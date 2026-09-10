Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladi
AQSh Major Ligasi (MLS) doirasida kechgan navbatdagi tur uchrashuvi shiddatli kurashlar va tarixiy natijalarga boy boʻldi. Goal.com xabar berishicha, «Soldier Field» stadionida boʻlib oʻtgan «Chikago Fayr» hamda «Inter Mayami» uchrashuvi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan. Mazkur oʻyin nafaqat maydondagi qiziqarli voqealari, balki liga uchun rekord darajadagi muxlislar tashrifi bilan ham futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin avvalidan katta qiziqish uygʻotgani stadionga tashrif buyurgan muxlislar sonidan ham yaqqol sezildi. Bellashuvni bevosita tribunadan kuzatish uchun naq 63 094 nafar tomoshabin yigʻildi. Ushbu koʻrsatkich «Chikago» klubining oʻz uy stadionidagi mutlaqo yangi rekord natijasi sifatida tarixga kirdi. Qizigʻi shundaki, avvalgi rekord ham oʻtgan mavsumda aynan shu jamoalarning oʻzaro uchrashuvida qayd etilgan edi.
Yevropa afsonalari maydon markazidaDunyo futbolining yorqin yulduzlari — Lionel Messi, Robert Lewandowski va Casemiro kabi taniqli futbolchilarning bir oʻyinda harakat qilishi uchrashuvning saviyasini yanada oshirdi. Maydon egalari safida toʻp surgan Robert Lewandowski uchrashuvning 10-daqiqasidayoq oʻzining yorqin mahoratini koʻrsatdi. Sobiq "Bavariya" va "Barselona" hujumchisi oʻziga xos akrobatik usulda gol urib, hisobni ochdi va tribunadagi minglab muxlislarni quvontirdi.
Birinchi boʻlimda mezbonlarning ustunligi sezilgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyin "Inter Mayami" faollashdi va muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Ikkinchi boʻlim boshida mehmonlar safida Yevropa maydonlarida katta tajriba toʻplagan yana bir faxriy futbolchi oʻz soʻzini aytdi. Sobiq "Real Madrid" yarim himoyachisi Casemiro burchakdan uzatib berilgan toʻpni boshi bilan raqib darvozasiga yoʻllab, hisobni tenglashtirdi.
Lionel Messining navbatdagi rekordiMazkur gol epizodida asosiy eʼtibor Lionel Messiga qaratildi. Aynan argentinalik yulduz amalga oshirgan aniq uzatma Casemiro uchun gol urishda asosiy omil boʻldi. Ushbu golli uzatma Lionel Messining joriy mavsumdagi 13-assistiga aylandi va uni liga assistentlari roʻyxatida yaqqol peshqadamga aylantirdi. Shu bilan birga, mazguer standart vaziyatdan uzatilgan toʻp argentinalik hujumchining shonli faoliyatidagi yana bir muhim tarixiy natija sifatida qayd etildi.
Oʻyin davomida har ikki jamoa ham gʻalaba qozonish uchun bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻldi. Biroq hujumkorlik va himoyadagi mustahkamlik muvozanati oʻyin yakunigacha saqlanib qoldi. Natijada yulduzli tarkibga ega jamoalar ochkolarni oʻzaro boʻlib olishga majbur boʻlishdi va uchrashuv adolatli durang bilan yakunlandi.
…