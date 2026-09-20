«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!
Italiya A Seriyasining 5-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvda Turinning «Yuventus» klubi o‘z maydonida xavfli raqib hisoblangan Bergamoning «Atalanta» jamoasini qabul qildi. «Alyans Stedium»da kechgan bellashuv maydon egalarining to‘liq nazoratida o‘tib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan yakunlandi. Mezbonlarning hujumkor o‘yini 28-daqiqadayoq samara berdi — Fransishku Konseysau hisobni ochgan bo‘lsa, 77-daqiqada himoyachi Gleyson Bremer raqib darvozasini nishonga olib, o‘yin taqdirini butunlay hal qildi.
Luchano Spalletti shogirdlari taktik intizomni oxirigacha saqlab, «Atalanta»ning xavfli hujum triosiga darvozabon Vikarioni jiddiy bezovta qilishga imkon qoldirmadi. Ushbu zafardan so‘ng «Yuventus» ochkolarini 10 taga yetkazib, turnir jadvalida 6-o‘ringa ko‘tarildi va yetakchilar guruhiga yaqinlashdi; 6 ochkoda qolib ketgan bergamoliklar esa 12-pog‘onani band etib turibdi.
Xo‘sh, Spallettining Turindagi taktik inqilobi «Yuventus»ni chempionlik poygasiga qaytara oladimi va Bremer boshchiligidagi mudofaa ushbu barqarorlikni uzoq saqlay oladimi?
«Konseysauning chaqqonligi va Bremerning nuqtasi»: O‘yindagi asosiy voqealar
«Alyans Stedium»dagi bahsning eng muhim lahzalari:
Konseysaudan aniq zarba: 28-daqiqada portugaliyalik vinger raqib mudofaasidagi tirqishni topib, hisobni ochdi (1:0);
Bremerning hal qiluvchi goli: 77-daqiqada standart vaziyatdan so‘ng jarima maydonida faollik ko‘rsatgan Bremer hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirdi;
«Yuventus»ning temir intizomi: Vikario qo‘riqlayotgan darvoza daxlsiz qoldi, Kalulu va Lukumi qanotlarda xatosiz o‘ynadi;
Spallettining o‘z vaqtidagi rotatsiyasi: Sarr, Jegrova va Kopmeynersning maydonga tushishi «Yuventus»ga o‘yin tempini so‘nggi soniyagacha ushlab turishga yordam berdi;
«Atalanta» hujumining so‘nishi: Skamakka va Raspadorining zaxiradan tushishi ham mehmonlarga hech bo‘lmasa bitta gol urish imkonini bermadi.
A Seriya 5-tur: «Yuventus» — «Atalanta» uchrashuvi ko‘rsatkichlari
Jamoalarning bellashuvdagi statistik raqamlari va jadvaldagi o‘rni:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Yuventus» (Mezbon)
«Atalanta» (Mehmon)
Yakuniy hisob
2
0
Gollar mualliflari
F. Konseysau 28, G. Bremer 77
—
Sariq kartochkalar
Konseysau (22)
Kristensen (17), Kessie (43)
Jamg‘arilgan ochkolar
10 ochko
6 ochko
Turnir jadvalidagi o‘rni
6-o‘ringa ko‘tarildi
12-o‘rinda qoldi
Bosh murabbiy
Luchano Spalletti
Jan Pero Gasperini
Futbol tahlili: Spalletti taktikasi «Yuve»ni qanday o‘zgartirmoqda?
Italiya futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:
Mudofaa va hujum mutanosibligi: «Yuventus» nafaqat 2 ta gol urdi, balki o‘z darvozasi oldida raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi; Bremer maydonda haqiqiy yetakchilikni namoyish etdi;
Konseysauning o‘sishi: Yosh vinger qanotda yuqori dinamika ko‘rsatib, muhim o‘yinlarda jamoani oldinga boshlashga qodirligini isbotladi;
Yetakchilar bilan farqning qisqarishi: Ushbu g‘alaba turinliklarga kuchli to‘rtlik va chempionlik kurashida bosimni saqlab turish uchun juda zarur edi;
«Atalanta»ning ijodiy inqirozi: Bergamo klubi bu safar markazda kurashni boy berdi va De Ketelare hamda Krstovich to‘p bilan kam ta’minlandi.
«Yuventus»ning ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning inqiroz davridan chiqib, A Seriyada jiddiy ambitsiyalarga ega bo‘layotganidan darak berdi.
Sizningcha, Luchano Spalletti boshchiligidagi «Yuventus» bu mavsumda Skudetto uchun kurasha oladimi? Fransishku Konseysauning jamoadagi rolini qanday baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va A Seriyaning ushbu muhim bahsi tahlilini barcha futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…