravar va undan ham yuqori darajaga ko‘tarilgan.

Uyqu tartibsizligi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan eng og‘ir xastaliklar qatoriga quyidagilar kiritildi:

  • Ikkinchi tur qandli diabet: Tungi uyquning yetishmasligi yoki kech yotish metabolizm va insulin sezgirligini keskin izdan chiqaradi;

  • Parkinson kasalligi: Neyrodegenerativ o‘zgarishlar va asab tizimi yemirilishi uyqu fazalarining buzilishi bilan birga namoyon bo‘lmoqda;

  • O‘tkir buyrak yetishmovchiligi: Tananing tabiiy regeneratsiya va tozalanish davri tunda to‘xtab qolishi buyraklar filtratsiyasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Mutaxassislar ogohlantirishi: Oqibatmi yoki sabab?

Tadqiqot mualliflari muhim bir jihatga alohida e’tibor qaratmoqda: mazkur ilmiy ish uyqu muammolari ushbu kasalliklarning mutlaq birlamchi sababchisi ekanini to‘g‘ridan to‘g‘ri isbotlamaydi. Biroq ular o‘rtasidagi uzviy, kuchli statistik bog‘liqlik shuni ko‘rsatadiki, tungi ritmning buzilishi tananing umumiy himoya qalqonini qulatadi va mavjud ichki yashirin xastaliklarning tez avj olishiga zamin yaratadi.

Shifokorlar kun tartibini to‘g‘rilash, har kuni bir vaqtda uxlash va tungi uyqu me’yorini buzmaslikni yuzlab surunkali kasalliklarning oldini oluvchi eng arzon va samarali tabiiy mudofaa vositasi sifatida baholamoqda.

Xitoylik olimlar172 ta kasallikuyqu tartibining buzilishiTibbiy monitoring
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!21 sentabr 08:37Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:15Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?Shifobaxsh siri topildi: Naqd pul sanash tanaga qanday ta’sir qiladi?Bugun 00:15Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?Kecha 23:4940 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdi40 yoshdan keyin sportzalga soatlab borish shart emas: mutaxassis muqobil usulni aytdiKecha 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot