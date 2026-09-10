Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqda
Yaqin Sharq mintaqasida AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv eng xavfli va keskin fazasiga kirdi. AQSH Qurolli Kuchlari Markaziy qo‘mondonligi tomonidan Eronning 5 ta tankeri yo‘q qilinganidan so‘ng, Tehron mislsiz qasos amaliyotini boshladi. Chorshanbaga o‘tar kechasi Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) Iordaniyadagi AQSH aviabazasiga hamda Amerikaning ikkita esminetsiga kuchli raketa zarbalarini yo‘lladi. Nufuzli CBS telekanali jurnalisti Djennifer Jeykobs manbalarga tayanib ma’lum qilishicha, Iordaniyadagi bazada AQSHning bir nechta jangovar samolyotlari jiddiy shikastlangan, shturmoviklardan biri qanotidan ayrilgan. Vaziyat shu qadar tahlikali tus oldiki, Pentagon zudlik bilan Eron chegaralari tomon yangi dengiz piyodalari batalyonini yo‘naltirishga qaror qildi, strategik Ormuz bo‘g‘ozida esa dahshatli portlashlar yangramoqda. Xo‘sh, Amerika bazasida qaysi mashhur F-15 va A-10 samolyotlari nishonga olindi, AQSH havo hujumidan mudofaa kuchlari qancha Patriot raketasini sarfladi va Tramp ma’muriyati urushni 2027 yilgacha cho‘zishga tayyorlanmoqdami? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Ormuz bo‘g‘ozidagi Keshm orolida yuz bergan sirli portlashlar va mintaqani qamrab olayotgan keng ko‘lamli urush ssenariysi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Muvaffaq Salti aviabazasiga tungi qasos zarbasi: Qanotsiz qolgan A-10 va shikastlangan F-15'lar
CBS jurnalisti Djennifer Jeykobs va Eronning Press TV telekanali xabarlariga ko‘ra, Iordaniyadagi aviabazada jiddiy talofat qayd etilgan:
Shturmovikning ishdan chiqishi: Hujum oqibatida AQSH harbiy-havo kuchlarining mashhur A-10 Thunderbolt II shturmovik samolyoti zarbaga uchrab, qanotidan ayrilgan;
Sakkizta qiruvchi zararlandi: Bazada joylashgan qariyb 8 ta F-15 qiruvchi samolyoti yengil shikastlanib, ta’mirlangach qayta safga qaytarilgan;
F-35 va F-16 joylari nishonda: Eron KSIR kuchlari bayonotiga ko‘ra, zarbalar asosan AQSHning eng ilg‘or F-35, F-16 hamda F-15 samolyotlari turgan angarlar va texnik xizmat ko‘rsatish hududlariga qarata yo‘naltirilgan;
30 dan ortiq Patriot raketalari: Hujumni qaytarish uchun Amerika harbiylari bir kechaning o‘zida 30 dan ortiq qimmatbaho Patriot zenit raketalarini uchirishga majbur bo‘lgan.
«Iordaniyadagi Muvaffaq Salti aviabazasida bir nechta Amerika harbiy samolyoti Eronning tungi raketa hujumlari oqibatida shikastlandi. Bu zarbalar AQSHning beshta Eron tankerini yo‘q qilishiga javoban amalga oshirildi», — deb yozdi CBS telekanali jurnalisti.
Pentagonning qarshi yurishi: Dengiz piyodalari va 2027 yilgacha cho‘ziluvchi harbiy reja
Amerika bosh shtabi mintaqadagi harbiy ishtirokini favqulodda tarzda kuchaytirmoqda:
Yangi ekspeditsion batalyon safarbarligi: Nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri bergan xabarga ko‘ra, Pentagon shu kuzning oxirida Eron chegaralariga yaqin hududlarga dengiz piyodalarining yangi ekspeditsion batalyonini yuboradi;
2400 nafar askarning almashinuvi: Yangi kuchlar Arab dengizida, Eron yaqinidagi uchta ulkan desant kemasida iyun oyidan beri navbatchilik qilayotgan 11-ekspeditsion batalyonning 2400 nafar harbiysini almashtiradi;
2027 yilgacha urush rejimi: WSJ ma’lumotiga ko‘ra, Pentagon rahbari Pit Xegset mintaqadagi harbiy bo‘linmalarning xizmat muddatini 2027 yilgacha uzaytirgan bo‘lib, bu prezident Donald Trampga uzoq davom etuvchi urush sharoitida barcha harbiy variantlarni qo‘llash imkonini yaratadi;
50 minglik kontingent va cheksiz muddat: Eron ballistik raketalari va dronlarini urib tushirish uchun safarbar etilgan 50 ming askardan iborat havo hujumidan mudofaa qismlarining xizmati muayyan muddatsiz uzaytirildi; shuningdek, Italiyaning Aviano bazasiga qaytayotgan uchoqlar o‘rniga AQSH Milliy gvardiyasining F-16 eskadrilyalari yetib kelmoqda.
Ormuz bo‘g‘ozidagi sirli portlashlar: Neft arteriyasi xavf ostida
Dunyo hamjamiyati va global iqtisodiyotni qiziqtirgan eng qaltis masala — ushbu qarama-qarshilikning butun dunyo neft ta’minoti o‘tadigan Ormuz bo‘g‘oziga qanday ta’sir ko‘rsatishidir. Eng muhim xulosa shundaki, harbiy harakatlar nafaqat quruqlikdagi aviabazalar, balki global dengiz yo‘llarini ham alanga ichida qoldirmoqda. Iron davlat teleradiokompaniyasi (IRIB) va rasmiy IRNA agentligining shoshilinch xabariga ko‘ra, Ormuz bo‘g‘ozidagi Eronga qarashli Keshm oroli atrofida ketma-ket kuchli portlashlar sodir bo‘lgan. Hozircha portlashlar dengizdagi nishonlarga yoki orolning o‘ziga qaratilgani noma’lum bo‘lib qolmoqda. Iordaniyadagi Amerika samolyotlarining urilishi, Ormuzdagi portlashlar va AQSH dengiz piyodalarining yaqinlashuvi ikki davlat o‘rtasidagi gibrid mojaro chegarasi buzilganini va to‘laqonli yirik urush ehtimoli har qachongidan yuqori nuqtaga chiqqanini anglatmoqda.
Sizningcha, Eronning AQSH aviabazasiga bergan ochiq zarbalari va samolyotlarni shikastlashi Vashingtonni keng ko‘lamli quruqlik va havo urushini boshlashga majbur qiladimi? AQSHning 50 ming harbiysini mintaqada 2027 yilgacha ushlab turish rejasi Yaqin Sharqdagi inqirozni qanday tusga olib keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va global xavfsizlikni larzaga solayotgan ushbu qaynoq hodisa tahlilini yaqinlaringiz hamda xalqaro siyosat ixlosmandlariga ulashing!
…