89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted»
- Angliya Premer-ligasining 5-turida «Fulhem» bilan safarda 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
- Uchrashuvda «MYU» himoyachisi Lisandro Martines 63-daqiqada avtogol muallifi bo‘lib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi.
- «Manchester Yunayted» faqat 89-daqiqada Mateus Kunyaning goli evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Ushbu durangdan so‘ng «Manchester Yunayted» 5 ochko bilan 12-o‘ringa ko‘tarildi, «Fulhem» esa 2 ochko bilan 19-o‘rinda qoldi.
Angliya Premer-ligasining 5-turidan o‘rin olgan uchrashuvda «Manchester Yunayted» Londonda turnir jadvalining quyi qismida borayotgan «Fulhem» mehmoni bo‘lib, og‘ir va asabiy bahs olib bordi. «Kreyven Kottej» stadionida kechgan bellashuv 1:1 hisobidagi dramatik durang bilan yakunlandi. O‘yinning birinchi bo‘limida har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, hisob 63-daqiqaga kelib ochildi: «MYU» himoyachisi Lisandro Martines to‘pni noxost o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘yib, avtogol muallifiga aylandi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi.
Mag‘lubiyat xavfi ostida qolgan mankunianliklar so‘nggi daqiqalarda bosimni kuchaytirib, faqat 89-daqiqadagina Mateus Kunyaning goli evaziga muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu durang natijadan so‘ng «Manchester Yunayted» o‘z ochkolarini 5 taga yetkazib, turnir jadvalida 12-pog‘onaga ko‘tarildi; mavsum boshidan beri g‘alaba nimaligini bilmayotgan Alvaro Arbeloa shogirdlari esa 2 ochko bilan 19-o‘rinda qolmoqda.
Xo‘sh, mankunianliklarning hujum chizig‘i liga autsayderi mudofaasini yorib o‘tishda nega bunchalik qiynaldi, Martinesning avtogoli himoyadagi parokandalikdan darakmi va ushbu yo‘qotilgan ochkolar klub rahbariyatining sabrini qay darajada sinovdan o‘tkazadi?
«Avtogol zarbasi va Kunyaning so‘nggi umidi»: «Kreyven Kottej»dagi voqealar rivoji
Uchrashuv davomida kuzatilgan muhim burilish nuqtalari va asosiy lahzalar:
Birinchi bo‘limdagi keskinlik: «Fulhem» o‘z maydonida himoyaga yotib olmay, Ivobi va Garsiya orqali faol qarshi hujumlar uyushtirdi;
63-daqiqadagi shok holati: Lisandro Martinesning baxtsiz harakati oqibatida to‘p darvozabon Lammens qo‘riqlayotgan to‘rga kirib ketdi (1:0);
Ten Hag jamoasining kechki o‘zgarishlari: So‘nggi chorak soatda Reshford, Maynu va Shou o‘rniga Zirkze, Maunt hamda Dorgu tashlandi;
89-daqiqadagi qutqaruv zarbasi: Mateus Kunya jarima maydonchasidagi pala-partishlikdan unumli foydalanib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Ochkolar taqsimoti: So‘nggi soniyalargacha davom etgan bosimga qaramay, «MYU» g‘alaba to‘pini kirita olmadi va Londonda atigi 1 ochko bilan cheklandi.
APL 5-tur: «Fulhem» — «Manchester Yunayted» uchrashuvi ko‘rsatkichlari
Jamoalarning bahsdagi asosiy statistik ma’lumotlari va qaydnomasi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Fulhem» (Mezbon)
«Manchester Yunayted» (Mehmon)
Yakuniy hisob
1
1
Gollar mualliflari
L. Martines 63 (avtogol)
M. Kunya 89
Sariq kartochkalar
King (45), Kastan (50), Muniz (85)
—
Jamg‘arilgan ochkolar
2 ochko (g‘alabasiz seriya davom etmoqda)
5 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
19-pog‘ona (Xavfli zona)
12-o‘rin
Bosh murabbiylar
Alvaro Arbeloa
Erik ten Hag
Almashtirishlar vaqti
71, 77 va 80-daqiqalar
77 (Zirkze), 81 (Maunt), 84 (Dorgu)
Futbol tahlili: Mutaxassislar «Manchester Yunayted»ning muammolari haqida
Angliya futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Hujumdagi g‘oyasizlik: Fernandesh, Mbeumo va Reshford uchligi o‘yin davomida raqib jarima maydonida keskinlik yaratishda qiynaldi;
Mudofaadagi diqqatsizlik: Lisandro Martinesning avtogoli jamoaning og‘ir pallalarda ruhiy bosimni yenga olmayotganini ko‘rsatdi;
Kunyaning foydali harakati: Braziliyalik hujumchi so‘nggi daqiqada sovuqqonlik ko‘rsatib, jamoani muqarrar sharmandali mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi;
Turnir jadvalidagi xavotir: 5 ta turda bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘arish «Manchester Yunayted» uchun mavsum startidagi eng yomon ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda.
«Manchester Yunayted» Londondan bir ochko bilan qaytgan bo‘lsa-da, jamoaning ko‘rsatgan o‘yini muxlislar va rahbariyat uchun jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi.
Sizningcha, 89-daqiqada qo‘lga kiritilgan ushbu 1 ochko «Manchester Yunayted» uchun ijobiy natijami yoki autsayderga qarshi o‘yindagi mag‘lubiyatga teng yo‘qotishmi? Jamoa o‘yinidagi bunday sustlikka kim ko‘proq aybdor: murabbiy taktikasimi yoki futbolchilarning loqaydligi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring va APL bahslariga oid ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…