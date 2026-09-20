«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi 19 yoshli himoyachisi Xavi Espart bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan yangi shartnoma imzoladi.
- Bu kelishuv futbolchining maoshini sezilarli darajada oshirishni ham ko‘zda tutadi.
- Espart joriy mavsum La Liganing 5 ta o‘yinida 1 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan ajralib turdi, uning transfer bahosi esa 5 million yevroga baholanmoqda.
- Klubning bu qarori yosh iste’dodlarni saqlab qolish va ularning rivojlanishiga investitsiya qilish strategiyasining bir qismidir.
Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z kelajagi bo‘lgan yosh iste’dodlarni saqlab qolish va uzoq muddatli strategik rejalarini amalga oshirish yo‘lida muhim qadam tashladi. «Ko‘k-anorranglilar»ning 19 yoshli istiqbolli himoyachisi Xavi Espart klub bilan yangi mehnat shartnomasini imzolashga to‘liq rozilik bildirdi. Bu haqda jahon futbolining eng ishonchli insayderi, taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
Yangi kelishuvga binoan, tomonlar o‘rtasidagi hamkorlik 2030 yilning yoziga qadar davom etadi va shartnomaning yangilangan bandlariga ko‘ra, yosh himoyachining maoshi ham sezilarli darajada oshiriladi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan bo‘lishiga qaramay, klub rahbariyati uning ushbu mavsumdagi yorqin o‘yinini inobatga olib, muddatni yana ikki yilga uzaytirishga qaror qildi. Ushbu mavsum La Liganing dastlabki 5 ta uchrashuvida maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramasdan 1 ta gol va 2 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ygan Espartning transfer bahosi hozirda 5 million yevroni tashkil etmoqda.
Xo‘sh, «Barselona»ning ushbu tezkor qarori ortida qanday maqsad yotibdi, Xavi Espart asosiy tarkibning doimiy yetakchisiga aylana oladimi va unga boshqa Yevropa grandlaridan qiziqish bormidi?
«5 ta o‘yinda 3 ta samarali harakat va 2030 yilgacha bitim»: Muhim faktlar
Xavi Espartning «Barselona» bilan yangi shartnomasiga oid asosiy tafsilotlar:
Fabritsio Romanoning tasdig‘i: Insayder tomonlar o‘zaro to‘liq kelishuvga erishgani va tez orada rasmiy imzolash marosimi bo‘lib o‘tishini e’lon qildi;
2030 yilgacha muddat: Yangi bitim 19 yoshli himoyachini yana to‘rt yil davomida Kataloniya klubida qolishini kafolatlaydi (avvalgi shartnoma 2028 yilgacha edi);
Moliyaviy shartlarning yaxshilanishi: Ko‘rsatgan yuqori o‘yini evaziga Espartning klubdagi maoshi oshirilishi belgilandi;
Yuqori sermahsullik: Yosh himoyachi joriy mavsum La Ligada atigi 5 ta bahsda qatnashib, 1 ta gol urdi va 2 ta golli pas berdi;
Transfer bahosi: Ayni paytda futbolchining bozor qiymati 5 million yevroga baholanmoqda, biroq yangi shartnomadan so‘ng bu ko‘rsatkich bir necha barobar oshishi kutilmoqda.
Xavi Espartning «Barselona»dagi ko‘rsatkichlari va shartnoma tafsilotlari
Futbolchining yangi kelishuvi va maydondagi natijalari qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Avvalgi shartnoma shartlari
Yangi kelishuv shartlari (2026 yil)
Amal qilish muddati
2028 yil iyun oyigacha
2030 yilning yoziga qadar
Moliyaviy holat
Yoshlar jamoasi bazaviy maoshi
Sezilarli darajada oshirilgan maosh
Joriy mavsumdagi o‘yinlari
—
La Ligada 5 ta uchrashuv
Gol va golli uzatmalar
—
1 ta gol, 2 ta assist (3 ochkolik ulush)
Hozirgi transfer qiymati
—
5 million yevro
Ampluasi va yoshi
Himoyachi, 19 yosh
Himoyachi, asosiy tarkib nomzodi
Futbol tahlili: Ekspertlar Xavi Espartning yangi bitimi haqida
Sport tahlilchilari va Ispaniya futboli ekspertlarining xulosalari:
«La Masiya» an’anasining davomi: «Barselona» akademiyasi yana bir yuqori iqtidorni asosiy jamoaga yetkazib berdi va klubning uni uzoq muddatga bog‘lab qo‘yishi to‘g‘ri moliyaviy strategiyadir;
Zamonaviy qanot himoyachisi sifati: 5 ta uchrashuvda 3 ta samarali harakatni amalga oshirish zamonaviy hujumkor himoyachilar uchun kamyob ko‘rsatkich bo‘lib, Espartning universalligini ko‘rsatadi;
Boshqa grandlarning ehtimoliy «ovi»ni to‘xtatish: Shartnomani 2030 yilgacha uzaytirish orqali klub futbolchini Angliya Premer-ligasi yoki boshqa boy klublarning ta’siridan himoya qildi;
Ishonch krediti: Maoshning oshirilishi 19 yoshli o‘yinchiga qo‘shimcha motivatsiya berib, jamoaning asosiy himoya chizig‘idagi raqobatni keskin kuchaytiradi.
«Barselona»ning ushbu qarori klub o‘z yoshlariga ishonishda davom etayotganini va Xavi Espart yaqin yillarda jahon futbolining eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, 19 yoshli Xavi Espart «Barselona»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlab, jahon yulduziga aylana oladimi? Uning 5 ta o‘yindagi 1 ta goli va 2 ta uzatmasi tasodif emasmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari uchun ushbu xushxabar tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…