Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldi

·4·Texno
Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, internet tarmogʻiga hali rasman eʼlon qilinmagan Asus Googlebook noutbukining suratlari sizdirib yuborildi. Mazkur qurilma Google tomonidan joriy etilayotgan yangi turdagi noutbuklar sinfining ilk vakillaridan biri boʻlishi kutilmoqda va uning taqdimoti yaqin soatlarda boʻlib oʻtishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Manbaga koʻra, qurilma uchun oldindan buyurtmalar ertadan boshlanishi rejalashtirilgan. Yangi qurilmalar sinfi oddiy operatsion tizimlardan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellekt texnologiyalari chuqur integratsiya qilingan va sezilarli darajada qayta ishlangan Android boshqaruvi ostida ishlashi aytilmoqda.

Dizayn va interfeys imkoniyatlari

Tarqalgan tasvirlar qurilmaning texnik xususiyatlari haqida toʻliq tasavvur bermasa-da, ayrim muhim konstruktiv jihatlarni aniqlash imkonini berdi. Xususan, Asus Googlebook juda yupqa klisimon korpusga ega boʻlib, uning tashqi koʻrinishi zamonaviy foydalanuvchilar talablariga toʻla mos keladi.

Shuningdek, noutbuk korpusida ikkita USB-A porti, HDMI chiqishi hamda ikkita zamonaviy USB-C ulagichi mavjudligi koʻzga tashlanadi. Qurilmaning qopqogʻida barcha Googlebook modellari uchun xos boʻlishi kutilayotgan maxsus brendli yorugʻlik diodli (LED) yoʻlka oʻrnatilgan. Bundan tashqari, foydalanish qulayligini oshiruvchi juda yirik oʻlchamdagi sensorli panel — tachuad eʼtiborni tortadi.

Narx va texnik platforma istiqbollari

Hozircha Asus oʻzining yangi mahsulotining aniq texnik parametrlari va narxi borasida rasmiy maʼlumot bermagan. Biroq, yaqinda Lenovo brendining shunday turdagi qurilmasi boʻyicha boʻlgan sizdiruvchi maʼlumotlar bu kabi noutbuklar unchalik arzon boʻlmasligini koʻrsatdi.

Jumladan, ushbu toifadagi gadjetlar asosida yangi avlod Intel Panther Lake protsessorlari yotishi kutilmoqda. Bu esa qurilmalarning yuqori unumdorlik va ilgʻor hisoblash quvvatiga ega boʻlishini taʼminlaydi hamda sunʼiy intellekt vazifalarini tezkor bajarish imkonini beradi.

AsusGooglebookNoutbuklarSuniy intellektTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiBugun, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi