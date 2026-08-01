Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqda
Kanadada yopilgan Marineland dengiz parkida saqlanayotgan 30 nafar beluga kiti xalqaro qutqaruv operatsiyasi doirasida AQSH va Ispaniyadagi akvariumlarga ko‘chirilmoqda. Bu qaror hayvonlar evtanaziya qilinishi mumkinligi haqidagi xavotirlardan so‘ng qabul qilindi.
Park rahbariyati hayvonlarga munosib parvarish ko‘rsatish imkoni qolmaganini bildirgan. Shu sababli beluga kitlari evtanaziya (ya’ni hayvonning hayotini veterinar nazorati ostida sun’iy ravishda tugatish) xavfi ostida qolgan edi. Bu holat xalqaro qutqaruv operatsiyasini boshlashga turtki bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, qutqaruv operatsiyasining birinchi bosqichida oltita beluga maxsus tayyorlangan samolyotlar orqali AQSHga jo‘natildi. Ularning to‘rttasi Chikagodagi Shedd Aquarium, yana ikkitasi esa San-Antoniodagi SeaWorld majmuasiga olib ketildi.
Mutaxassislar hayvonlarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida har bir belugani yumshoq qoplamali, qisman suv bilan to‘ldirilgan maxsus transport konteynerlariga joylashtirgan. Parvoz davomida veterinarlar ularning ahvolini uzluksiz nazorat qilib borgan.
Rejaga ko‘ra, jami 28 ta beluga AQSHdagi to‘rtta yirik okeanariumga joylashtiriladi. Qolgan ikki beluga esa Ispaniyaning Oceanogràfic Valencia majmuasiga yuboriladi.
Mutaxassislar barcha belugalar ko‘chirilishidan avval to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilayotgani, ularning yangi yashash muhitiga xavfsiz yetkazilishi esa qat’iy nazorat ostida amalga oshirilayotganini ta’kidladi.
…