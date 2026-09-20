Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi

·6·Texno
Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatori va IP69K standartini qoʻllab-quvvatlovchi oʻta chidamli korpusi bilan bozorda eʼtiborni tortishga hozirlanmoqda.
  • Qurilma 108 megapikselli asosiy kameraga ega boʻlib, uning ekranining pik yorqinligi 10 000 nitgacha yetishi kutilmoqda.
  • Smartfon 80 vattli simli quvvatlash texnologiyasi hamda 27 vattli teskari quvvatlash funksiyasi bilan taʼminlangan.

Taniqli texnologiya brendi oʻzining yangi Honor X9e Pro smartfoni taqdimoti oldidan uning tashqi koʻrinishi va asosiy imkoniyatlarini oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma oʻta yirik akkumulyator va oʻta chidamli korpusi bilan bozorda eʼtiborni tortishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjet toʻrtta jozibali rangda sotuvga chiqariladi. Xaridorlar Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown hamda Royal Purple deb nomlangan rang variantlaridan birini tanlashlari mumkin boʻladi.

Mustahkamlik va suvdan himoya

Smartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri uning ekstremal sharoitlarga bardosh bera olishidir. Kompaniya qurilmaning suv va changdan himoyasi yuqori darajada ekanini tasdiqlab, IP68, IP69 va IP69K standartlarini qoʻllab-quvvatlashini maʼlum qildi. Hatto issiq suvga botirish sinovlari ham koʻrsatib turibdiki, apparat ogʻir ekspluatatsiya sharoitlariga tayyor.

Shuningdek, korpusning tushib ketish zarbalariga qarshi kuchaytirilgan muhofazasi ham mavjud. Orqa panelda ikkita moduldan iborat kamera bloki joylashgan boʻlib, uning asosiy datchigi 108 megapikselli aniqlikni taqdim etadi. Ikkinchi qoʻshimcha sensorning texnik xususiyatlari esa hozircha sir saqlanmoqda.

Ekran va ulkan quvvat manbai

Qurilmaning yana bir taʼsirchan xususiyati sifatida uning ekranini keltirish mumkin. Insayderlar va kompaniya maʼlumotiga koʻra, displeyning pik yorqinligi 10 000 nitgacha yetishi kutilmoqda, bu esa quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.

Honor X9e Pro modelining yuragi bu shubhasiz uning 11 000 mA•soat sigʻimli ulkan akkumulyatori boʻladi. Batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 vattli simli quvvat olish texnologiyasi taqdim etilgan. Qoʻshimcha ravishda, 27 vatt quvvatdagi teskari quvvatlash funksiyasi orqali boshqa gadjetlarni ham zaryad qilish imkoniyati mavjud.

Smartfon haqidagi qolgan barcha tafsilotlar, jumladan protsessor modeli, xotira hajmi, ekran parametrlari va narxi joriy yilning 24-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimotda toʻliq oshkor qilinadi.

HonorHonor X9e ProSmartfonTexnologiyaAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiBugun, 15:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiBugun, 14:51Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiBugun, 13:24Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi