Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatori va IP69K standartini qoʻllab-quvvatlovchi oʻta chidamli korpusi bilan bozorda eʼtiborni tortishga hozirlanmoqda.
- Qurilma 108 megapikselli asosiy kameraga ega boʻlib, uning ekranining pik yorqinligi 10 000 nitgacha yetishi kutilmoqda.
- Smartfon 80 vattli simli quvvatlash texnologiyasi hamda 27 vattli teskari quvvatlash funksiyasi bilan taʼminlangan.
Taniqli texnologiya brendi oʻzining yangi Honor X9e Pro smartfoni taqdimoti oldidan uning tashqi koʻrinishi va asosiy imkoniyatlarini oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma oʻta yirik akkumulyator va oʻta chidamli korpusi bilan bozorda eʼtiborni tortishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjet toʻrtta jozibali rangda sotuvga chiqariladi. Xaridorlar Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown hamda Royal Purple deb nomlangan rang variantlaridan birini tanlashlari mumkin boʻladi.
Mustahkamlik va suvdan himoyaSmartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning ekstremal sharoitlarga bardosh bera olishidir. Kompaniya qurilmaning suv va changdan himoyasi yuqori darajada ekanini tasdiqlab, IP68, IP69 va IP69K standartlarini qoʻllab-quvvatlashini maʼlum qildi. Hatto issiq suvga botirish sinovlari ham koʻrsatib turibdiki, apparat ogʻir ekspluatatsiya sharoitlariga tayyor.
Shuningdek, korpusning tushib ketish zarbalariga qarshi kuchaytirilgan muhofazasi ham mavjud. Orqa panelda ikkita moduldan iborat kamera bloki joylashgan boʻlib, uning asosiy datchigi 108 megapikselli aniqlikni taqdim etadi. Ikkinchi qoʻshimcha sensorning texnik xususiyatlari esa hozircha sir saqlanmoqda.
Ekran va ulkan quvvat manbaiQurilmaning yana bir taʼsirchan xususiyati sifatida uning ekranini keltirish mumkin. Insayderlar va kompaniya maʼlumotiga koʻra, displeyning pik yorqinligi 10 000 nitgacha yetishi kutilmoqda, bu esa quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.
Honor X9e Pro modelining yuragi bu shubhasiz uning 11 000 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatori boʻladi. Batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 vattli simli quvvat olish texnologiyasi taqdim etilgan. Qoʻshimcha ravishda, 27 vatt quvvatdagi teskari quvvatlash funksiyasi orqali boshqa gadjetlarni ham zaryad qilish imkoniyati mavjud.
Smartfon haqidagi qolgan barcha tafsilotlar, jumladan protsessor modeli, xotira hajmi, ekran parametrlari va narxi joriy yilning 24-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimotda toʻliq oshkor qilinadi.
Izohlar 0
…