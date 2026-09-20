Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi

·52·Texno
Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rasmiy taqdimotidan oldin Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari tarqaldi, bu qurilmaning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlariga qiziqishni oshirdi.
  • Yangi flagman Qualcomm Snapdragon chiplari, takomillashtirilgan vibromotorlar va Leica bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ikkita 200 megapikselli kamera bilan jihozlanadi.

Rasmiy taqdimotiga sanoqli kunlar qolganda, internetda Xiaomi 18 Pro flagman smartfonining jonli suratlari paydo boʻldi. Yangi qurilmaning tashqi koʻrinishi va asosiy texnik xususiyatlari texnologik olamda katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki kompaniya bu safar mobil fotografiya va akkumulyator texnologiyalarida jiddiy siljishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station yangi flagmanning suratlarini uchta rangda — qora, oq va pushti koʻrinishida taqdim etdi. Tarmoqqa sizdirilgan maʼlumotlarda aslida toʻrtta rang mavjudligi, biroq koʻk-havorang talqindagi qurilma kamera obyektiviga ekran qismi bilan burib qoʻyilgani qayd etilgan.

Flagman protsessorlar va takomillashtirilgan tebranish

Insayderning maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max moddellari Qualcomm kompaniyasining Snapdragon oilasiga mansub eng soʻnggi flagman SoC chiplari bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, qurilmalarga yanada kuchli vibromotorlar oʻrnatilishi rejalashtirilgan boʻlib, Pro Max versiyasida bu komponentlar yanada kattaroq va quvvatliroq boʻladi.

Kompaniya anʼanaga koʻra kamera imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratmoqda. Avvalroq Xiaomi ushbu seriya uchun Leica bilan hamkorlikda ikkita 200 megapikselli kameradan iborat tizimni qoʻllashini tasdiqlagan edi. Tarqatilgan maʼlumotlarga tayanilsa, 200 megapikselli periskopik televizor kamerasi nafaqat uzoq masofani yaqinlashtirish, balki makro suratga olish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Yangi avlod displeylari va kremniyli batareyalar

Qurilmalarning ekran qismi ham sezilarli darajada yangilanadi. Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max modellari M11 materiallari bazasida yaratilgan zamonaviy displeylarga ega boʻladi. Bu esa ekranning yorqinligi va energiya tejamkorligini oshiradi.

Yangi smartfonlarning yana bir muhim xususiyati yuqori kremniy ulushiga ega boʻlgan akkumulyatorlar hisoblanadi. Xiaomi Jinshajiang nomli maxsus seriyali batareyalarda kremniy ulushi 32 foizni tashkil etishini maʼlum qilmoqda. Natijada, kichikroq Xiaomi 18 Pro 7000 mA·ch sigʻimli batareya bilan taʼminlansa, Xiaomi 18 Pro Max modeli rekord darajadagi 8500 mA·ch akkumulyatorni oladi.

Taʼkidlash joizki, Digital Chat Station bungacha Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro flagmani Samsung ekraniga ega boʻlishi hamda Dimensity 9400 chipi Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Xiaomi 18 Pro va boshqa yangi qurilmalarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabriga rejalashtirilgan boʻlib, aynan shu kuni barcha qolgan tafsilotlar oydinlashadi.

XiaomiXiaomi 18 ProSnapdragonSmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKecha, 23:57Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiKecha, 21:28Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi