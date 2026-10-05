FIFA instruktori: O‘zbekiston hakamlik tizimiga xalqaro tajribaga ega mutaxassis keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi rahbari lavozimiga xalqaro tajribaga ega mutaxassis Farhod Abdullayev tayinlandi.
- Abdullayev 2018, 2022 va 2026 yillardagi FIFA Jahon chempionatlari uchun hakamlarni tayyorlash bo‘yicha ekspertlar panelida ishlagan.
- U 30 yildan ziyod tajribaga ega bo‘lib, dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida FIFA va OFKning 170 dan ziyod o‘quv kurslarini o‘tkazgan.
O‘zbekiston Superligasi bahslarida hakamlik bilan bog‘liq ko‘plab bahsli vaziyatlar, munozarali qarorlar va keng jamoatchilikning e’tirozlari ortidan O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi rahbariyatida jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi.
Tashkilotni boshqarib kelgan Ma’mur Saidqosimov o‘rniga xalqaro miqyosda katta obro‘ga ega mutaxassis Farhod Abdullayev yangi direktor etib tayinlandi. Sobiq rahbar Saidqosimov ham markaz tizimida o‘z faoliyatini davom ettirishi ma’lum qilindi.
Tayinlov tafsilotlari va rasmiy e’lon
Avvalroq O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi matbuot xizmati mamlakatda futbol hakamligini yangi bosqichga olib chiqish, hakamlarning professional mahoratini oshirish va xalqaro standartlarga javob beradigan yangi avlod vakillarini tarbiyalash maqsadida Farhod Abdullayev tizimga jalb etilganini xabar qilgandi. Biroq u paytda tashkilot rahbariyati almashgani to‘liq oshkor qilinmagan edi.
Ko‘p o‘tmay, Farhod Abdullayevning o‘zi ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali O‘zbekiston Futbol hakamlar markazi direktori lavozimida ish boshlaganini rasman tasdiqladi.
Jahon chempionatlari eksperti: Farhod Abdullayev kim?
Yangi rahbarning tajribasi va professional faoliyati o‘zbek futboli hakamligini isloh qilishda katta umid uyg‘otmoqda:
Mundiallar paneli a’zosi: U 2018, 2022 va 2026 yillardagi FIFA Jahon chempionatlari uchun hakamlarni tayyorlash bo‘yicha maxsus ekspertlar panelida samarali faoliyat yuritgan;
Global murabbiylik maqomi: 2011 yildan beri dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida FIFA va OFKning 170 dan ziyod rasmiy o‘quv kurs va seminarlarini o‘tkazgan;
30 yillik katta tajriba: Futbol hakamligi sohasida 30 yildan ziyod boy amaliy va nazariy tajribaga ega bo‘lgan Abdullayev so‘nggi yillarda Saudiya Arabistoni hakamlar departamentiga rahbarlik qilib kelayotgan edi.
Hakamlikdagi yangi bosqich talabi
Ma’lumot o‘rnida, bungacha turli yillarda O‘zbekiston hakamlar markazida Erkin Baxtiyorov va Laziz Qo‘chqorov singari tajribali mutaxassislar rahbarlik qilishgan.
Mahalliy chempionatda hakamlar qarorlari atrofidagi bosim va bahslar kuchaygan ayni pallada xalqaro ekspert Farhod Abdullayevning markaz jilovini qo‘lga olishi VAR tizimi ishini mukammallashtirish hamda hakamlarning shaffof faoliyatini yo‘lga qo‘yishda hal qiluvchi qadam bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…