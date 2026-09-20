«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» klubi yangilangan «Kamp Nou» stadionida Lionel Messiga bag‘ishlangan katta tadbir o‘tkazishni rejalashtirmoqda.
- Stadiondagi qurilish va ta’mirlash ishlari 2028 yil boshiga qadar yakunlanishi kutilmoqda.
- Ushbu tantanali kechada Messi ishtirokida maxsus xayrlashuv o‘yini tashkil etilishi ehtimoli yuqori.
Kataloniyaning «Barselona» klubi o‘z tarixidagi eng buyuk futbolchi, afsonaviy sobiq sardor Lionel Messiga bag‘ishlab misli ko‘rilmagan darajadagi grandioz tadbir o‘tkazishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Klub prezidenti Joan Laporta rasmiy bayonot berib, bayram tantanalari stadionning keng ko‘lamli qayta qurish ishlari to‘liq yakunlangach, yangilangan muhtasham «Kamp Nou» maydonida bo‘lib o‘tishini e’lon qildi. Klub rahbarining ta’kidlashicha, ushbu tantanali kechada bevosita argentinalik yulduz ishtirokida maxsus xayrlashuv o‘yini tashkil etilish ehtimoli juda yuqori.
«Biz Leo Messiga bag‘ishlangan katta tadbirni „Kamp Nou“ rekonstruksiyasi tugagach o‘tkazishni rejalashtirganmiz. Bu haqiqiy bayramga aylanadigan, juda ham chiroyli marosim bo‘ladi. Umid qilamizki, stadiondagi barcha qurilish va ta’mirlash ishlarini 2028 yil boshiga qadar yakunlaymiz», — deya Laportaning so‘zlaridan iqtibos keltirdi kataloniyaliklar matbuot xizmati. 105 ming muxlisni bag‘riga oladigan dunyoning eng zamonaviy arenalaridan birida argentinalik dahoning qaytishi butun futbol olami uchun asr voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
Xo‘sh, bu maxsus uchrashuv qanday formatda kechadi, Messiga qarshi qaysi yulduzlar maydonga tushadi va bu tadbir futbol tarixidagi eng og‘riqli xayrlashuvning o‘rnini bosa oladimi?
«105 minglik arena va Messining qaytishi»: Tadbirga oid muhim tafsilotlar
«Barselona» rejalashtirayotgan tarixiy oqshomning asosiy jihatlari:
Prezidentning rasmiy va’dasi: Joan Laporta Messi bilan munosib xayrlashuv marosimi yangi «Kamp Nou»ning ochilish kun tartibidagi bosh voqea bo‘lishini tasdiqladi;
Muddat va tayyorgarlik: Stadiondagi barcha global qurilish va modernizatsiya ishlarini 2028 yil boshiga qadar to‘liq yakunlash rejalashtirilgan;
Maxsus o‘rtoqlik o‘yini: Bayram doirasida Messi sardorligidagi faxriylar jamoasi va «Barselona»ning bugungi avlodi yoki jahon yulduzlari termasi o‘rtasida maxsus uchrashuv o‘tkazilishi kutilmoqda;
105 ming tomoshabin sig‘imi: Qayta ta’mirlangan stadion naqd 105 000 muxlisni qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi va Messining o‘yinida to‘liq anshlag kutilmoqda;
Nohaqlikni yuvish urinishi: 2021 yilda pandemiya va moliyaviy cheklovlar sababli bo‘sh tribunalar ostida ko‘zyoshlar bilan klubni tark etgan Messiga nihoyat munosib hurmat-ehtirom ko‘rsatiladi.
Lionel Messi va «Barselona»: Tarixiy ko‘rsatkichlar taqqosi
Klub va futbolchining abadiy rekordi raqamlarda:
Ko‘rsatkichlar va rekordlar
Qayd etilgan natijalar
Tarixiy ahamiyati
Klubdagi faoliyat davri
2004 — 2021 yillar (17 yil)
Asosiy jamoa tarixidagi eng yorqin era
O‘tkazilgan rasmiy o‘yinlar
778 ta uchrashuv
«Barselona» tarixidagi mutlaq rekord
Urilgan umumiy gollar
672 ta gol
Klubning tengsiz to‘purarlik cho‘qqisi
Yangi «Kamp Nou» sig‘imi
105 000 tomoshabin
Yevropadagi eng yirik va zamonaviy stadion
Tadbir mo‘ljallangan vaqt
2028 yil boshi
Qurilish ishlarining rasmiy yakuni
Futbol ekspertlari tahlili: Bu tadbir «Barselona» uchun nega muhim?
Xalqaro sport sharhlovchilari va ekspertlarning xulosalari:
Munosabatlardagi muzlikning erishi: 2021 yildagi shartnoma mojarosi tufayli Messi va Laporta o‘rtasida paydo bo‘lgan sovuqlik ushbu tadbir orqali butunlay barham topishi mumkin;
Tijoriy va marketing muvaffaqiyati: 105 minglik «Kamp Nou»ni Messi ishtirokidagi bahs bilan ochish klub g‘aznasiga chiptalar, translyatsiya va reklamalardan rekord miqdorda daromad keltiradi;
Muxlislar qalbidagi bo‘shliqni to‘ldirish: Kataloniyalik ishqibozlar o‘z kumiri bilan to‘la stadionda xayrlasha olmagan edi; 2028 yilgi tadbir millionlab insonlar uchun emotsional katarsis bo‘ladi;
Tarixiy merosni ulug‘lash: 778 ta bahsda 672 ta gol urgan afsonani ulug‘lash orqali «Barselona» o‘z an’analari va qadriyatlarini butun dunyoga yana bir bor namoyish etadi.
Joan Laportaning ushbu tashabbusi yangi «Kamp Nou» poydevorida yangi tarix yozish va Messiga bo‘lgan cheksiz muhabbatni namoyish etish uchun ideal rejadir.
Sizningcha, 2028 yilda yangi «Kamp Nou»da bo‘lib o‘tadigan ushbu maxsus o‘yinda Lionel Messi bilan birga kimlar maydonga tushishi kerak: Inesta, Xavi va Suares kabi sobiq do‘stlarimi yoki bugungi yosh yulduzlar? 2021 yildagi ko‘zyoshli xayrlashuv o‘rnini ushbu bayram to‘liq bosa oladimi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha «Barselona» va Messi muxlislariga ushbu quvonchli yangilik tahlilini ulashing!
Izohlar 0
…