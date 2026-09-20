Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internet tarmogʻiga hali rasman eʼlon qilinmagan Asus Googlebook noutbukining suratlari sizdirib yuborildi. Mazkur qurilma Google tomonidan joriy etilayotgan yangi turdagi noutbuklar sinfining ilk vakillaridan biri boʻlishi kutilmoqda va uning taqdimoti yaqin soatlarda boʻlib oʻtishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Manbaga koʻra, qurilma uchun oldindan buyurtmalar ertadan boshlanishi rejalashtirilgan. Yangi qurilmalar sinfi oddiy operatsion tizimlardan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellekt texnologiyalari chuqur integratsiya qilingan va sezilarli darajada qayta ishlangan Android boshqaruvi ostida ishlashi aytilmoqda.
Dizayn va interfeys imkoniyatlariTarqalgan tasvirlar qurilmaning texnik xususiyatlari haqida toʻliq tasavvur bermasa-da, ayrim muhim konstruktiv jihatlarni aniqlash imkonini berdi. Xususan, Asus Googlebook juda yupqa klisimon korpusga ega boʻlib, uning tashqi koʻrinishi zamonaviy foydalanuvchilar talablariga toʻla mos keladi.
Shuningdek, noutbuk korpusida ikkita USB-A porti, HDMI chiqishi hamda ikkita zamonaviy USB-C ulagichi mavjudligi koʻzga tashlanadi. Qurilmaning qopqogʻida barcha Googlebook modellari uchun xos boʻlishi kutilayotgan maxsus brendli yorugʻlik diodli (LED) yoʻlka oʻrnatilgan. Bundan tashqari, foydalanish qulayligini oshiruvchi juda yirik oʻlchamdagi sensorli panel — tachuad eʼtiborni tortadi.
Narx va texnik platforma istiqbollariHozircha Asus oʻzining yangi mahsulotining aniq texnik parametrlari va narxi borasida rasmiy maʼlumot bermagan. Biroq, yaqinda Lenovo brendining shunday turdagi qurilmasi boʻyicha boʻlgan sizdiruvchi maʼlumotlar bu kabi noutbuklar unchalik arzon boʻlmasligini koʻrsatdi.
Jumladan, ushbu toifadagi gadjetlar asosida yangi avlod Intel Panther Lake protsessorlari yotishi kutilmoqda. Bu esa qurilmalarning yuqori unumdorlik va ilgʻor hisoblash quvvatiga ega boʻlishini taʼminlaydi hamda sunʼiy intellekt vazifalarini tezkor bajarish imkonini beradi.
Izohlar 0
…