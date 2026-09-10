Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildi
Vivo kompaniyasi oʻzining boʻlajak flagmani — Vivo X500 Pro Max smartfoni uchun moʻljallangan eksklyuziv aksessuarlar toʻplamini rasman namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi toʻplam qurilmaning suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, uni professional darajadagi kamera bilan taqqoslash imkonini beradi hamda bozordagi boshqa yetakchi brendlar mahsulotlaridan yaqqol ajratib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan maxsus videorolikka koʻra, yangi qurilmani tanitish jarayonida mashhur xitoylik musiqachi va aktyor Jey Chou Vivo brendining mobil fotografiya yoʻnalishidagi yangi elchisi etib tayinlandi. Ushbu hamkorlik brendning kamera imkoniyatlarini yanada ommalashtirishga qaratilgan.
Professional aksessuarlar va noyob imkoniyatlarSmartfon uchun tayyorlangan maxsus mobil fotografiya toʻplamiga ikkita telekonverter, maxsus himoya gʻilofi hamda smartfondan yanada qulay foydalanishni taʼminlovchi professional tutqich kiritilgan. Mazkur ergonomik tutqich oddiy telefonni professional suratga olish moslamasiga aylantiradi.
Aksessuarlar jamlanmasining eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu — magnit yordamida orqa panelga oʻrnatiladigan qoʻshimcha ekran hisoblanadi. Ushbu kichik displey asosiy kamera yordamida yuqori sifatli b («seans») selfi suratlarni tushirishda qulay videofraymer vazifasini bajaradi.
Dizayn va kutilayotgan taqdimot sanasiQurilmaning tashqi koʻrinishi avvalgi avlod modellariga oʻxshash boʻlib, orqa panelida yirik dumaloq kamera bloki saqlanib qolgan. Ushbu optik modulning markazida Zeiss kompaniyasining koʻzga tashlanadigan koʻk rangdagi logotipi joylashgan boʻlib, bu optikaning yuqori sifatidan darak beradi.
Avvalroq Vivo kompaniyasi X500 seriyasiga kiruvchi uchta yangi model dizaynini rasman eʼlon qilgan edi. X500 turkumidagi smartfonlarning toʻliq taqdimoti joriy yilning 21-sentabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.
Taqdimot marosimida faqatgina smartfonlar bilan cheklanib qolmasdan, balki Vivo Watch 6 aqlli soatlari va Vivo Buds Clip nomli simsiz quloqchinlari ham keng jamoatchilikka namoyish etilishi kutilmoqda.
…