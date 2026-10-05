FIFA instruktori: O‘zbekiston hakamlik tizimiga xalqaro tajribaga ega mutaxassis keldi

·44·Sport
FIFA instruktori: O‘zbekiston hakamlik tizimiga xalqaro tajribaga ega mutaxassis keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi rahbari lavozimiga xalqaro tajribaga ega mutaxassis Farhod Abdullayev tayinlandi.
  • Abdullayev 2018, 2022 va 2026 yillardagi FIFA Jahon chempionatlari uchun hakamlarni tayyorlash bo‘yicha ekspertlar panelida ishlagan.
  • U 30 yildan ziyod tajribaga ega bo‘lib, dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida FIFA va OFKning 170 dan ziyod o‘quv kurslarini o‘tkazgan.

O‘zbekiston Superligasi bahslarida hakamlik bilan bog‘liq ko‘plab bahsli vaziyatlar, munozarali qarorlar va keng jamoatchilikning e’tirozlari ortidan O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi rahbariyatida jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi.

Tashkilotni boshqarib kelgan Ma’mur Saidqosimov o‘rniga xalqaro miqyosda katta obro‘ga ega mutaxassis Farhod Abdullayev yangi direktor etib tayinlandi. Sobiq rahbar Saidqosimov ham markaz tizimida o‘z faoliyatini davom ettirishi ma’lum qilindi.

Tayinlov tafsilotlari va rasmiy e’lon

Avvalroq O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi matbuot xizmati mamlakatda futbol hakamligini yangi bosqichga olib chiqish, hakamlarning professional mahoratini oshirish va xalqaro standartlarga javob beradigan yangi avlod vakillarini tarbiyalash maqsadida Farhod Abdullayev tizimga jalb etilganini xabar qilgandi. Biroq u paytda tashkilot rahbariyati almashgani to‘liq oshkor qilinmagan edi.

Ko‘p o‘tmay, Farhod Abdullayevning o‘zi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi direktori lavozimida ish boshlaganini rasman tasdiqladi.

Jahon chempionatlari eksperti: Farhod Abdullayev kim?

Yangi rahbarning tajribasi va professional faoliyati o‘zbek futboli hakamligini isloh qilishda katta umid uyg‘otmoqda:

  • Mundiallar paneli a’zosi: U 2018, 2022 va 2026 yillardagi FIFA Jahon chempionatlari uchun hakamlarni tayyorlash bo‘yicha maxsus ekspertlar panelida samarali faoliyat yuritgan;

  • Global murabbiylik maqomi: 2011 yildan beri dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida FIFA va OFKning 170 dan ziyod rasmiy o‘quv kurs va seminarlarini o‘tkazgan;

  • 30 yillik katta tajriba: Futbol hakamligi sohasida 30 yildan ziyod boy amaliy va nazariy tajribaga ega bo‘lgan Abdullayev so‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni hakamlar departamentiga rahbarlik qilib kelayotgan edi.

Hakamlikdagi yangi bosqich talabi

Ma’lumot o‘rnida, bungacha turli yillarda O‘zbekiston hakamlar markazida Erkin Baxtiyorov va Laziz Qo‘chqorov singari tajribali mutaxassislar rahbarlik qilishgan.

Mahalliy chempionatda hakamlar qarorlari atrofidagi bosim va bahslar kuchaygan ayni pallada xalqaro ekspert Farhod Abdullayevning markaz jilovini qo‘lga olishi VAR tizimi ishini mukammallashtirish hamda hakamlarning shaffof faoliyatini yo‘lga qo‘yishda hal qiluvchi qadam bo‘lishi kutilmoqda.

Farhod AbdullayevO‘zbekiston Futbol hakamlar markaziO‘zbekiston SuperligiFIFA Jahon chempionatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04Infantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlikInfantino Toshkentda: “Yangi Toshkent” o‘yingohi, milliy terma va U-20 mundialiga tayyorgarlik30 sentabr 21:50FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiToshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi30 sentabr 16:21Krishtianu Ronaldu FIFA va Messini korrupsiyada ayblovchi postga «layk» bosdiKrishtianu Ronaldu FIFA va Messini korrupsiyada ayblovchi postga «layk» bosdi21 iyul 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi