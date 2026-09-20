Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi

·69·Texno
Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi, ularning asosiy o‘ziga xos xususiyati orqa panelga o‘rnatilgan va imkoniyatlari kengaytirilgan «universal orqa ekran» hisoblanadi.
  • Ushbu orqa displey sun’iy intellekt yordamida yaratiladigan funksiyalar, jumladan, tuxum pishirish taymeri va retseptlar bo‘yicha tavsiyalar kabi interaktiv ilovalarni namoyish eta oladi.

Xiaomi kompaniyasi boʻlajak taqdimotidan uch kun oldin oʻzining yangi avlod flagman smartfonlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining rasmiy tasvirlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uzoq kutilgan qurilmalar qora va oq ranglardagi korpuslarda taqdim etilib, ilgʻor texnologiyalari va oʻziga xos dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Yangi flagmanlarning toʻliq taqdimoti 23-sentabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 ga belgilangan boʻlib, kompaniya mobil bozorida yana bir muhim qadam tashlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonlarning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri sifatida orqa panelga oʻrnatilgan qoʻshimcha ekran saqlanib qoldi va yangi avlodda uning imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Xiaomi ushbu yechimni «universal orqa ekran» deb atamoqda. Yirik kamera blokiga integratsiya qilingan mazkur displey nafaqat vaqt, bildirishnomalar va tasvirlarni, balki turli interaktiv ilovalar hamda vidjetlarni ham namoyish etishga qodir.

Sunʼiy intellekt va kengaytirilgan imkoniyatlar

Yangi avlod qurilmalarida Xiaomi sunʼiy intellekt yordamida yaratiladigan funksiyalarni ikkinchi ekranga muvaffaqiyatli tatbiq etdi. Xususan, kompaniya taqdimot materiallarida tuxum pishirish taymeri, suv isteʼmolini nazorat qilish, ingliz tilidagi soʻzlarni yodlash uchun maxsus kartochkalar hamda retseptlar boʻyicha tavsiyalar aynan shu orqa ekranda qanday ishlashini koʻrsatib berdi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, oʻtgan yilgi seriyaning orqa displeyi foydalanuvchilar orasida juda ommalashgan. Hozirgi kunda foydalanuvchilar undagi ilova kartochkalari bilan kuniga 4 million martadan ortiq oʻzaro aloqaga kirishadi, har kuni oʻrnatiladigan yangi fon rasmlari soni эса 3,5 milliondan oshadi.

Ilgʻor kamera va texnik tavsiflar

Ixbt.com xabariga koʻra, Xiaomi 18 Pro smartfonlari 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan yangi flagman mobil platformasi bilan jihozlanadi. Garchi kompaniya aniq tafsilotlarni oshkor etmagan boʻlsa-da, gap Qualcommʼning eng yuqori choʻqqisidagi yangi SoC chipi haqida ketayotgani deyarli aniq. Smartfonlarning imkoniyatlarida kameralarga alohida urgʻu berilgan boʻlib, u ikkita 200 megapikselli sensorlarga ega kuchli Leica tizimi bilan taʼminlanadi.

Qurilmalar Super Pixel texnologiyasiga ega yangi avlod ekrani va M11 yorugʻlik tizimi bilan jihozlanadi. Displey atrofidagi ramka esa rekord darajada qisqartirilib, atigi 0,99 millimetrni tashkil qiladi. Shuningdek, korpus sezilarli darajada qayta ishlanib, kuchli yumshatilgan burchaklarga ega yangi metall ramkaga ega boʻldi.

Batareya sigʻimi va innovatsion texnologiyalar

Smartfonlarning akkumulyator sigʻimi ham avvalgi avlodlarga nisbatan sezilarli darajada oshgani eʼtiborga molik. Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mA·ch sigʻimga ega maxsus Jinshajiang batareyasi bilan taʼminlansa, yanada ilgʻor Xiaomi 18 Pro Max versiyasi naq 8500 mA·ch akkumulyatorni oladi.

Ushbu zamonaviy akkumulyatorlarda kremniy miqdori 32 foizgacha boʻlgan texnologiyadan foydalanilgan. Bu esa batareyaning jismoniy oʻlchamlarini mutanosib ravishda kattalashtirmasdan turib, uning sigʻimini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonLeicaTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiBugun, 15:26Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiBugun, 13:56Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiBugun, 13:24Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi