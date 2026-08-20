Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdi
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligining yagona kafolati Rossiya bo'lishi mumkinligini bildirdi. U bu fikrni 20 avgust kuni o'tkazilgan brifingda bildirib, Vladimir Putin ham bu boradagi pozitsiyasini bir necha bor bayon qilganini ta'kidladi.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi masalasida Moskva pozitsiyasini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, Ukraina uchun bunday kafolatni faqat Rossiya ta’minlashi mumkin. Bu bayonot 20 avgust kuni o‘tkazilgan brifingda yangradi.
«Kafolat Rossiya bo‘lishi mumkin»
Zaxarova Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu masaladagi pozitsiyasini bir necha bor bildirganini ta’kidladi.
«Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligining yagona kafolati faqat Rossiya bo‘lgan va bo‘lishi mumkin».
Diplomatning bayonoti Rossiyaning Ukraina bo‘yicha muzokaralar va xavfsizlik kafolatlariga oid pozitsiyasi kontekstida bildirildi.
Zaxarova G‘arb siyosatiga keskin baho berdi
Rossiya TIV vakili G‘arb davlatlarining Ukrainaga munosabatini ham tanqid qildi. Uning fikricha, Ukraina G‘arb uchun mustaqil va iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlat sifatida muhim emas.
Zaxarova G‘arbning Ukrainaga qiziqishi, uning talqiniga ko‘ra, asosan pragmatik va geosiyosiy maqsadlarga qaratilganini bildirdi.
«Ukraina G‘arbga na mustaqil, na gullab-yashnayotgan davlat sifatida kerak emas».
Uning aytishicha, agar G‘arb Ukrainaga aynan shunday davlat sifatida manfaatdor bo‘lganida, uning siyosati boshqacha bo‘lar edi.
Moskva G‘arbning maqsadlarini qanday baholamoqda?
Zaxarova G‘arb Ukraina hududidan Rossiyaga qarshi geosiyosiy bosim vositasi sifatida foydalanmoqda, degan pozitsiyani bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Moskva G‘arb siyosatini Ukraina resurslaridan foydalanish va Rossiyaga nisbatan xavflarni kuchaytirishga qaratilgan strategiya sifatida ko‘radi.
Bu — Rossiya TIVning Ukraina urushi va G‘arbning undagi roliga nisbatan rasmiy pozitsiyasi.
«Ukraina kelajagi oldindan belgilangan»
Zaxarova G‘arb tomonidan Ukrainaga ko‘rsatilayotgan yordamni ham tanqid qildi. Uning fikricha, resurslar cheklangan va G‘arb Ukrainadagi hozirgi siyosiy tizimning kelajagi haqida yetarlicha qayg‘urmayapti.
U Kiyevdagi amaldagi hokimiyatni «neonatsistik rejim» deb atadi va uning kelajagi «oldindan belgilangan» degan fikrni bildirdi.
Bayonotlar muzokaralar fonida yangradi
Zaxarovaning mazkur bayonotlari Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urushni tugatish hamda kelajakdagi xavfsizlik kafolatlari masalalari muhokama qilinayotgan bir paytda bildirildi.
Shu bilan birga, Rossiyaning «Ukraina suverenitetining kafolati» bo‘lishi haqidagi pozitsiyasi Moskva tomonining siyosiy bayonotidir. Ukraina va G‘arb davlatlari bu masalada boshqa pozitsiyalarga ega.
…