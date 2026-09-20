Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi.
- Ushbu qurilmalar 2 nanometrli ilgʻor texnologiya va GAA arxitekturasiga tayanadigan yangi protsessor bilan jihozlanadi.
- Smartfonlarda Leica bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita 200 megapikselli sensor, M11 yorugʻlik chiqarish tizimiga ega Super Pixel texnologiyasi va 7000 mA·soat (Pro) hamda 8500 mA·soat (Pro Max) sigʻimli akkumulyatorlar boʻladi.
- Qurilmalar Xiaomi Hyper OS4 operatsion tizimida ishlaydi.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi kompaniyasi joriy yilning 23-sentabr sanasida oʻzining anʼanaviy yirik taqdimot marosimini oʻtkazishini rasman eʼlon qildi. Ushbu tadbir doirasida kompaniya tarixidagi eng yirik yangilanishlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yangi avlod flagmanlari — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari keng jamoatchilikka namoyish etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmalar mobil sanoatda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, yangi modellarning asosiy texnik xususiyatlari, xususan, protsessor, kamera imkoniyatlari va displey sifati bir xil darajada boʻladi. Qurilmalar orasidagi asosiy farq faqatgina akkumulyator sigʻimi hamda oʻlchamlarda namoyon boʻladi. Smartfonlar mobil texnologiyalar tarixida ilk bor 2 nanometrli ilgʻor texnologiya asosida tayyorlangan va GAA arxitekturasiga tayanadigan eng soʻnggi protsessor bilan jihozlanadi.
Ilgʻor ishlash imkoniyatlari va kamera tizimiHozircha Xiaomi kompaniyasi yangi chipsetning aniq nomini sir tutayotgan boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlariga koʻra, qurilma yuragi sifatida Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformasi tanlanishi kutilmoqda. Bu esa mobil oʻyinlar va sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda misli koʻrilmagan tezlikni taʼminlaydi.
Fotogimmat va videoijodkorlar uchun qurilmaning optik imkoniyatlari alohida eʼtiborga loyiq. Smartfonlarga Leica mutaxassislari bilan hamkorlikda yaratilgan ikkita yirik 200 megapikselli sensor oʻrnatiladi. Ulardan biri asosiy yirik matritsa boʻlsa, ikkinchisi yuqori sifatli periskopik teleobyektiv vazifasini bajaradi.
Displey va rekord darajadagi avtonomiyaQurilmaning old paneli ham muhim yangilanishlarga boy. Unda M11 yorugʻlik chiqarish tizimiga ega yangi avlod Super Pixel texnologiyasi qoʻllaniladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi yashil material energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirgan holda yorqinlik darajasini keskin oshiradi. Shuningdek, ekran atrofidagi ramkaning qalinligi atigi 0,99 millimetrni tashkil etadi.
Smartfonlarning quvvat zaxirasi borasidagi koʻrsatkichlari haqiqiy rekord boʻldi. 32 foiz kremniy tarkibiga ega yangi avlod GSR VIII akkumulyatori tufayli Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mA·soatlik batareya bilan taʼminlansa, Xiaomi 18 Pro Max versiyasi ushbu seriya tarixidagi mutlaq rekordchi — 8500 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi.
Qurilmalar qutidan chiqiboq mutlaqo yangi Xiaomi Hyper OS4 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, orqa panelda joylashgan qoʻshimcha universal ekran yanada amaliy va aqlli funksiyalarga ega boʻlishi kutilmoqda. 23-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimotda ushbu flagmanlar bilan bir qatorda yana bir qator yangi mahsulotlar ham namoyish etiladi.
Izohlar 0
…