Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi

·40·Sport
Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Harri Keyn Lamin Yamalning «Oltin to‘p» sovrini haqidagi tanqidiy fikrlariga diplomatik tarzda munosabat bildirdi va raqib futbolchining mahoratini eʼtirof etishni afzal ko‘rdi.
  • Yamalning «Oltin to‘p» faqatgina 80 ta gol urgan futbolchiga berilmasligi kerakligi haqidagi fikri Harri Keynga qaratilgan ishora sifatida qabul qilingan edi.
  • Bavariyaning sport direktori Maks Eberl esa Yamalning bayonotiga qarshi chiqib, Maykl Oliseni ham «Oltin to‘p»ga daʼvogarlardan biri deb atadi.

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn Barselona iqtidori Lamin Yamalning «Oltin to‘p» sovrini va individual ko‘rsatkichlar haqidagi tanqidiy fikrlariga diplomatik tarzda munosabat bildirdi. Angliya terma jamoasi sardori o‘ziga qaratilgan ehtimoliy hujumlarga javob qaytarish o‘rniga, raqib futbolchining mahoratini eʼtirof etishni afzal ko‘rdi va maydondagi ishiga eʼtibor qaratishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga sabab bo‘lgan holat Ispaniya terma jamoasi yosh yulduzi Lamin Yamalning intervyularidan birida «Oltin to‘p» faqatgina 80 ta gol urgan futbolchiga berilmasligi, sovrin sayyoraning eng yaxshi umumiy o‘yinchisiga nasib etishi kerakligini aytganidan keyin boshlandi. Ushbu fikr ko‘pchilik tomonidan mavsum davomida yuqori natijalar ko‘rsatgan Bavariya hujumchisi Harri Keynga qaratilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishora sifatida qabul qilingan edi.

ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Harri Keyn o‘zining 2025-26 yilgi mavsumdagi ajoyib natijalari, jumladan, klub va terma jamoa safidagi barcha musobaqalarda 73 ta gol urgani bilan mazkur nufuzli mukofot uchun asosiy daʼvogarlardan biri bo‘lib turibdi. Angliyalik hujumchi ushbu bahsli fikrlarga Bundesligadagi o‘zining yubiley — 100-golini urganidan so‘ng munosabat bildirdi.

Keynning diplomatiyasi va Bavariya rahbariyatining keskin javobi

Bavariya Union Berlenga qarshi kechgan o‘yinda 7:0 hisobida zafar quchdi va bu uchrashuvdan so‘ng Harri Keyn Yamalning so‘zlarini keskinlashtirmaslikni maʼqul ko‘rdi. Angliyalik futbolchi o‘zining intervyusida vazminlik namoyish etdi: "U buni qanday maʼnoda aytganini bilmayman. Yamal — ajoyib o‘yinchi. U boshqalar qatori ajoyib mavsumni o‘tkazdi".

Shuningdek, tajribali hujumchi sovrin uchun kurash hali yakunlanmagani va daʼvogarlar ko‘p ekanini taʼkidlab o‘tdi. Kylian Mbappe, Rodri va jamoadoshi Maykl Olise kabi futbolchilar ham kuchli raqobat olib borayotganini qayd etdi. "Har kim o‘z fikrini xohlagancha bildirish huquqiga ega. Bu menga bog‘liq emas", deya qo‘shimcha qildi u.

BiroqMyunxen klubining rahbariyati futbolchicha vazmin bo‘lmadi va vaziyatga keskinroq munosabat bildirdi. Bavariyaning sport bo‘yicha direktori Maks Eberl kataloniyalik yosh futbolchining bayonotiga qarshi chiqib, quyidagilarni aytdi: "Eng yaxshi o‘yinchilar — maxsus kampaniyalarga muhtoj bo‘lmaganlardir".

Maykl Olisening imkoniyatlari

Maks Eberl o‘z so‘zida klubning boshqa bir hujumkor futbolchisini ham qo‘llab-quvvatlab, uning salohiyatiga yuqori baho berdi. Klub rahbariyati fikricha, jamoaning boshqa yetakchilari ham eng yuqori eʼtirofga munosib.

"Men uchun Maykl Olise ham „Oltin to‘p“ga daʼvogarlardan biri hisoblanadi. U dunyoning eng yaxshi o‘yinchilaridan biri", dedi Maks Eberl Barselona vakilining so‘zlariga javoban.

Xulosa qilib aytganda, Harri Keyn o‘zini o‘ylaydigan yulduz emasligini va eʼtiborini faqat maydondagi o‘yinga qaratishini ko‘rsatdi. Individual sovrinlar atrofidagi bunday bahs-munozaralar esa futbol olamidagi qizg‘in raqobatni yanada kuchaytirib, muxlislarning qiziqishini oshirmoqda.

Harri KeynLamin YamalOltin TopBavariyafutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!Bugun, 16:07«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildiBugun, 16:02Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiBugun, 14:11Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng