Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini
Ferran Torres PSJdagi Chempionlar ligasi debyutidayoq o‘zini ko‘rsatdi. Ispaniyalik hujumchi «Slovan Bratislava»ga qarshi uchta gol urdi va UYEFA tomonidan 1-turning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu natija uni turnir to‘purarlari poygasida ham yetakchilar qatoriga olib chiqdi.
Parijliklar o‘z maydonidagi bahsni boshidanoq nazorat qildi. Amalda ikki karra amaldagi Yevropa chempioni maqomini himoya qilayotgan PSJ «Slovan»ni 6:1 hisobida mag‘lub etib, Chempionlar ligasidagi yangi mavsumni ishonchli boshladi.
Ammo uchrashuvning asosiy qahramoni boshqa futbolchi bo‘ldi.
73 daqiqa — uchta gol
Ferran Torres uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 73 daqiqa maydonda harakat qildi.
Uning gollari 31-, 47- va 57-daqiqalarda kiritildi. Shu tariqa ispaniyalik hujumchi bor-yo‘g‘i 26 daqiqa ichida xet-trik rasmiylashtirdi.
Torresning birinchi goliga Usman Dembele assistentlik qildi. Ikkinchi golda Mansur? emas, Akilushe muhim rol o‘ynagan bo‘lsa, uchinchi golda yana Dembelening uzatmasi hal qiluvchi bo‘ldi.
Natijada Torres nafaqat uchrashuvning, balki Chempionlar ligasi 1-turining ham eng ko‘p tilga olingan futbolchisiga aylandi.
UYEFA ham uni tanladi
Torresning fantastik debyuti UYEFA e’tiboridan chetda qolmadi.
U Chempionlar ligasining hafta futbolchisi deb topildi. UYEFA texnik kuzatuvchilari tomonidan nomzodlar shakllantirilganidan so‘ng g‘olib muxlislar ovozi orqali aniqlangan.
Torres bu sovrin uchun «Shtutgart» hujumchisi Ermedin Demirovich, «Barselona» vakili Rafinya hamda «Betis» himoyachisi Mark Bartra bilan raqobat qildi.
Ammo uchta gol urgan ispaniyalik futbolchi yakunda eng yuqori e’tirofga sazovor bo‘ldi.
Dembele ham kechani bezadi
PSJning yirik g‘alabasida Torres yolg‘iz emas edi.
Usman Dembele ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi va yana ikki golga assistentlik qildi. Fabian Ruis esa uchrashuv yakunida hisobni 6:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Shu tariqa PSJ raqibini katta hisobda mag‘lub etibgina qolmay, Yevropa chempionligi himoyasiga jiddiy da’vo bilan kirishganini ham ko‘rsatdi.
To‘purarlar poygasida ikki futbolchi peshqadam
Birinchi turdan keyin Chempionlar ligasi to‘purarlari poygasida ikki futbolchi uchtadan gol bilan yetakchilik qilmoqda.
Futbolchi
Jamoa
Gol
Ferran Torres
PSJ
3
Ermedin Demirovich
Shtutgart
3
Demirovich ham birinchi turda xet-trik qayd etdi — «Shtutgart» «Viking»ni 3:1 hisobida mag‘lub etgan bahsda bosniyalik hujumchi uchta gol urdi.
Rafinya esa «Barselona»ning «Feyenoord» ustidan 5:1 hisobidagi g‘alabasida ikki marta gol urdi.
Torres uchun Parijdagi yangi bosqich
Ferran Torresning PSJdagi Yevropa debyuti shu tariqa eng yuqori nuqtadan boshlandi.
Uning uchta goli jamoaga yirik g‘alaba keltirdi, UYEFA e’tirofi esa futbolchining shaxsiy muvaffaqiyatini yanada katta voqeaga aylantirdi.
PSJ esa Chempionlar ligasidagi navbatdagi bahslarga 1-turdan keyingi ishonch bilan kirib boradi.
Eng qizig‘i, Torres uchun bu hali boshlanishi.
Chempionlar ligasining birinchi o‘yinidayoq xet-trik. Birinchi turning eng yaxshi futbolchisi sovrini. Va to‘purarlar poygasida birinchi o‘rin.
Parijda Ferran Torresning yangi sahifasi aynan shunday ochildi.
…