22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi
Britaniyalik mashhur YouTube blogeri TommyInnit, aslidagi ismi Tom Simons, ko‘chada unga hujum qilinganini aytdi. 22 yoshli Minecraft yulduzi muxlislaridan uni ko‘rishsa, yuziga musht tushirmaslikni so‘radi.
Bloger o‘zining millionlab obunachilariga mo‘ljallangan videoda bu haqida g‘ayrioddiy tarzda murojaat qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bir kun oldin notanish kishi uni yuziga urgan. Biroq voqea qayerda va nima sababdan sodir bo‘lganini ochiqlamagan. Bu haqida Need To Know nashri xabar berdi.
Videoda TommyInnit'ning chap ko‘zi atrofida qizarishga o‘xshash izlar ko‘ringan. U shunday degan:
«Hammaga salom, shunchaki kichik bir murojaat qilmoqchiman. Agar meni jamoat joyida ko‘rib qolsangiz, iltimos, yuzimga musht urmang. Kecha kimdir yuzimga musht urdi. Bir mast irlandiyalik. Menga bu yoqmadi. Agar shunday qilmasangiz, juda xursand bo‘lgan bo‘lardim. Rahmat».
G‘ayrioddiy murojaat Instagram'ga joylanganidan so‘ng tez orada yuz minglab ko‘rishlarni to‘pladi. Biroq blogerning obunachilari uning jiddiy iltimosida ham hazilomuz jihatni ko‘rib, voqeaga turlicha munosabat bildirishdi.
Tommy unga hujum qilgan shaxs uni tanigan yoki tanimaganini, shuningdek, hodisa politsiyaga xabar qilingan-qilinmaganini aytmagan.
Kontent yaratuvchi avval ham jamoatchilik bilan bog‘liq noqulay vaziyat haqida gapirgan. Xususan, iyun oyida Tommy va uning hamkasbi, YouTube blogeri Jack Manifold «Shut Up I'm Talking» podkastida bog‘da muxlislar tomonidan bezovta qilingani haqida so‘z yuritgan.
Nottingem shahrida tug‘ilgan Tommy Minecraft asosidagi videolar va jonli efirlar orqali mashhurlikka erishgan. Ayni vaqtda uning asosiy YouTube kanalida 15 milliondan ortiq obunachi mavjud.
Blogerning so‘nggi murojaati esa ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…