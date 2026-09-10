Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?

·6·Sport
Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandning kelajagi borasidagi muhokamalar tinmayotgan bir paytda, klubning sobiq hujumchisi Endi Koul norvegiyalik futbolchining nima uchun boshqa jamoaga oʻtishni istamasligini savol ostiga qoʻydi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli snayper oʻzining gollari va rekordlari bilan Yevropaning yetakchi klublari eʻtiborini tortishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Molde, Red Bull Zalsburg va Borussiya Dortmund safida oʻz maqomini mustahkamlagan Xoland 2022-yilning yozida Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgandi. Oʻsha vaqtda atigi 51 million funt sterlingga baholangan futbolchi bugungi kunga kelib klub safidagi 203 ta oʻvinda 167 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va uning transfer qiymati bir necha barobar oshdi.

Xolandning Angliya maydonlaridagi rekordlari

Norvegiyalik hujumchi Angliya chempionatida eng kam oʻyin — bor-yoʻgʻi 111 ta uchrashuvda 100 ta gol urish marrasini zabt etdi. Manchester Siti rahbariyati futbolchi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan boʻlsa-da, uning kelajagi haqidagi savollar doimiy ravishda berilib kelinmoqda.

Xususan, Ispaniyaning Real Madrid va Barselona klublari tomonidan qiziqishlar borligi haqidagi xabarlar matbuot sahifalaridan tushmayapti. Shunga qaramay, Endi Koul Unibet Casino nashriga bergan eksklyuziv intervyusida futbolchining oʻziga xos fikrlarini keltirib oʻtdi va uning niyatlarini tahlil qildi.

Endi Koulning fikricha, Xoland jamoaviy oʻyinga e'tibor qaratadi

Koulning fikricha, Xolandning Angliyada qancha qolishini faqat uning oʻzi hal qila oladi. Agar futbolchi oʻz oʻyinidan zavqlanayotgan boʻlsa va kiyim almashtirish xonasida muhim rol oʻynayotgan boʻlsa, uning boshqa joyga ketishi uchun mantiqiy sabab qolmaydi.

Shuningdek, sobiq hujumchi Erling shaxsiy rekordlarga unchalik ahamiyat bermasligini ta'kidladi. Koulning aytishicha, gollar va rekordlar ikkinchi darajali masala boʻlib, asosiy e'tibor jamoaviy gʻalabalarga qaratilishi kerak, chunki sheriklari yaratib bergan imkoniyatlar bilangina yuqori natijalarga erishish mumkin.

Erling XolandManchester SitiEndi KoulPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiLionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladiBugun, 12:36Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi