Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi

·45·Texno
Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi

Vivo kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagmani — Vivo X500 Pro Max smartfoni uchun moʻljallangan eksklyuziv aksessuarlar toʻplamini rasman namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi toʻplam qurilmaning suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, uni professional darajadagi kamera bilan taqqoslash imkonini beradi hamda bozordagi boshqa yetakchi brendlar mahsulotlaridan yaqqol ajratib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan maxsus videorolikka koʻra, yangi qurilmani tanitish jarayonida mashhur xitoylik musiqachi va aktyor Jey Chou Vivo brendining mobil fotografiya yoʻnalishidagi yangi elchisi etib tayinlandi. Ushbu hamkorlik brendning kamera imkoniyatlarini yanada ommalashtirishga qaratilgan.

Professional aksessuarlar va noyob imkoniyatlar

Smartfon uchun tayyorlangan maxsus mobil fotografiya toʻplamiga ikkita telekonverter, maxsus himoya gʻilofi hamda smartfondan yanada qulay foydalanishni taʼminlovchi professional tutqich kiritilgan. Mazkur ergonomik tutqich oddiy telefonni professional suratga olish moslamasiga aylantiradi.

Aksessuarlar jamlanmasining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu — magnit yordamida orqa panelga oʻrnatiladigan qoʻshimcha ekran hisoblanadi. Ushbu kichik displey asosiy kamera yordamida yuqori sifatli b («seans») selfi suratlarni tushirishda qulay videofraymer vazifasini bajaradi.

Dizayn va kutilayotgan taqdimot sanasi

Qurilmaning tashqi koʻrinishi avvalgi avlod modellariga oʻxshash boʻlib, orqa panelida yirik dumaloq kamera bloki saqlanib qolgan. Ushbu optik modulning markazida Zeiss kompaniyasining koʻzga tashlanadigan koʻk rangdagi logotipi joylashgan boʻlib, bu optikaning yuqori sifatidan darak beradi.

Avvalroq Vivo kompaniyasi X500 seriyasiga kiruvchi uchta yangi model dizaynini rasman eʼlon qilgan edi. X500 turkumidagi smartfonlarning toʻliq taqdimoti joriy yilning 21-sentabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

Taqdimot marosimida faqatgina smartfonlar bilan cheklanib qolmasdan, balki Vivo Watch 6 aqlli soatlari va Vivo Buds Clip nomli simsiz quloqchinlari ham keng jamoatchilikka namoyish etilishi kutilmoqda.

VivoVivo X500 Pro MaxSmartfonlarMobil fotografiyaZeiss
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiApple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildiBugun, 13:21Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi