Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi

·31·Texno
Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi.
  • Ushbu qurilmalar 2 nanometrli ilgʻor texnologiya va GAA arxitekturasiga tayanadigan yangi protsessor bilan jihozlanadi.
  • Smartfonlarda Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensor, M11 yorugʻlik chiqarish tizimiga ega Super Pixel texnologiyasi va 7000 mA·soat (Pro) hamda 8500 mA·soat (Pro Max) sigʻimli akkumulyatorlar boʻladi.
  • Qurilmalar Xiaomi Hyper OS4 operatsion tizimida ishlaydi.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi joriy yilning 23-sentabr sanasida oʻzining anʼanaviy yirik taqdimot marosimini oʻtkazishini rasman eʼlon qildi. Ushbu tadbir doirasida kompaniya tarixidagi eng yirik yangilanishlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yangi avlod flagmanlari — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari keng jamoatchilikka namoyish etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar mobil sanoatda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi modellarning asosiy texnik xususiyatlari, xususan, protsessor, kamera imkoniyatlari va displey sifati bir xil darajada boʻladi. Qurilmalar orasidagi asosiy farq faqatgina akkumulyator sigʻimi hamda oʻlchamlarda namoyon boʻladi. Smartfonlar mobil texnologiyalar tarixida ilk bor 2 nanometrli ilgʻor texnologiya asosida tayyorlangan va GAA arxitekturasiga tayanadigan eng soʻnggi protsessor bilan jihozlanadi.

Ilgʻor ishlash imkoniyatlari va kamera tizimi

Hozircha Xiaomi kompaniyasi yangi chipsetning aniq nomini sir tutayotgan boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlariga koʻra, qurilma yuragi sifatida Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformasi tanlanishi kutilmoqda. Bu esa mobil oʻyinlar va sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda misli koʻrilmagan tezlikni taʼminlaydi.

Fotogimmat va videoijodkorlar uchun qurilmaning optik imkoniyatlari alohida eʼtiborga loyiq. Smartfonlarga Leica mutaxassislari bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita yirik 200 megapikselli sensor oʻrnatiladi. Ulardan biri asosiy yirik matritsa boʻlsa, ikkinchisi yuqori sifatli periskopik teleobyektiv vazifasini bajaradi.

Displey va rekord darajadagi avtonomiya

Qurilmaning old paneli ham muhim yangilanishlarga boy. Unda M11 yorugʻlik chiqarish tizimiga ega yangi avlod Super Pixel texnologiyasi qoʻllaniladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi yashil material energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirgan holda yorqinlik darajasini keskin oshiradi. Shuningdek, ekran atrofidagi ramkaning qalinligi atigi 0,99 millimetrni tashkil etadi.

Smartfonlarning quvvat zaxirasi borasidagi koʻrsatkichlari haqiqiy rekord boʻldi. 32 foiz kremniy tarkibiga ega yangi avlod GSR VIII akkumulyatori tufayli Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mA·soatlik batareya bilan taʼminlansa, Xiaomi 18 Pro Max versiyasi ushbu seriya tarixidagi mutlaq rekordchi — 8500 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi.

Qurilmalar qutidan chiqiboq mutlaqo yangi Xiaomi Hyper OS4 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, orqa panelda joylashgan qoʻshimcha universal ekran yanada amaliy va aqlli funksiyalarga ega boʻlishi kutilmoqda. 23-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda ushbu flagmanlar bilan bir qatorda yana bir qator yangi mahsulotlar ham namoyish etiladi.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonTaqdimotTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiBugun, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiBugun, 15:26Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiBugun, 14:51Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi