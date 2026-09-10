22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi

·14·Dunyo
22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi

Britaniyalik mashhur YouTube blogeri TommyInnit, aslidagi ismi Tom Simons, ko‘chada unga hujum qilinganini aytdi. 22 yoshli Minecraft yulduzi muxlislaridan uni ko‘rishsa, yuziga musht tushirmaslikni so‘radi.

Bloger o‘zining millionlab obunachilariga mo‘ljallangan videoda bu haqida g‘ayrioddiy tarzda murojaat qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bir kun oldin notanish kishi uni yuziga urgan. Biroq voqea qayerda va nima sababdan sodir bo‘lganini ochiqlamagan. Bu haqida Need To Know nashri xabar berdi.

Videoda TommyInnit'ning chap ko‘zi atrofida qizarishga o‘xshash izlar ko‘ringan. U shunday degan:

«Hammaga salom, shunchaki kichik bir murojaat qilmoqchiman. Agar meni jamoat joyida ko‘rib qolsangiz, iltimos, yuzimga musht urmang. Kecha kimdir yuzimga musht urdi. Bir mast irlandiyalik. Menga bu yoqmadi. Agar shunday qilmasangiz, juda xursand bo‘lgan bo‘lardim. Rahmat».

G‘ayrioddiy murojaat Instagram'ga joylanganidan so‘ng tez orada yuz minglab ko‘rishlarni to‘pladi. Biroq blogerning obunachilari uning jiddiy iltimosida ham hazilomuz jihatni ko‘rib, voqeaga turlicha munosabat bildirishdi.

Tommy unga hujum qilgan shaxs uni tanigan yoki tanimaganini, shuningdek, hodisa politsiyaga xabar qilingan-qilinmaganini aytmagan.

Kontent yaratuvchi avval ham jamoatchilik bilan bog‘liq noqulay vaziyat haqida gapirgan. Xususan, iyun oyida Tommy va uning hamkasbi, YouTube blogeri Jack Manifold «Shut Up I'm Talking» podkastida bog‘da muxlislar tomonidan bezovta qilingani haqida so‘z yuritgan.

Nottingem shahrida tug‘ilgan Tommy Minecraft asosidagi videolar va jonli efirlar orqali mashhurlikka erishgan. Ayni vaqtda uning asosiy YouTube kanalida 15 milliondan ortiq obunachi mavjud.

Blogerning so‘nggi murojaati esa ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor muhokamalarga sabab bo‘ldi.

TommiInnitYouTube blogeriMinecrafthujumsotsial mediaTom SimonsYouTube kontent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdiBugun, 12:16«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldiBugun, 10:46Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiBugun, 10:42Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Bugun, 10:21Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada