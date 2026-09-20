«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi

·14·Sport
«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» klubi yangilangan «Kamp Nou» stadionida Lionel Messiga bag‘ishlangan katta tadbir o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
  • Stadiondagi qurilish va ta’mirlash ishlari 2028 yil boshiga qadar yakunlanishi kutilmoqda.
  • Ushbu tantanali kechada Messi ishtirokida maxsus xayrlashuv o‘yini tashkil etilishi ehtimoli yuqori.

Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z tarixidagi eng buyuk futbolchi, afsonaviy sobiq sardor Lionel Messiga bag‘ishlab misli ko‘rilmagan darajadagi grandioz tadbir o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Klub prezidenti Joan Laporta rasmiy bayonot berib, bayram tantanalari stadionning keng ko‘lamli qayta qurish ishlari to‘liq yakunlangach, yangilangan muhtasham «Kamp Nou» maydonida bo‘lib o‘tishini e’lon qildi. Klub rahbarining ta’kidlashicha, ushbu tantanali kechada bevosita argentinalik yulduz ishtirokida maxsus xayrlashuv o‘yini tashkil etilish ehtimoli juda yuqori.

«Biz Leo Messiga bag‘ishlangan katta tadbirni „Kamp Nou“ rekonstruksiyasi tugagach o‘tkazishni rejalashtirganmiz. Bu haqiqiy bayramga aylanadigan, juda ham chiroyli marosim bo‘ladi. Umid qilamizki, stadiondagi barcha qurilish va ta’mirlash ishlarini 2028 yil boshiga qadar yakunlaymiz», — deya Laportaning so‘zlaridan iqtibos keltirdi kataloniyaliklar matbuot xizmati. 105 ming muxlisni bag‘riga oladigan dunyoning eng zamonaviy arenalaridan birida argentinalik dahoning qaytishi butun futbol olami uchun asr voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

Xo‘sh, bu maxsus uchrashuv qanday formatda kechadi, Messiga qarshi qaysi yulduzlar maydonga tushadi va bu tadbir futbol tarixidagi eng og‘riqli xayrlashuvning o‘rnini bosa oladimi?

«105 minglik arena va Messining qaytishi»: Tadbirga oid muhim tafsilotlar

«Barselona» rejalashtirayotgan tarixiy oqshomning asosiy jihatlari:

  • Prezidentning rasmiy va’dasi: Joan Laporta Messi bilan munosib xayrlashuv marosimi yangi «Kamp Nou»ning ochilish kun tartibidagi bosh voqea bo‘lishini tasdiqladi;

  • Muddat va tayyorgarlik: Stadiondagi barcha global qurilish va modernizatsiya ishlarini 2028 yil boshiga qadar to‘liq yakunlash rejalashtirilgan;

  • Maxsus o‘rtoqlik o‘yini: Bayram doirasida Messi sardorligidagi faxriylar jamoasi va «Barselona»ning bugungi avlodi yoki jahon yulduzlari termasi o‘rtasida maxsus uchrashuv o‘tkazilishi kutilmoqda;

  • 105 ming tomoshabin sig‘imi: Qayta ta’mirlangan stadion naqd 105 000 muxlisni qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi va Messining o‘yinida to‘liq anshlag kutilmoqda;

  • Nohaqlikni yuvish urinishi: 2021 yilda pandemiya va moliyaviy cheklovlar sababli bo‘sh tribunalar ostida ko‘zyoshlar bilan klubni tark etgan Messiga nihoyat munosib hurmat-ehtirom ko‘rsatiladi.

Lionel Messi va «Barselona»: Tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi

Klub va futbolchining abadiy rekordi raqamlarda:

Ko‘rsatkichlar va rekordlar

Qayd etilgan natijalar

Tarixiy ahamiyati

Klubdagi faoliyat davri

2004 — 2021 yillar (17 yil)

Asosiy jamoa tarixidagi eng yorqin era

O‘tkazilgan rasmiy o‘yinlar

778 ta uchrashuv

«Barselona» tarixidagi mutlaq rekord

Urilgan umumiy gollar

672 ta gol

Klubning tengsiz to‘purarlik cho‘qqisi

Yangi «Kamp Nou» sig‘imi

105 000 tomoshabin

Yevropadagi eng yirik va zamonaviy stadion

Tadbir mo‘ljallangan vaqt

2028 yil boshi

Qurilish ishlarining rasmiy yakuni

Futbol ekspertlari tahlili: Bu tadbir «Barselona» uchun nega muhim?

Xalqaro sport sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:

  • Munosabatlardagi muzlikning erishi: 2021 yildagi shartnoma mojarosi tufayli Messi va Laporta o‘rtasida paydo bo‘lgan sovuqlik ushbu tadbir orqali butunlay barham topishi mumkin;

  • Tijoriy va marketing muvaffaqiyati: 105 minglik «Kamp Nou»ni Messi ishtirokidagi bahs bilan ochish klub g‘aznasiga chiptalar, translyatsiya va reklamalardan rekord miqdorda daromad keltiradi;

  • Muxlislar qalbidagi bo‘shliqni to‘ldirish: Kataloniyalik ishqibozlar o‘z kumiri bilan to‘la stadionda xayrlasha olmagan edi; 2028 yilgi tadbir millionlab insonlar uchun emotsional katarsis bo‘ladi;

  • Tarixiy merosni ulug‘lash: 778 ta bahsda 672 ta gol urgan afsonani ulug‘lash orqali «Barselona» o‘z an’analari va qadriyatlarini butun dunyoga yana bir bor namoyish etadi.

Joan Laportaning ushbu tashabbusi yangi «Kamp Nou» poydevorida yangi tarix yozish va Messiga bo‘lgan cheksiz muhabbatni namoyish etish uchun ideal rejadir.

Sizningcha, 2028 yilda yangi «Kamp Nou»da bo‘lib o‘tadigan ushbu maxsus o‘yinda Lionel Messi bilan birga kimlar maydonga tushishi kerak: Inesta, Xavi va Suares kabi sobiq do‘stlarimi yoki bugungi yosh yulduzlar? 2021 yildagi ko‘zyoshli xayrlashuv o‘rnini ushbu bayram to‘liq bosa oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha «Barselona» va Messi muxlislariga ushbu quvonchli yangilik tahlilini ulashing!

Lionel MessiBarselonaKamp Nou2028 yil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Bugun, 18:48O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaBugun, 17:30«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!Bugun, 16:07«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildiBugun, 16:02Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng