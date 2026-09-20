«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida vodiyda kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy gollar shousi va kutilmagan drama taqdim etdi. Muxlislar bilan liq to‘lgan «Bobur Arena» stadionida «Andijon» jamoasi Qarshining «Nasaf» klubini qabul qildi. Keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda boshlangan uchrashuvda maydon egalari dastlab hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, «ajdarlar» iroda ko‘rsatib, yakunda 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar safida 21-daqiqada Rustam Turdimurodov penaltini aniq bajarib hisobni ochgan bo‘lsa, qarshiliklar 38-daqiqada Adenis Shalaning goli bilan muvozanatni tikladi.
Ikkinchi bo‘limda esa Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari raqibni to‘liq bosim ostida qoldirdi: Abbos G‘ulomov, jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov (penaltidan) hamda zaxiradan tushgan legioner Yusuf Otubanjo raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yirik hisobni ta’minladi. Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng «Nasaf» o‘z ochkolarini 34 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi, 30 ochkoda qolgan «Andijon» esa 8-pog‘onani band etib turibdi.
Xo‘sh, birinchi bo‘limdagi faollikdan so‘ng «Andijon» himoyasida nimalar ro‘y berdi, «Nasaf» darvozaboni Ne’matovning penalti tepishi qanday taktik qaror edi va bu g‘alaba qarshiliklarning medallar uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Penaltilar, darvozabon goli va 4:1»: O‘yindagi asosiy voqealar rivoji
«Bobur Arena»dagi shiddatli to‘qnashuvning eng muhim nuqtalari:
«Andijon»ning tezkor goli: 21-daqiqada Rustam Turdimurodov 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, stadionni larzaga keltirdi;
Adenis Shalaning javobi: 38-daqiqada Umar Eshmurodov tomonidan yetkazib berilgan to‘pni Adenis Shala raqib darvozasiga joylab, hisobni tenglashtirdi;
Abbos G‘ulomovdan muhim burilish: Ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada G‘ulomov raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, «Nasaf»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
Posbonning sovuqqon goli: 81-daqiqada belgilangan penaltini «Nasaf» darvozaboni Abduvohid Ne’matov o‘z zimmasiga oldi va hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Yusuf Otubanjodan chiroyli nuqta: 71-daqiqada maydonga tushgan hujumchi 88-daqiqada jamoasining to‘rtinchi golini urib, o‘yin taqdirini butunlay hal qildi.
Superliga 22-tur: «Andijon» — «Nasaf» uchrashuvi statistik taqqosi
Jamoalarning bahsdagi asosiy ko‘rsatkichlari va o‘yin qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«Andijon» (Mezbon)
«Nasaf» (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
4
Gollar mualliflari
R. Turdimurodov 21 (pen.)
A. Shala 38, A. G‘ulomov 53, A. Ne’matov 81 (pen.), Yu. Otubanjo 88
Sariq kartochkalar
B. Sulaymonov (23-daqiqa)
—
Erishilgan ochkolar soni
30 ochko (o‘zgarishsiz qoldi)
34 ochkoga yetdi
Turnir jadvalidagi o‘rni
8-pog‘ona
5-o‘ringa ko‘tarildi
Asosiy taktik burilish
59-daqiqadagi uchtalik almashtirish
To‘liq nazorat va zaxira kuchlarining gollari
Futbol ekspertlari tahlili: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi qanday ish berdi?
Mahalliy futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:
«Nasaf»ning ruhiy barqarorligi: Dastlab o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yuborgan qarshiliklar shoshib qolmadi va o‘z kombinatsion o‘yinini yo‘qotmasdan tashabbusni qo‘lga oldi;
«Andijon» himoyasidagi uzilishlar: Ikkinchi bo‘limda mezbonlar mudofaa chizig‘ida zichlikni yo‘qotdi, 59-daqiqadagi qator o‘zgarishlar ham himoyani barqarorlashtira olmadi;
Abduvohid Ne’matov omili: Terma jamoa darvozabonining penaltini ishonch bilan amalga oshirishi uning naqadar yuqori ruhiy tayyorgarlik va sovuqqonlikka ega ekanini ko‘rsatdi;
Otubanjoning samaradorligi: Zaxiradan tushgan o‘yinchilarning maydonga tez kirishib ketishi va hal qiluvchi daqiqalarda gol urishi «Nasaf» tarkibi chuqurligining yuqoriligidan dalolat beradi.
Vodiydagi ushbu yirik g‘alaba «Nasaf»ning Superliga medallar shohsupasi uchun kurashda hali o‘z so‘zini to‘liq aytmaganini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, «Andijon»ning o‘z maydonida yirik hisobda yutqazib qo‘yishiga qaysi omillar ko‘proq sabab bo‘ldi: himoyadagi xatolarmi yoki «Nasaf»ning yuqori mahoratimi? Darvozabon Abduvohid Ne’matovning penalti tepganiga qanday qaraysiz? O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvi tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…