Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildi

·35·Texno
Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo smartfoni taqdim etildi

Apple kompaniyasining uzoq kutilgan ilk buklama qurilmasi — iPhone Duo bozorga chiqish arafasida turibdi va mazkur gadjet atrofidagi muhokamalar tinmayapti. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot taqdimoti oldidan foydalanuvchilarni eng koʻp qiziqtirgan masalalardan biri ichki ekrandagi bukilish izi, yani oʻsha mashhur soʻnmas muammo boʻlib qolayotgan edi. Apple ushbu savolga toʻgʻridan-toʻgʻri javob berishdan qochib, jamoatchilik eʼtiborini boshqa jihatlarga qaratishga harakat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi eng koʻp beriladigan savollar sahifasida iPhone Duo ichki ekranidagi egilish joyi haqida maxsus savol mavjud. Unda «iPhone Duo ichki ekranida bukilish joyi bormi?» deya ochiq soʻralgan. Biroq Apple bergan rasmiy javobda ekran «hayratlanarli darajada tekis va silliq» ekanligi taʼkidlanishi bilan cheklangan boʻlib, mutlaqo chok yoki iz yoʻqligi toʻgʻrisida toʻgʻridan-toʻgʻri tasdiq berilmagan.

Texnik yechimlar va ekran xususiyatlari

Qurilma boʻyicha tarqatilgan matbuot xabarlarida Apple kompaniyasi maxsus nanoteksturali displey bukilish koʻrinishini minimal darajaga tushirish uchun moʻljallanganini alohida taʼkidlaydi. Shuningdek, hujjatlarda ekran qancha siklga moʻljallangani haqida aniq raqamlar keltirilmagan. Shunga qaramamay, injenerlar tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi ilgak mexanizmi uzoq muddatli chidamlilik uchun silliq va muvozanatli qarshilikni taʼminlashi aytilgan.

Maʼlumotlarga koʻra, ushbu murakkab mexanizm yuzdan ortiq alohida komponentlardan iborat. Shuningdek, iPhone Duo modeli konstruksiyasining mustahkamligini taʼminlash maqsadida displey ostiga maxsus qovurgʻalar hamda mustahkam titan panel oʻrnatilgan. Ushbu muhandislik yechimlari gadjetning kundalik foydalanishda chidamli boʻlishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Haqiqiy holat va ilk taassurotlar

Biroq ixbt.com xabariga koʻra, qurilmani allaqachon sinab koʻrgan ilk foydalanuvchilarning qoʻlidagi iPhone Duo suratlari boshqa manzarani koʻrsatdi. Jumladan, 7,6 dyuymli katta ichki ekranda bukilish chizigʻi yaqqol koʻzga tashlanishi aniqlangan. Shunga qaramasdan, mutaxassislar va foydalanuvchilar internetda interfeysning yuqori darajada ishlashi hamda ekranlar aro chiroyli animatsiyalarni ijobiy baholamoqdalar.

Texnologiya olamidagi ushbu muhim yangiliklar fonida savdo jarayonlari ham boshlanib ulgurdi. Xususan, Rossiya bozorida bugundan boshlab iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda yangi iPhone Duo modellariga dastlabki buyurtmalar rasman qabul qilina boshladi. Ushbu buklama qurilmaning global bozordagi muvaffaqiyati va foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi yaqin kunlarda oydinlashadi.

AppleIPhone DuoSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaApple kompaniyasining yangi iPhone Duo gadjeti qanday imkoniyatlarga egaBugun, 14:24Oy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiOy bazasida qanday oʻsimliklar yetishtirilishi maʼlum boʻldiBugun, 13:56Vivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiVivo X500 Pro Max flagmani uchun professional suratga olish toʻplami taqdim etildiBugun, 12:51Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiQozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi