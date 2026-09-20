«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!

·11·Sport
«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!

Italiya A Seriyasining 5-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda Turinning «Yuventus» klubi o‘z maydonida xavfli raqib hisoblangan Bergamoning «Atalanta» jamoasini qabul qildi. «Alyans Stedium»da kechgan bellashuv maydon egalarining to‘liq nazoratida o‘tib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan yakunlandi. Mezbonlarning hujumkor o‘yini 28-daqiqadayoq samara berdi — Fransishku Konseysau hisobni ochgan bo‘lsa, 77-daqiqada himoyachi Gleyson Bremer raqib darvozasini nishonga olib, o‘yin taqdirini butunlay hal qildi.

Luchano Spalletti shogirdlari taktik intizomni oxirigacha saqlab, «Atalanta»ning xavfli hujum triosiga darvozabon Vikarioni jiddiy bezovta qilishga imkon qoldirmadi. Ushbu zafardan so‘ng «Yuventus» ochkolarini 10 taga yetkazib, turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi va yetakchilar guruhiga yaqinlashdi; 6 ochkoda qolib ketgan bergamoliklar esa 12-pog‘onani band etib turibdi.

Xo‘sh, Spallettining Turindagi taktik inqilobi «Yuventus»ni chempionlik poygasiga qaytara oladimi va Bremer boshchiligidagi mudofaa ushbu barqarorlikni uzoq saqlay oladimi?

«Konseysauning chaqqonligi va Bremerning nuqtasi»: O‘yindagi asosiy voqealar

«Alyans Stedium»dagi bahsning eng muhim lahzalari:

  • Konseysaudan aniq zarba: 28-daqiqada portugaliyalik vinger raqib mudofaasidagi tirqishni topib, hisobni ochdi (1:0);

  • Bremerning hal qiluvchi goli: 77-daqiqada standart vaziyatdan so‘ng jarima maydonida faollik ko‘rsatgan Bremer hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirdi;

  • «Yuventus»ning temir intizomi: Vikario qo‘riqlayotgan darvoza daxlsiz qoldi, Kalulu va Lukumi qanotlarda xatosiz o‘ynadi;

  • Spallettining o‘z vaqtidagi rotatsiyasi: Sarr, Jegrova va Kopmeynersning maydonga tushishi «Yuventus»ga o‘yin tempini so‘nggi soniyagacha ushlab turishga yordam berdi;

  • «Atalanta» hujumining so‘nishi: Skamakka va Raspadorining zaxiradan tushishi ham mehmonlarga hech bo‘lmasa bitta gol urish imkonini bermadi.

A Seriya 5-tur: «Yuventus» — «Atalanta» uchrashuvi ko‘rsatkichlari

Jamoalarning bellashuvdagi statistik raqamlari va jadvaldagi o‘rni:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Yuventus» (Mezbon)

«Atalanta» (Mehmon)

Yakuniy hisob

2

0

Gollar mualliflari

F. Konseysau 28, G. Bremer 77

Sariq kartochkalar

Konseysau (22)

Kristensen (17), Kessie (43)

Jamg‘arilgan ochkolar

10 ochko

6 ochko

Turnir jadvalidagi o‘rni

6-o‘ringa ko‘tarildi

12-o‘rinda qoldi

Bosh murabbiy

Luchano Spalletti

Jan Pero Gasperini

Futbol tahlili: Spalletti taktikasi «Yuve»ni qanday o‘zgartirmoqda?

Italiya futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Mudofaa va hujum mutanosibligi: «Yuventus» nafaqat 2 ta gol urdi, balki o‘z darvozasi oldida raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi; Bremer maydonda haqiqiy yetakchilikni namoyish etdi;

  • Konseysauning o‘sishi: Yosh vinger qanotda yuqori dinamika ko‘rsatib, muhim o‘yinlarda jamoani oldinga boshlashga qodirligini isbotladi;

  • Yetakchilar bilan farqning qisqarishi: Ushbu g‘alaba turinliklarga kuchli to‘rtlik va chempionlik kurashida bosimni saqlab turish uchun juda zarur edi;

  • «Atalanta»ning ijodiy inqirozi: Bergamo klubi bu safar markazda kurashni boy berdi va De Ketelare hamda Krstovich to‘p bilan kam ta’minlandi.

«Yuventus»ning ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning inqiroz davridan chiqib, A Seriyada jiddiy ambitsiyalarga ega bo‘layotganidan darak berdi.

Sizningcha, Luchano Spalletti boshchiligidagi «Yuventus» bu mavsumda Skudetto uchun kurasha oladimi? Fransishku Konseysauning jamoadagi rolini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va A Seriyaning ushbu muhim bahsi tahlilini barcha futbol muxlislariga ulashing!

YuventusAtalantaLuchino SpallettiGleyson Bremer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...Kecha, 23:29«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!Kecha, 22:4989-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiKecha, 22:38«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)Kecha, 22:31«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!Kecha, 22:20«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!Kecha, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng