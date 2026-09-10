Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladi

·5·Sport
Lionel Messi va Robert Lewandowski toʻqnashuvi MLS rekordini yangiladi

AQSh Major Ligasi (MLS) doirasida kechgan navbatdagi tur uchrashuvi shiddatli kurashlar va tarixiy natijalarga boy boʻldi. Goal.com xabar berishicha, «Soldier Field» stadionida boʻlib oʻtgan «Chikago Fayr» hamda «Inter Mayami» uchrashuvi 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan. Mazkur oʻyin nafaqat maydondagi qiziqarli voqealari, balki liga uchun rekord darajadagi muxlislar tashrifi bilan ham futbol jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin avvalidan katta qiziqish uygʻotgani stadionga tashrif buyurgan muxlislar sonidan ham yaqqol sezildi. Bellashuvni bevosita tribunadan kuzatish uchun naq 63 094 nafar tomoshabin yigʻildi. Ushbu koʻrsatkich «Chikago» klubining oʻz uy stadionidagi mutlaqo yangi rekord natijasi sifatida tarixga kirdi. Qizigʻi shundaki, avvalgi rekord ham oʻtgan mavsumda aynan shu jamoalarning oʻzaro uchrashuvida qayd etilgan edi.

Yevropa afsonalari maydon markazida

Dunyo futbolining yorqin yulduzlari — Lionel Messi, Robert Lewandowski va Casemiro kabi taniqli futbolchilarning bir oʻyinda harakat qilishi uchrashuvning saviyasini yanada oshirdi. Maydon egalari safida toʻp surgan Robert Lewandowski uchrashuvning 10-daqiqasidayoq oʻzining yorqin mahoratini koʻrsatdi. Sobiq "Bavariya" va "Barselona" hujumchisi oʻziga xos akrobatik usulda gol urib, hisobni ochdi va tribunadagi minglab muxlislarni quvontirdi.

Birinchi boʻlimda mezbonlarning ustunligi sezilgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyin "Inter Mayami" faollashdi va muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Ikkinchi boʻlim boshida mehmonlar safida Yevropa maydonlarida katta tajriba toʻplagan yana bir faxriy futbolchi oʻz soʻzini aytdi. Sobiq "Real Madrid" yarim himoyachisi Casemiro burchakdan uzatib berilgan toʻpni boshi bilan raqib darvozasiga yoʻllab, hisobni tenglashtirdi.

Lionel Messining navbatdagi rekordi

Mazkur gol epizodida asosiy eʼtibor Lionel Messiga qaratildi. Aynan argentinalik yulduz amalga oshirgan aniq uzatma Casemiro uchun gol urishda asosiy omil boʻldi. Ushbu golli uzatma Lionel Messining joriy mavsumdagi 13-assistiga aylandi va uni liga assistentlari roʻyxatida yaqqol peshqadamga aylantirdi. Shu bilan birga, mazguer standart vaziyatdan uzatilgan toʻp argentinalik hujumchining shonli faoliyatidagi yana bir muhim tarixiy natija sifatida qayd etildi.

Oʻyin davomida har ikki jamoa ham gʻalaba qozonish uchun bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻldi. Biroq hujumkorlik va himoyadagi mustahkamlik muvozanati oʻyin yakunigacha saqlanib qoldi. Natijada yulduzli tarkibga ega jamoalar ochkolarni oʻzaro boʻlib olishga majbur boʻlishdi va uchrashuv adolatli durang bilan yakunlandi.

Lionel MessiRobert LewandowskiInter MayamiChikago FayrMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Erling Xolandning kelajagi: nima uchun u Man Sitiʻdan ketishi kerak emas?Bugun, 12:35Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Bugun, 09:32Oktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiOktagonda olovli tun: Noche UFC turnirining to‘liq kardi va markaziy jang ma’lum bo‘ldiBugun, 08:06Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Bugun, 08:02Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Bugun, 07:59Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Usikdan Fyuriga javob: «Men sening orqangdan kelyapman, og‘ayni»Bugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi