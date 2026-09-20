«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!

·6·Sport
«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!

O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida vodiyda kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy gollar shousi va kutilmagan drama taqdim etdi. Muxlislar bilan liq to‘lgan «Bobur Arena» stadionida «Andijon» jamoasi Qarshining «Nasaf» klubini qabul qildi. Keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda boshlangan uchrashuvda maydon egalari dastlab hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, «ajdarlar» iroda ko‘rsatib, yakunda 4:1 hisobidagi yirik va ishonchli irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Mezbonlar safida 21-daqiqada Rustam Turdimurodov penaltini aniq bajarib hisobni ochgan bo‘lsa, qarshiliklar 38-daqiqada Adenis Shalaning goli bilan muvozanatni tikladi.

Ikkinchi bo‘limda esa Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari raqibni to‘liq bosim ostida qoldirdi: Abbos G‘ulomov, jamoa darvozaboni Abduvohid Ne’matov (penaltidan) hamda zaxiradan tushgan legioner Yusuf Otubanjo raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yirik hisobni ta’minladi. Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng «Nasaf» o‘z ochkolarini 34 taga yetkazib, turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi, 30 ochkoda qolgan «Andijon» esa 8-pog‘onani band etib turibdi.

Xo‘sh, birinchi bo‘limdagi faollikdan so‘ng «Andijon» himoyasida nimalar ro‘y berdi, «Nasaf» darvozaboni Ne’matovning penalti tepishi qanday taktik qaror edi va bu g‘alaba qarshiliklarning medallar uchun kurashiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Penaltilar, darvozabon goli va 4:1»: O‘yindagi asosiy voqealar rivoji

«Bobur Arena»dagi shiddatli to‘qnashuvning eng muhim nuqtalari:

  • «Andijon»ning tezkor goli: 21-daqiqada Rustam Turdimurodov 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, stadionni larzaga keltirdi;

  • Adenis Shalaning javobi: 38-daqiqada Umar Eshmurodov tomonidan yetkazib berilgan to‘pni Adenis Shala raqib darvozasiga joylab, hisobni tenglashtirdi;

  • Abbos G‘ulomovdan muhim burilish: Ikkinchi bo‘lim boshida, 53-daqiqada G‘ulomov raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan foydalanib, «Nasaf»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Posbonning sovuqqon goli: 81-daqiqada belgilangan penaltini «Nasaf» darvozaboni Abduvohid Ne’matov o‘z zimmasiga oldi va hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Yusuf Otubanjodan chiroyli nuqta: 71-daqiqada maydonga tushgan hujumchi 88-daqiqada jamoasining to‘rtinchi golini urib, o‘yin taqdirini butunlay hal qildi.

Superliga 22-tur: «Andijon» — «Nasaf» uchrashuvi statistik taqqosi

Jamoalarning bahsdagi asosiy ko‘rsatkichlari va o‘yin qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

«Andijon» (Mezbon)

«Nasaf» (Mehmon)

Yakuniy hisob

1

4

Gollar mualliflari

R. Turdimurodov 21 (pen.)

A. Shala 38, A. G‘ulomov 53, A. Ne’matov 81 (pen.), Yu. Otubanjo 88

Sariq kartochkalar

B. Sulaymonov (23-daqiqa)

Erishilgan ochkolar soni

30 ochko (o‘zgarishsiz qoldi)

34 ochkoga yetdi

Turnir jadvalidagi o‘rni

8-pog‘ona

5-o‘ringa ko‘tarildi

Asosiy taktik burilish

59-daqiqadagi uchtalik almashtirish

To‘liq nazorat va zaxira kuchlarining gollari

Futbol ekspertlari tahlili: Ro‘ziqul Berdiyev taktikasi qanday ish berdi?

Mahalliy futbol mutaxassislari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Nasaf»ning ruhiy barqarorligi: Dastlab o‘z darvozasidan to‘p o‘tkazib yuborgan qarshiliklar shoshib qolmadi va o‘z kombinatsion o‘yinini yo‘qotmasdan tashabbusni qo‘lga oldi;

  • «Andijon» himoyasidagi uzilishlar: Ikkinchi bo‘limda mezbonlar mudofaa chizig‘ida zichlikni yo‘qotdi, 59-daqiqadagi qator o‘zgarishlar ham himoyani barqarorlashtira olmadi;

  • Abduvohid Ne’matov omili: Terma jamoa darvozabonining penaltini ishonch bilan amalga oshirishi uning naqadar yuqori ruhiy tayyorgarlik va sovuqqonlikka ega ekanini ko‘rsatdi;

  • Otubanjoning samaradorligi: Zaxiradan tushgan o‘yinchilarning maydonga tez kirishib ketishi va hal qiluvchi daqiqalarda gol urishi «Nasaf» tarkibi chuqurligining yuqoriligidan dalolat beradi.

Vodiydagi ushbu yirik g‘alaba «Nasaf»ning Superliga medallar shohsupasi uchun kurashda hali o‘z so‘zini to‘liq aytmaganini yaqqol isbotladi.

Sizningcha, «Andijon»ning o‘z maydonida yirik hisobda yutqazib qo‘yishiga qaysi omillar ko‘proq sabab bo‘ldi: himoyadagi xatolarmi yoki «Nasaf»ning yuqori mahoratimi? Darvozabon Abduvohid Ne’matovning penalti tepganiga qanday qaraysiz? O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining eng qiziqarli uchrashuvi tahlilini barcha muxlis do‘stlaringizga ulashing!

AndijonNasafBobur ArenaSuperliga 22-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdiBugun, 19:14Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Eldor Shomurodovdan benefis va dubl!: Uning kechagi samarali o‘yini qanday baholandi?Bugun, 18:48O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaBugun, 17:30«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!«Barselona» iste’dodi yangi tanlov qildi: U bilan 2030 yilgacha yangi bitim tuzildi!Bugun, 16:07«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildiBugun, 16:02Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Bugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng