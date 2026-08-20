Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdi

·22·Dunyo
Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdi
Qisqacha

Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligining yagona kafolati Rossiya bo'lishi mumkinligini bildirdi. U bu fikrni 20 avgust kuni o'tkazilgan brifingda bildirib, Vladimir Putin ham bu boradagi pozitsiyasini bir necha bor bayon qilganini ta'kidladi.

Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi masalasida Moskva pozitsiyasini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, Ukraina uchun bunday kafolatni faqat Rossiya ta’minlashi mumkin. Bu bayonot 20 avgust kuni o‘tkazilgan brifingda yangradi.

«Kafolat Rossiya bo‘lishi mumkin»

Zaxarova Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu masaladagi pozitsiyasini bir necha bor bildirganini ta’kidladi.

«Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligining yagona kafolati faqat Rossiya bo‘lgan va bo‘lishi mumkin».

Diplomatning bayonoti Rossiyaning Ukraina bo‘yicha muzokaralar va xavfsizlik kafolatlariga oid pozitsiyasi kontekstida bildirildi.

Zaxarova G‘arb siyosatiga keskin baho berdi

Rossiya TIV vakili G‘arb davlatlarining Ukrainaga munosabatini ham tanqid qildi. Uning fikricha, Ukraina G‘arb uchun mustaqil va iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlat sifatida muhim emas.

Zaxarova G‘arbning Ukrainaga qiziqishi, uning talqiniga ko‘ra, asosan pragmatik va geosiyosiy maqsadlarga qaratilganini bildirdi.

«Ukraina G‘arbga na mustaqil, na gullab-yashnayotgan davlat sifatida kerak emas».

Uning aytishicha, agar G‘arb Ukrainaga aynan shunday davlat sifatida manfaatdor bo‘lganida, uning siyosati boshqacha bo‘lar edi.

Moskva G‘arbning maqsadlarini qanday baholamoqda?

Zaxarova G‘arb Ukraina hududidan Rossiyaga qarshi geosiyosiy bosim vositasi sifatida foydalanmoqda, degan pozitsiyani bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, Moskva G‘arb siyosatini Ukraina resurslaridan foydalanish va Rossiyaga nisbatan xavflarni kuchaytirishga qaratilgan strategiya sifatida ko‘radi.

Bu — Rossiya TIVning Ukraina urushi va G‘arbning undagi roliga nisbatan rasmiy pozitsiyasi.

«Ukraina kelajagi oldindan belgilangan»

Zaxarova G‘arb tomonidan Ukrainaga ko‘rsatilayotgan yordamni ham tanqid qildi. Uning fikricha, resurslar cheklangan va G‘arb Ukrainadagi hozirgi siyosiy tizimning kelajagi haqida yetarlicha qayg‘urmayapti.

U Kiyevdagi amaldagi hokimiyatni «neonatsistik rejim» deb atadi va uning kelajagi «oldindan belgilangan» degan fikrni bildirdi.

Bayonotlar muzokaralar fonida yangradi

Zaxarovaning mazkur bayonotlari Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urushni tugatish hamda kelajakdagi xavfsizlik kafolatlari masalalari muhokama qilinayotgan bir paytda bildirildi.

Shu bilan birga, Rossiyaning «Ukraina suverenitetining kafolati» bo‘lishi haqidagi pozitsiyasi Moskva tomonining siyosiy bayonotidir. Ukraina va G‘arb davlatlari bu masalada boshqa pozitsiyalarga ega.

Mariya ZaxarovaRossiyaUkrainaVladimir PutinRossiya Tashqi ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi