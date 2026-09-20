iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera

·35·Texno
iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • JerryRigEverything iPhone 18 Pro Max'ning ichki tuzilishini ko'rsatib, qurilmaning raqobatchilariga nisbatan kamroq qizishini isbotladi.
  • Smartfonning displeyi ostida batareya uchun ulkan bugʻlanish kamerasi vazifasini bajaruvchi maxsus plastina joylashgan.
  • A20 Pro chipi ustida esa chip va bugʻlanish kamerasi oʻrtasida zich kontaktni taʼminlovchi kichik mis yostiqcha mavjud.

Mashhur texnologik bloger JerryRigEverything navbatdagi FLAGMAN — iPhone 18 Pro Max smartfonini toʻliq qismlarga ajratib, uning ichki arxitekturasi va muhandislik yechimlarini keng ommaga namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, odatda qurilmani qayta yigʻmaydigan bloger bu safar ham eng nozik detallargacha chuqur oʻrganib chiqdi va qurilmaning nima uchun asosiy raqobatchilariga nisbatan kamroq qizishini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning displeyi demontaj qilingach, darhol koʻzga tashlanadigan eng muhim oʻzgarishlardan biri bu — batareya yopishtirilgan ulkan maxsus plastina boʻldi. Odatda smartfonlarda akkumulyator bevosita korpusning orqa qismiga mahkamlanishiga odatlanilgan, biroq Apple bu safar boshqacha yechimni qoʻllagan. Maʼlum boʻlishicha, ushbu yirik plastinaning oʻzi ulkan bugʻlanish kamerasi vazifasini bajaradi.

A20 Pro protsessori va oʻziga xos sovitish tizimi

Smartfon ichki qismlarini yanada chuqurroq oʻrganish jarayonida A20 Pro chipi ustida qoʻshimcha kichik mis yoki mis-poʻlatdan yasalgan yostiqcha mavjudligi aniqlandi. Odatiy yassi plastinalardan farqli oʻlaroq, bu juda kichik va xuddi havo bilan toʻldirilgandek shishgan qism boʻlib koʻrinadi. Mutaxassislarning fikricha, mazkur detallar chip va bugʻlanish kamerasi oʻrtasida eng zich va mukammal kontaktni taʼminlash uchun xizmat qiladi.

Shuningdek, batareyani demontaj qilishda Apple uchinchi yildirki qoʻllab kelayotgan texnologiya — elektr toki taʼsirida oʻz yopishqoqlik xususiyatini yoʻqotadigan maxsus yelim yana ishlatilgani koʻrsatildi. Asosiy plata atrofidagi ichki qismlarning joylashuvi esa doimgidek oʻta zich hamda murakkab boʻlib, bu yilgi plataning hajmi yanada kichiklashgani eʼtiborni tortadi.

Kamera imkoniyatlari va sensor oʻlchamlari

Bloger taqdimoti davomida asosiy kameraning oʻzgaruvchan diafragma tizimi qanday ishlashini ham yaqqol namoyish etdi. Kamera tizimi ochilib, datchik oʻlchamlari koʻrsatilgan boʻlsa-da, videoning oʻzidan aniq optik formatni baholab boʻlmadi. Biroq tarmoqda tarqalgan avvalgi maʼlumotlarga tayansak, mazkur yirik datchik 1/1,28 dyuymli oʻlchamga ega boʻlib, u oʻtgan yilgi flagman modeli bilan bir xil koʻrsatkichni saqlab qolgan.

iPhone 18 Pro MaxAppleJerryRigEverythingSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiKecha, 21:28Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi