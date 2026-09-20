«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 5-turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi Vengriyani 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Nodirbek Abdusattorov Richard Rapportni, Javohir Sindarov esa Peter Lekoni taslim etdi, Nodirbek Yakubboyev va Shamsiddin Vohidov ham o‘z partiyalarida g‘alaba qozondi.
- Ayollar terma jamoasi AQSH bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi, bunda Afruza Hamdamova Karissa Yipni yengdi.
Ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kutilmagan va yorqin natijalar qayd etildi. Soat 15:00da boshlangan 5-tur bahslarida O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi jahon shaxmatining azaliy va kuchli grandlaridan biri bo‘lgan Vengriya termasini 4:0 hisobidagi «quruq» va tarixiy natija bilan tor-mor keltirdi. Birinchi doskada Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng kuchli grossmeysterlaridan biri Richard Rapportni taslim etgan bo‘lsa, Javohir Sindarov tajribali Peter Leko ustidan yorqin g‘alabaga erishdi; Nodirbek Yakubboyev va Shamsiddin Vohidov ham o‘z partiyalarida raqiblariga zarracha imkoniyat qoldirmadi.
Shu bilan birga, yoshlardan iborat «O‘zbekiston-2» termasi Filippin ustidan 2,5 : 1,5 hisobida muhim g‘alabaga erishdi, «O‘zbekiston-3» esa Avstriya bilan 2:2 hisobida murosa qildi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham haqiqiy sensatsiya yuz berdi: asosiy terma jamoamiz jahonning yetakchi jamoalaridan biri AQSH bilan 2:2 hisobida durang qayd etdi; jumladan, yosh yulduzimiz Afruza Hamdamova kuchli raqibi Karissa Yipni taslim etdi. Ikkinchi ayollar jamoamiz Tunis ustidan 4:0 hisobida yirik zafar quchgan bo‘lsa, uchinchi jamoamiz Madagaskarni 3,5 : 0,5 ko‘rinishida mag‘lub etdi.
Xo‘sh, Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi mutlaq g‘alaba O‘zbekiston terma jamoasini Olimpiada chempionligi sari qanday yaqinlashtirdi va Samarqanddagi ushbu tarixiy tur jahon shaxmat hamjamiyatida qanday baholanmoqda?
«Vengriya ustidan 4:0 va AQSH bilan tengma-teng jang»: 5-turning muhim natijalari
Samarqanddagi taxtalar ortida kechgan eng sara lahzalar va faktlar:
Vengriya ustidan mutlaq g‘alaba: Asosiy erkaklar terma jamoasi (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) barcha 4 ta doskada raqiblarini yengib, 4:0 hisobidagi shov-shuvli natijaga erishdi;
Rapport va Lekoning taslim bo‘lishi: Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Richard Rapportni mag‘lub etgan bo‘lsa, Javohir Sindarov afsonaviy Peter Lekodan ustun keldi;
«O‘zbekiston-2»ning ishonchli qadami: Abdimalik Abdisalimovning g‘alabasi evaziga ikkinchi jamoamiz Filippinni 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi;
Ayollarning AQSHga qarshi irodasi: Afruza Hamdamovaning kuchli Karissa Yip ustidan qozongan g‘alabasi terma jamoamizga AQSH bilan 2:2 hisobidagi qimmatli durangni taqdim etdi;
Zaxira jamoalarining yirik g‘alabalari: Xotin-qizlar o‘rtasida «O‘zbekiston-2» Tunisga hech qanday imkoniyat qoldirmadi (4:0), «O‘zbekiston-3» esa Madagaskarni 3,5 : 0,5 hisobida taslim etdi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi. 5-tur bahslari qaydnomasi
O‘zbekiston terma jamoalarining barcha uchrashuvlari tafsiloti:
Musobaqa toifasi
Uchrashuv va yakuniy hisob
Doskalardagi alohida natijalar
Erkaklar (1-jamoa)
Vengriya — O‘zbekiston 0:4
Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0
Erkaklar (2-jamoa)
O‘zbekiston-2 — Filippin 2,5 : 1,5
Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5
Erkaklar (3-jamoa)
Avstriya — O‘zbekiston-3 2:2
Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0
Ayollar (1-jamoa)
AQSH — O‘zbekiston 2:2
Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5
Ayollar (2-jamoa)
O‘zbekiston-2 — Tunis 4:0
Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0
Ayollar (3-jamoa)
O‘zbekiston-3 — Madagaskar 3,5 : 0,5
Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0
Shaxmat ekspertlari tahlili: Samarqanddagi 5-turning ahamiyati
Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:
Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 — mutlaq dominantlik: Yevropaning eng kuchli tarkiblaridan birini barcha doskalarda birorta ham ochko bermasdan taslim etish O‘zbekiston termasining chempionlikka 1-raqamli da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi;
Abdusattorov va Sindarovning chempionlik formasi: Birinchi va ikkinchi doska yetakchilarining murakkab endshpil va kombinatsiyalardagi sovuqqonligi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qilmoqda;
O‘zbek shaxmat maktabining zaxira qudrati: Ikkinchi va uchinchi jamoalarning Avstriya va Filippin kabi tajribali termalarga qarshi munosib bahs olib borishi mamlakatda iqtidorlar tizimi naqadar chuqur ekanini isbotlaydi;
Ayollar jamoasining sensatsiyasi: AQSH terma jamoasidan ochko tortib olinishi va Afruza Hamdamovaning g‘alabasi ayollar shaxmatida ham terma jamoamiz jahon elitasiga dadil kirib borganidan dalolat beradi.
Samarqanddagi Olimpiadaning 5-turi o‘zbek shaxmatining oltin avlodi o‘z maydonida har qanday raqibni tor-mor etishga tayyor ekanini butun dunyoga yaqqol namoyish etdi.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi ushbu Olimpiadada ham oltin medallarni qo‘lga kiritib, chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qila oladimi? Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g‘alabani turnirning eng katta sensatsiyasi deb atash mumkinmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterlarining bu tarixiy zafarini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…