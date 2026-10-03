Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi
«Manchester Siti»ning yulduz hujumchisi Erling Holand Norvegiyaning mashhur Norwegian Air Shuttle aviakompaniyasiga qarshi sud da’vosi ochdi. To‘purarning bunday keskin qaroriga kompaniyaning kreativ deb hisoblangan, ammo ruxsatsiz tarzda qilingan reklama kampaniyasi sabab bo‘ldi.
The Touchline nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, aviatashuvchi chiptalar sotuvini oshirish maqsadida yulduz futbolchining shaxsiy brendi va tashqi qiyofasidan noqonuniy ravishda foydalangan.
Reklamada nima tasvirlangan edi?
Aviakompaniya marketologlari reklama roligida Holandning dunyoga mashhur, o‘ziga xos soch turmagini fotomontaj yordamida to‘g‘ridan to‘g‘ri samolyot tasviriga joylashtirishgan:
Surat ustiga esa maqtov sifatida: «Biz hech qachon bu qadar norvegcha ko‘rinmaganmiz!» degan da’vatkor shior yozilgan.
Shu tariqa, kompaniya futbolchining shaxsiy imiji orqali aviachiptalarni reklama qilgan.
Biroq bunday reklama uchun na Holandning o‘zidan, na uning media huquqlarini boshqaruvchi jamoasidan rozilik olingan. O‘z imij huquqi qo‘pol ravishda buzilganini ko‘rgan hujumchi masalani qonuniy yo‘l bilan hal qilish uchun sud organlariga murojaat qildi.
Maydonda esa to‘xtatib bo‘lmas sermahsullik
Sud mojarosiga qaramay, Erling maydonda haqiqiy gol mashinasi bo‘lib qolishda davom etmoqda. Hujumchi 2026/2027 yilgi mavsum startida «Manchester Siti» safida o‘tkazgan 7 ta uchrashuvda raqiblar darvozasiga naqd 7 ta gol kiritib, ajoyib ko‘rsatkich qayd etmoqda.
Izohlar 0
…