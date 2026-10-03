Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi

·45·Dunyo
Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi

«Manchester Siti»ning yulduz hujumchisi Erling Holand Norvegiyaning mashhur Norwegian Air Shuttle aviakompaniyasiga qarshi sud da’vosi ochdi. To‘purarning bunday keskin qaroriga kompaniyaning kreativ deb hisoblangan, ammo ruxsatsiz tarzda qilingan reklama kampaniyasi sabab bo‘ldi.

The Touchline nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, aviatashuvchi chiptalar sotuvini oshirish maqsadida yulduz futbolchining shaxsiy brendi va tashqi qiyofasidan noqonuniy ravishda foydalangan.

Reklamada nima tasvirlangan edi?

Aviakompaniya marketologlari reklama roligida Holandning dunyoga mashhur, o‘ziga xos soch turmagini fotomontaj yordamida to‘g‘ridan to‘g‘ri samolyot tasviriga joylashtirishgan:

  • Surat ustiga esa maqtov sifatida: «Biz hech qachon bu qadar norvegcha ko‘rinmaganmiz!» degan da’vatkor shior yozilgan.

  • Shu tariqa, kompaniya futbolchining shaxsiy imiji orqali aviachiptalarni reklama qilgan.

Biroq bunday reklama uchun na Holandning o‘zidan, na uning media huquqlarini boshqaruvchi jamoasidan rozilik olingan. O‘z imij huquqi qo‘pol ravishda buzilganini ko‘rgan hujumchi masalani qonuniy yo‘l bilan hal qilish uchun sud organlariga murojaat qildi.

Maydonda esa to‘xtatib bo‘lmas sermahsullik

Sud mojarosiga qaramay, Erling maydonda haqiqiy gol mashinasi bo‘lib qolishda davom etmoqda. Hujumchi 2026/2027 yilgi mavsum startida «Manchester Siti» safida o‘tkazgan 7 ta uchrashuvda raqiblar darvozasiga naqd 7 ta gol kiritib, ajoyib ko‘rsatkich qayd etmoqda.

Erling HolandManchester SitiNorwegian Air Shuttlesud da’vo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Bugun 09:29«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldiKecha 10:42Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqdaYevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda26 sentabr 15:49Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi14 sentabr 09:15«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!13 sentabr 22:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota