«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!

·2·Sport
«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi 19 yoshli himoyachisi Xavi Espart bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan yangi shartnoma imzoladi.
  • Bu kelishuv futbolchining maoshini sezilarli darajada oshirishni ham ko‘zda tutadi.
  • Espart joriy mavsum La Liganing 5 ta o‘yinida 1 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan ajralib turdi, uning transfer bahosi esa 5 million yevroga baholanmoqda.
  • Klubning bu qarori yosh iste’dodlarni saqlab qolish va ularning rivojlanishiga investitsiya qilish strategiyasining bir qismidir.

Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z kelajagi bo‘lgan yosh iste’dodlarni saqlab qolish va uzoq muddatli strategik rejalarini amalga oshirish yo‘lida muhim qadam tashladi. «Ko‘k-anorranglilar»ning 19 yoshli istiqbolli himoyachisi Xavi Espart klub bilan yangi mehnat shartnomasini imzolashga to‘liq rozilik bildirdi. Bu haqda jahon futbolining eng ishonchli insayderi, taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.

Yangi kelishuvga binoan, tomonlar o‘rtasidagi hamkorlik 2030 yilning yoziga qadar davom etadi va shartnomaning yangilangan bandlariga ko‘ra, yosh himoyachining maoshi ham sezilarli darajada oshiriladi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan bo‘lishiga qaramay, klub rahbariyati uning ushbu mavsumdagi yorqin o‘yinini inobatga olib, muddatni yana ikki yilga uzaytirishga qaror qildi. Ushbu mavsum La Liganing dastlabki 5 ta uchrashuvida maydonga tushib, himoyachi bo‘lishiga qaramasdan 1 ta gol va 2 ta golli uzatmani o‘z hisobiga yozdirib qo‘ygan Espartning transfer bahosi hozirda 5 million yevroni tashkil etmoqda.

Xo‘sh, «Barselona»ning ushbu tezkor qarori ortida qanday maqsad yotibdi, Xavi Espart asosiy tarkibning doimiy yetakchisiga aylana oladimi va unga boshqa Yevropa grandlaridan qiziqish bormidi?

«5 ta o‘yinda 3 ta samarali harakat va 2030 yilgacha bitim»: Muhim faktlar

Xavi Espartning «Barselona» bilan yangi shartnomasiga oid asosiy tafsilotlar:

  • Fabritsio Romanoning tasdig‘i: Insayder tomonlar o‘zaro to‘liq kelishuvga erishgani va tez orada rasmiy imzolash marosimi bo‘lib o‘tishini e’lon qildi;

  • 2030 yilgacha muddat: Yangi bitim 19 yoshli himoyachini yana to‘rt yil davomida Kataloniya klubida qolishini kafolatlaydi (avvalgi shartnoma 2028 yilgacha edi);

  • Moliyaviy shartlarning yaxshilanishi: Ko‘rsatgan yuqori o‘yini evaziga Espartning klubdagi maoshi oshirilishi belgilandi;

  • Yuqori sermahsullik: Yosh himoyachi joriy mavsum La Ligada atigi 5 ta bahsda qatnashib, 1 ta gol urdi va 2 ta golli pas berdi;

  • Transfer bahosi: Ayni paytda futbolchining bozor qiymati 5 million yevroga baholanmoqda, biroq yangi shartnomadan so‘ng bu ko‘rsatkich bir necha barobar oshishi kutilmoqda.

Xavi Espartning «Barselona»dagi ko‘rsatkichlari va shartnoma tafsilotlari

Futbolchining yangi kelishuvi va maydondagi natijalari qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Avvalgi shartnoma shartlari

Yangi kelishuv shartlari (2026 yil)

Amal qilish muddati

2028 yil iyun oyigacha

2030 yilning yoziga qadar

Moliyaviy holat

Yoshlar jamoasi bazaviy maoshi

Sezilarli darajada oshirilgan maosh

Joriy mavsumdagi o‘yinlari

La Ligada 5 ta uchrashuv

Gol va golli uzatmalar

1 ta gol, 2 ta assist (3 ochkolik ulush)

Hozirgi transfer qiymati

5 million yevro

Ampluasi va yoshi

Himoyachi, 19 yosh

Himoyachi, asosiy tarkib nomzodi

Futbol tahlili: Ekspertlar Xavi Espartning yangi bitimi haqida

Sport tahlilchilari va Ispaniya futboli ekspertlarining xulosalari:

  • «La Masiya» an’anasining davomi: «Barselona» akademiyasi yana bir yuqori iqtidorni asosiy jamoaga yetkazib berdi va klubning uni uzoq muddatga bog‘lab qo‘yishi to‘g‘ri moliyaviy strategiyadir;

  • Zamonaviy qanot himoyachisi sifati: 5 ta uchrashuvda 3 ta samarali harakatni amalga oshirish zamonaviy hujumkor himoyachilar uchun kamyob ko‘rsatkich bo‘lib, Espartning universalligini ko‘rsatadi;

  • Boshqa grandlarning ehtimoliy «ovi»ni to‘xtatish: Shartnomani 2030 yilgacha uzaytirish orqali klub futbolchini Angliya Premer-ligasi yoki boshqa boy klublarning ta’siridan himoya qildi;

  • Ishonch krediti: Maoshning oshirilishi 19 yoshli o‘yinchiga qo‘shimcha motivatsiya berib, jamoaning asosiy himoya chizig‘idagi raqobatni keskin kuchaytiradi.

«Barselona»ning ushbu qarori klub o‘z yoshlariga ishonishda davom etayotganini va Xavi Espart yaqin yillarda jahon futbolining eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, 19 yoshli Xavi Espart «Barselona»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlab, jahon yulduziga aylana oladimi? Uning 5 ta o‘yindagi 1 ta goli va 2 ta uzatmasi tasodif emasmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari uchun ushbu xushxabar tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda futbol ixlosmandlariga ulashing!

BarselonaXavi EspartFabritsio Romano2030 yilgacha shartnoma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildiBugun, 16:02Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiBugun, 15:34Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiBugun, 14:11Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng