89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi

·47·Sport
89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Yunayted»
  • Angliya Premer-ligasining 5-turida «Fulhem» bilan safarda 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
  • Uchrashuvda «MYU» himoyachisi Lisandro Martines 63-daqiqada avtogol muallifi bo‘lib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi.
  • «Manchester Yunayted» faqat 89-daqiqada Mateus Kunyaning goli evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Ushbu durangdan so‘ng «Manchester Yunayted» 5 ochko bilan 12-o‘ringa ko‘tarildi, «Fulhem» esa 2 ochko bilan 19-o‘rinda qoldi.

Angliya Premer-ligasining 5-turidan o‘rin olgan uchrashuvda «Manchester Yunayted» Londonda turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Fulhem» mehmoni bo‘lib, og‘ir va asabiy bahs olib bordi. «Kreyven Kottej» stadionida kechgan bellashuv 1:1 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi. O‘yinning birinchi bo‘limida har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, hisob 63-daqiqaga kelib ochildi: «MYU» himoyachisi Lisandro Martines to‘pni noxost o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘yib, avtogol muallifiga aylandi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi.

Mag‘lubiyat xavfi ostida qolgan mankunianliklar so‘nggi daqiqalarda bosimni kuchaytirib, faqat 89-daqiqadagina Mateus Kunyaning goli evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu durang natijadan so‘ng «Manchester Yunayted» o‘z ochkolarini 5 taga yetkazib, turnir jadvalida 12-pog‘onaga ko‘tarildi; mavsum boshidan beri g‘alaba nimaligini bilmayotgan Alvaro Arbeloa shogirdlari esa 2 ochko bilan 19-o‘rinda qolmoqda.

Xo‘sh, mankunianliklarning hujum chizig‘i liga autsayderi mudofaasini yorib o‘tishda nega bunchalik qiynaldi, Martinesning avtogoli himoyadagi parokandalikdan darakmi va ushbu yo‘qotilgan ochkolar klub rahbariyatining sabrini qay darajada sinovdan o‘tkazadi?

«Avtogol zarbasi va Kunyaning so‘nggi umidi»: «Kreyven Kottej»dagi voqealar rivoji

Uchrashuv davomida kuzatilgan muhim burilish nuqtalari va asosiy lahzalar:

  • Birinchi bo‘limdagi keskinlik: «Fulhem» o‘z maydonida himoyaga yotib olmay, Ivobi va Garsiya orqali faol qarshi hujumlar uyushtirdi;

  • 63-daqiqadagi shok holati: Lisandro Martinesning baxtsiz harakati oqibatida to‘p darvozabon Lammens qo‘riqlayotgan to‘rga kirib ketdi (1:0);

  • Ten Hag jamoasining kechki o‘zgarishlari: So‘nggi chorak soatda Reshford, Maynu va Shou o‘rniga Zirkze, Maunt hamda Dorgu tashlandi;

  • 89-daqiqadagi qutqaruv zarbasi: Mateus Kunya jarima maydonchasidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Ochkolar taqsimoti: So‘nggi soniyalargacha davom etgan bosimga qaramay, «MYU» g‘alaba to‘pini kirita olmadi va Londonda atigi 1 ochko bilan cheklandi.

APL 5-tur: «Fulhem» — «Manchester Yunayted» uchrashuvi ko‘rsatkichlari

Jamoalarning bahsdagi asosiy statistik ma’lumotlari va qaydnomasi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Fulhem» (Mezbon)

«Manchester Yunayted» (Mehmon)

Yakuniy hisob

1

1

Gollar mualliflari

L. Martines 63 (avtogol)

M. Kunya 89

Sariq kartochkalar

King (45), Kastan (50), Muniz (85)

Jamg‘arilgan ochkolar

2 ochko (g‘alabasiz seriya davom etmoqda)

5 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

19-pog‘ona (Xavfli zona)

12-o‘rin

Bosh murabbiylar

Alvaro Arbeloa

Erik ten Hag

Almashtirishlar vaqti

71, 77 va 80-daqiqalar

77 (Zirkze), 81 (Maunt), 84 (Dorgu)

Futbol tahlili: Mutaxassislar «Manchester Yunayted»ning muammolari haqida

Angliya futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Hujumdagi g‘oyasizlik: Fernandesh, Mbeumo va Reshford uchligi o‘yin davomida raqib jarima maydonida keskinlik yaratishda qiynaldi;

  • Mudofaadagi diqqatsizlik: Lisandro Martinesning avtogoli jamoaning og‘ir pallalarda ruhiy bosimni yenga olmayotganini ko‘rsatdi;

  • Kunyaning foydali harakati: Braziliyalik hujumchi so‘nggi daqiqada sovuqqonlik ko‘rsatib, jamoani muqarrar sharmandali mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;

  • Turnir jadvalidagi xavotir: 5 ta turda bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘arish «Manchester Yunayted» uchun mavsum startidagi eng yomon ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda.

«Manchester Yunayted» Londondan bir ochko bilan qaytgan bo‘lsa-da, jamoaning ko‘rsatgan o‘yini muxlislar va rahbariyat uchun jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi.

Sizningcha, 89-daqiqada qo‘lga kiritilgan ushbu 1 ochko «Manchester Yunayted» uchun ijobiy natijami yoki autsayderga qarshi o‘yindagi mag‘lubiyatga teng yo‘qotishmi? Jamoa o‘yinidagi bunday sustlikka kim ko‘proq aybdor: murabbiy taktikasimi yoki futbolchilarning loqaydligi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring va APL bahslariga oid ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Manchester YunaytedFulhemAngliya Premer-ligasiLisandro Martines avtogoli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!Kecha, 23:31«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...Kecha, 23:29«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!Kecha, 22:49«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)Kecha, 22:31«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!Kecha, 22:20«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!Kecha, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng