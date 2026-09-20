Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rasmiy taqdimotidan oldin Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari tarqaldi, bu qurilmaning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlariga qiziqishni oshirdi.
- Yangi flagman Qualcomm Snapdragon chiplari, takomillashtirilgan vibromotorlar va Leica bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ikkita 200 megapikselli kamera bilan jihozlanadi.
Rasmiy taqdimotiga sanoqli kunlar qolganda, internetda Xiaomi 18 Pro flagman smartfonining jonli suratlari paydo boʻldi. Yangi qurilmaning tashqi koʻrinishi va asosiy texnik xususiyatlari texnologik olamda katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki kompaniya bu safar mobil fotografiya va akkumulyator texnologiyalarida jiddiy siljishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station yangi flagmanning suratlarini uchta rangda — qora, oq va pushti koʻrinishida taqdim etdi. Tarmoqqa sizdirilgan maʼlumotlarda aslida toʻrtta rang mavjudligi, biroq koʻk-havorang talqindagi qurilma kamera obyektiviga ekran qismi bilan burib qoʻyilgani qayd etilgan.
Flagman protsessorlar va takomillashtirilgan tebranishInsayderning maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max moddellari Qualcomm kompaniyasining Snapdragon oilasiga mansub eng soʻnggi flagman SoC chiplari bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, qurilmalarga yanada kuchli vibromotorlar oʻrnatilishi rejalashtirilgan boʻlib, Pro Max versiyasida bu komponentlar yanada kattaroq va quvvatliroq boʻladi.
Kompaniya anʼanaga koʻra kamera imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratmoqda. Avvalroq Xiaomi ushbu seriya uchun Leica bilan hamkorlikda ikkita 200 megapikselli kameradan iborat tizimni qoʻllashini tasdiqlagan edi. Tarqatilgan maʼlumotlarga tayanilsa, 200 megapikselli periskopik televizor kamerasi nafaqat uzoq masofani yaqinlashtirish, balki makro suratga olish uchun ham ishlatilishi mumkin.
Yangi avlod displeylari va kremniyli batareyalarQurilmalarning ekran qismi ham sezilarli darajada yangilanadi. Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max modellari M11 materiallari bazasida yaratilgan zamonaviy displeylarga ega boʻladi. Bu esa ekranning yorqinligi va energiya tejamkorligini oshiradi.
Yangi smartfonlarning yana bir muhim xususiyati yuqori kremniy ulushiga ega boʻlgan akkumulyatorlar hisoblanadi. Xiaomi Jinshajiang nomli maxsus seriyali batareyalarda kremniy ulushi 32 foizni tashkil etishini maʼlum qilmoqda. Natijada, kichikroq Xiaomi 18 Pro 7000 mA·ch sigʻimli batareya bilan taʼminlansa, Xiaomi 18 Pro Max modeli rekord darajadagi 8500 mA·ch akkumulyatorni oladi.
Taʼkidlash joizki, Digital Chat Station bungacha Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro flagmani Samsung ekraniga ega boʻlishi hamda Dimensity 9400 chipi Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Xiaomi 18 Pro va boshqa yangi qurilmalarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabriga rejalashtirilgan boʻlib, aynan shu kuni barcha qolgan tafsilotlar oydinlashadi.
Izohlar 0
…