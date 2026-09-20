Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Harri Keyn Lamin Yamalning «Oltin to‘p» sovrini haqidagi tanqidiy fikrlariga diplomatik tarzda munosabat bildirdi va raqib futbolchining mahoratini eʼtirof etishni afzal ko‘rdi.
- Yamalning «Oltin to‘p» faqatgina 80 ta gol urgan futbolchiga berilmasligi kerakligi haqidagi fikri Harri Keynga qaratilgan ishora sifatida qabul qilingan edi.
- Bavariyaning sport direktori Maks Eberl esa Yamalning bayonotiga qarshi chiqib, Maykl Oliseni ham «Oltin to‘p»ga daʼvogarlardan biri deb atadi.
Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn Barselona iqtidori Lamin Yamalning «Oltin to‘p» sovrini va individual ko‘rsatkichlar haqidagi tanqidiy fikrlariga diplomatik tarzda munosabat bildirdi. Angliya terma jamoasi sardori o‘ziga qaratilgan ehtimoliy hujumlarga javob qaytarish o‘rniga, raqib futbolchining mahoratini eʼtirof etishni afzal ko‘rdi va maydondagi ishiga eʼtibor qaratishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga sabab bo‘lgan holat Ispaniya terma jamoasi yosh yulduzi Lamin Yamalning intervyularidan birida «Oltin to‘p» faqatgina 80 ta gol urgan futbolchiga berilmasligi, sovrin sayyoraning eng yaxshi umumiy o‘yinchisiga nasib etishi kerakligini aytganidan keyin boshlandi. Ushbu fikr ko‘pchilik tomonidan mavsum davomida yuqori natijalar ko‘rsatgan Bavariya hujumchisi Harri Keynga qaratilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishora sifatida qabul qilingan edi.
ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Harri Keyn o‘zining 2025-26 yilgi mavsumdagi ajoyib natijalari, jumladan, klub va terma jamoa safidagi barcha musobaqalarda 73 ta gol urgani bilan mazkur nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biri bo‘lib turibdi. Angliyalik hujumchi ushbu bahsli fikrlarga Bundesligadagi o‘zining yubiley — 100-golini urganidan so‘ng munosabat bildirdi.
Keynning diplomatiyasi va Bavariya rahbariyatining keskin javobiBavariya Union Berlenga qarshi kechgan o‘yinda 7:0 hisobida zafar quchdi va bu uchrashuvdan so‘ng Harri Keyn Yamalning so‘zlarini keskinlashtirmaslikni maʼqul ko‘rdi. Angliyalik futbolchi o‘zining intervyusida vazminlik namoyish etdi: "U buni qanday maʼnoda aytganini bilmayman. Yamal — ajoyib o‘yinchi. U boshqalar qatori ajoyib mavsumni o‘tkazdi".
Shuningdek, tajribali hujumchi sovrin uchun kurash hali yakunlanmagani va daʼvogarlar ko‘p ekanini taʼkidlab o‘tdi. Kylian Mbappe, Rodri va jamoadoshi Maykl Olise kabi futbolchilar ham kuchli raqobat olib borayotganini qayd etdi. "Har kim o‘z fikrini xohlagancha bildirish huquqiga ega. Bu menga bog‘liq emas", deya qo‘shimcha qildi u.
BiroqMyunxen klubining rahbariyati futbolchicha vazmin bo‘lmadi va vaziyatga keskinroq munosabat bildirdi. Bavariyaning sport bo‘yicha direktori Maks Eberl kataloniyalik yosh futbolchining bayonotiga qarshi chiqib, quyidagilarni aytdi: "Eng yaxshi o‘yinchilar — maxsus kampaniyalarga muhtoj bo‘lmaganlardir".
Maykl Olisening imkoniyatlariMaks Eberl o‘z so‘zida klubning boshqa bir hujumkor futbolchisini ham qo‘llab-quvvatlab, uning salohiyatiga yuqori baho berdi. Klub rahbariyati fikricha, jamoaning boshqa yetakchilari ham eng yuqori eʼtirofga munosib.
"Men uchun Maykl Olise ham „Oltin to‘p“ga daʼvogarlardan biri hisoblanadi. U dunyoning eng yaxshi o‘yinchilaridan biri", dedi Maks Eberl Barselona vakilining so‘zlariga javoban.
Xulosa qilib aytganda, Harri Keyn o‘zini o‘ylaydigan yulduz emasligini va eʼtiborini faqat maydondagi o‘yinga qaratishini ko‘rsatdi. Individual sovrinlar atrofidagi bunday bahs-munozaralar esa futbol olamidagi qizg‘in raqobatni yanada kuchaytirib, muxlislarning qiziqishini oshirmoqda.
Izohlar 0
…