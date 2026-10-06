7 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 12,34 so‘mga qimmatlab, 11 790,79 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 86,93 so‘mga qimmatlab, 13 285,86 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,57 so‘mga arzonlab, 137,78 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 75,28 so‘mga qimmatlab, 15 655,81 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga qimmatlab, 74,63 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 26,81 so‘mga qimmatlab, 14 198,93 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,84 so‘mga qimmatlab, 1 758,61 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…