Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandning kelajagi borasidagi muhokamalar tinmayotgan bir paytda, klubning sobiq hujumchisi Endi Koul norvegiyalik futbolchining nima uchun boshqa jamoaga oʻtishni istamasligini savol ostiga qoʻydi. Goal.com xabar berishicha, 26 yoshli snayper oʻzining gollari va rekordlari bilan Yevropaning yetakchi klublari eʻtiborini tortishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Molde, Red Bull Zalsburg va Borussiya Dortmund safida oʻz maqomini mustahkamlagan Xoland 2022-yilning yozida Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgandi. Oʻsha vaqtda atigi 51 million funt sterlingga baholangan futbolchi bugungi kunga kelib klub safidagi 203 ta oʻvinda 167 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va uning transfer qiymati bir necha barobar oshdi.
Xolandning Angliya maydonlaridagi rekordlariNorvegiyalik hujumchi Angliya chempionatida eng kam oʻyin — bor-yoʻgʻi 111 ta uchrashuvda 100 ta gol urish marrasini zabt etdi. Manchester Siti rahbariyati futbolchi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan boʻlsa-da, uning kelajagi haqidagi savollar doimiy ravishda berilib kelinmoqda.
Xususan, Ispaniyaning Real Madrid va Barselona klublari tomonidan qiziqishlar borligi haqidagi xabarlar matbuot sahifalaridan tushmayapti. Shunga qaramay, Endi Koul Unibet Casino nashriga bergan eksklyuziv intervyusida futbolchining oʻziga xos fikrlarini keltirib oʻtdi va uning niyatlarini tahlil qildi.
Endi Koulning fikricha, Xoland jamoaviy oʻyinga e'tibor qaratadiKoulning fikricha, Xolandning Angliyada qancha qolishini faqat uning oʻzi hal qila oladi. Agar futbolchi oʻz oʻyinidan zavqlanayotgan boʻlsa va kiyim almashtirish xonasida muhim rol oʻynayotgan boʻlsa, uning boshqa joyga ketishi uchun mantiqiy sabab qolmaydi.
Shuningdek, sobiq hujumchi Erling shaxsiy rekordlarga unchalik ahamiyat bermasligini ta'kidladi. Koulning aytishicha, gollar va rekordlar ikkinchi darajali masala boʻlib, asosiy e'tibor jamoaviy gʻalabalarga qaratilishi kerak, chunki sheriklari yaratib bergan imkoniyatlar bilangina yuqori natijalarga erishish mumkin.
…