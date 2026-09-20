Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi, ularning asosiy o‘ziga xos xususiyati orqa panelga o‘rnatilgan va imkoniyatlari kengaytirilgan «universal orqa ekran» hisoblanadi.
- Ushbu orqa displey sun’iy intellekt yordamida yaratiladigan funksiyalar, jumladan, tuxum pishirish taymeri va retseptlar bo‘yicha tavsiyalar kabi interaktiv ilovalarni namoyish eta oladi.
Xiaomi kompaniyasi boʻlajak taqdimotidan uch kun oldin oʻzining yangi avlod flagman smartfonlari — Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining rasmiy tasvirlarini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur uzoq kutilgan qurilmalar qora va oq ranglardagi korpuslarda taqdim etilib, ilgʻor texnologiyalari va oʻziga xos dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Yangi flagmanlarning toʻliq taqdimoti 23-sentabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 ga belgilangan boʻlib, kompaniya mobil bozorida yana bir muhim qadam tashlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonlarning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri sifatida orqa panelga oʻrnatilgan qoʻshimcha ekran saqlanib qoldi va yangi avlodda uning imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Xiaomi ushbu yechimni «universal orqa ekran» deb atamoqda. Yirik kamera blokiga integratsiya qilingan mazkur displey nafaqat vaqt, bildirishnomalar va tasvirlarni, balki turli interaktiv ilovalar hamda vidjetlarni ham namoyish etishga qodir.
Sunʼiy intellekt va kengaytirilgan imkoniyatlarYangi avlod qurilmalarida Xiaomi sunʼiy intellekt yordamida yaratiladigan funksiyalarni ikkinchi ekranga muvaffaqiyatli tatbiq etdi. Xususan, kompaniya taqdimot materiallarida tuxum pishirish taymeri, suv isteʼmolini nazorat qilish, ingliz tilidagi soʻzlarni yodlash uchun maxsus kartochkalar hamda retseptlar boʻyicha tavsiyalar aynan shu orqa ekranda qanday ishlashini koʻrsatib berdi.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, oʻtgan yilgi seriyaning orqa displeyi foydalanuvchilar orasida juda ommalashgan. Hozirgi kunda foydalanuvchilar undagi ilova kartochkalari bilan kuniga 4 million martadan ortiq oʻzaro aloqaga kirishadi, har kuni oʻrnatiladigan yangi fon rasmlari soni эса 3,5 milliondan oshadi.
Ilgʻor kamera va texnik tavsiflarIxbt.com xabariga koʻra, Xiaomi 18 Pro smartfonlari 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan yangi flagman mobil platformasi bilan jihozlanadi. Garchi kompaniya aniq tafsilotlarni oshkor etmagan boʻlsa-da, gap Qualcommʼning eng yuqori choʻqqisidagi yangi SoC chipi haqida ketayotgani deyarli aniq. Smartfonlarning imkoniyatlarida kameralarga alohida urgʻu berilgan boʻlib, u ikkita 200 megapikselli sensorlarga ega kuchli Leica tizimi bilan taʼminlanadi.
Qurilmalar Super Pixel texnologiyasiga ega yangi avlod ekrani va M11 yorugʻlik tizimi bilan jihozlanadi. Displey atrofidagi ramka esa rekord darajada qisqartirilib, atigi 0,99 millimetrni tashkil qiladi. Shuningdek, korpus sezilarli darajada qayta ishlanib, kuchli yumshatilgan burchaklarga ega yangi metall ramkaga ega boʻldi.
Batareya sigʻimi va innovatsion texnologiyalarSmartfonlarning akkumulyator sigʻimi ham avvalgi avlodlarga nisbatan sezilarli darajada oshgani eʼtiborga molik. Xiaomi 18 Pro modeli 7000 mA·ch sigʻimga ega maxsus Jinshajiang batareyasi bilan taʼminlansa, yanada ilgʻor Xiaomi 18 Pro Max versiyasi naq 8500 mA·ch akkumulyatorni oladi.
Ushbu zamonaviy akkumulyatorlarda kremniy miqdori 32 foizgacha boʻlgan texnologiyadan foydalanilgan. Bu esa batareyaning jismoniy oʻlchamlarini mutanosib ravishda kattalashtirmasdan turib, uning sigʻimini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.
Izohlar 0
…