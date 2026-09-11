Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini

·1·Sport
Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini

Ferran Torres PSJdagi Chempionlar ligasi debyutidayoq o‘zini ko‘rsatdi. Ispaniyalik hujumchi «Slovan Bratislava»ga qarshi uchta gol urdi va UYEFA tomonidan 1-turning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu natija uni turnir to‘purarlari poygasida ham yetakchilar qatoriga olib chiqdi.

Parijliklar o‘z maydonidagi bahsni boshidanoq nazorat qildi. Amalda ikki karra amaldagi Yevropa chempioni maqomini himoya qilayotgan PSJ «Slovan»ni 6:1 hisobida mag‘lub etib, Chempionlar ligasidagi yangi mavsumni ishonchli boshladi.

Ammo uchrashuvning asosiy qahramoni boshqa futbolchi bo‘ldi.

73 daqiqa — uchta gol

Ferran Torres uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va 73 daqiqa maydonda harakat qildi.

Uning gollari 31-, 47- va 57-daqiqalarda kiritildi. Shu tariqa ispaniyalik hujumchi bor-yo‘g‘i 26 daqiqa ichida xet-trik rasmiylashtirdi.

Torresning birinchi goliga Usman Dembele assistentlik qildi. Ikkinchi golda Mansur? emas, Akilushe muhim rol o‘ynagan bo‘lsa, uchinchi golda yana Dembelening uzatmasi hal qiluvchi bo‘ldi.

Natijada Torres nafaqat uchrashuvning, balki Chempionlar ligasi 1-turining ham eng ko‘p tilga olingan futbolchisiga aylandi.

UYEFA ham uni tanladi

Torresning fantastik debyuti UYEFA e’tiboridan chetda qolmadi.

U Chempionlar ligasining hafta futbolchisi deb topildi. UYEFA texnik kuzatuvchilari tomonidan nomzodlar shakllantirilganidan so‘ng g‘olib muxlislar ovozi orqali aniqlangan.

Torres bu sovrin uchun «Shtutgart» hujumchisi Ermedin Demirovich, «Barselona» vakili Rafinya hamda «Betis» himoyachisi Mark Bartra bilan raqobat qildi.

Ammo uchta gol urgan ispaniyalik futbolchi yakunda eng yuqori e’tirofga sazovor bo‘ldi.

Dembele ham kechani bezadi

PSJning yirik g‘alabasida Torres yolg‘iz emas edi.

Usman Dembele ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi va yana ikki golga assistentlik qildi. Fabian Ruis esa uchrashuv yakunida hisobni 6:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Shu tariqa PSJ raqibini katta hisobda mag‘lub etibgina qolmay, Yevropa chempionligi himoyasiga jiddiy da’vo bilan kirishganini ham ko‘rsatdi.

To‘purarlar poygasida ikki futbolchi peshqadam

Birinchi turdan keyin Chempionlar ligasi to‘purarlari poygasida ikki futbolchi uchtadan gol bilan yetakchilik qilmoqda.

Futbolchi

Jamoa

Gol

Ferran Torres

PSJ

3

Ermedin Demirovich

Shtutgart

3

Demirovich ham birinchi turda xet-trik qayd etdi — «Shtutgart» «Viking»ni 3:1 hisobida mag‘lub etgan bahsda bosniyalik hujumchi uchta gol urdi.

Rafinya esa «Barselona»ning «Feyenoord» ustidan 5:1 hisobidagi g‘alabasida ikki marta gol urdi.

Torres uchun Parijdagi yangi bosqich

Ferran Torresning PSJdagi Yevropa debyuti shu tariqa eng yuqori nuqtadan boshlandi.

Uning uchta goli jamoaga yirik g‘alaba keltirdi, UYEFA e’tirofi esa futbolchining shaxsiy muvaffaqiyatini yanada katta voqeaga aylantirdi.

PSJ esa Chempionlar ligasidagi navbatdagi bahslarga 1-turdan keyingi ishonch bilan kirib boradi.

Eng qizig‘i, Torres uchun bu hali boshlanishi.

Chempionlar ligasining birinchi o‘yinidayoq xet-trik. Birinchi turning eng yaxshi futbolchisi sovrini. Va to‘purarlar poygasida birinchi o‘rin.

Parijda Ferran Torresning yangi sahifasi aynan shunday ochildi.

Ferran TorresPSJChempionlar ligiSlovan Bratislava
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiBugun, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiBugun, 21:25To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotBugun, 20:36Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBugun, 18:57Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiBugun, 15:56Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi