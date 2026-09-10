Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildi
Apple kompaniyasining uzoq kutilgan ilk buklama qurilmasi — iPhone Duo bozorga chiqish arafasida turibdi va mazkur gadjet atrofidagi muhokamalar tinmayapti. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot taqdimoti oldidan foydalanuvchilarni eng koʻp qiziqtirgan masalalardan biri ichki ekrandagi bukilish izi, yani oʻsha mashhur soʻnmas muammo boʻlib qolayotgan edi. Apple ushbu savolga toʻgʻridan-toʻgʻri javob berishdan qochib, jamoatchilik eʼtiborini boshqa jihatlarga qaratishga harakat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi eng koʻp beriladigan savollar sahifasida iPhone Duo ichki ekranidagi egilish joyi haqida maxsus savol mavjud. Unda «iPhone Duo ichki ekranida bukilish joyi bormi?» deya ochiq soʻralgan. Biroq Apple bergan rasmiy javobda ekran «hayratlanarli darajada tekis va silliq» ekanligi taʼkidlanishi bilan cheklangan boʻlib, mutlaqo chok yoki iz yoʻqligi toʻgʻrisida toʻgʻridan-toʻgʻri tasdiq berilmagan.
Texnik yechimlar va ekran xususiyatlariQurilma boʻyicha tarqatilgan matbuot xabarlarida Apple kompaniyasi maxsus nanoteksturali displey bukilish koʻrinishini minimal darajaga tushirish uchun moʻljallanganini alohida taʼkidlaydi. Shuningdek, hujjatlarda ekran qancha siklga moʻljallangani haqida aniq raqamlar keltirilmagan. Shunga qaramamay, injenerlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi ilgak mexanizmi uzoq muddatli chidamlilik uchun silliq va muvozanatli qarshilikni taʼminlashi aytilgan.
Maʼlumotlarga koʻra, ushbu murakkab mexanizm yuzdan ortiq alohida komponentlardan iborat. Shuningdek, iPhone Duo modeli konstruksiyasining mustahkamligini taʼminlash maqsadida displey ostiga maxsus qovurgʻalar hamda mustahkam titan panel oʻrnatilgan. Ushbu muhandislik yechimlari gadjetning kundalik foydalanishda chidamli boʻlishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Haqiqiy holat va ilk taassurotlarBiroq ixbt.com xabariga koʻra, qurilmani allaqachon sinab koʻrgan ilk foydalanuvchilarning qoʻlidagi iPhone Duo suratlari boshqa manzarani koʻrsatdi. Jumladan, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda bukilish chizigʻi yaqqol koʻzga tashlanishi aniqlangan. Shunga qaramasdan, mutaxassislar va foydalanuvchilar internetda interfeysning yuqori darajada ishlashi hamda ekranlar aro chiroyli animatsiyalarni ijobiy baholamoqdalar.
Texnologiya olamidagi ushbu muhim yangiliklar fonida savdo jarayonlari ham boshlanib ulgurdi. Xususan, Rossiya bozorida bugundan boshlab iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda yangi iPhone Duo modellariga dastlabki buyurtmalar rasman qabul qilina boshladi. Ushbu buklama qurilmaning global bozordagi muvaffaqiyati va foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi yaqin kunlarda oydinlashadi.
…