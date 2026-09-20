«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!

·52·Sport
«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 5-turida O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi Vengriyani 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Nodirbek Abdusattorov Richard Rapportni, Javohir Sindarov esa Peter Lekoni taslim etdi, Nodirbek Yakubboyev va Shamsiddin Vohidov ham o‘z partiyalarida g‘alaba qozondi.
  • Ayollar terma jamoasi AQSH bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi, bunda Afruza Hamdamova Karissa Yipni yengdi.

Ko‘hna va hamisha navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kutilmagan va yorqin natijalar qayd etildi. Soat 15:00da boshlangan 5-tur bahslarida O‘zbekistonning asosiy erkaklar terma jamoasi jahon shaxmatining azaliy va kuchli grandlaridan biri bo‘lgan Vengriya termasini 4:0 hisobidagi «quruq» va tarixiy natija bilan tor-mor keltirdi. Birinchi doskada Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng kuchli grossmeysterlaridan biri Richard Rapportni taslim etgan bo‘lsa, Javohir Sindarov tajribali Peter Leko ustidan yorqin g‘alabaga erishdi; Nodirbek Yakubboyev va Shamsiddin Vohidov ham o‘z partiyalarida raqiblariga zarracha imkoniyat qoldirmadi.

Shu bilan birga, yoshlardan iborat «O‘zbekiston-2» termasi Filippin ustidan 2,5 : 1,5 hisobida muhim g‘alabaga erishdi, «O‘zbekiston-3» esa Avstriya bilan 2:2 hisobida murosa qildi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham haqiqiy sensatsiya yuz berdi: asosiy terma jamoamiz jahonning yetakchi jamoalaridan biri AQSH bilan 2:2 hisobida durang qayd etdi; jumladan, yosh yulduzimiz Afruza Hamdamova kuchli raqibi Karissa Yipni taslim etdi. Ikkinchi ayollar jamoamiz Tunis ustidan 4:0 hisobida yirik zafar quchgan bo‘lsa, uchinchi jamoamiz Madagaskarni 3,5 : 0,5 ko‘rinishida mag‘lub etdi.

Xo‘sh, Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi mutlaq g‘alaba O‘zbekiston terma jamoasini Olimpiada chempionligi sari qanday yaqinlashtirdi va Samarqanddagi ushbu tarixiy tur jahon shaxmat hamjamiyatida qanday baholanmoqda?

«Vengriya ustidan 4:0 va AQSH bilan tengma-teng jang»: 5-turning muhim natijalari

Samarqanddagi taxtalar ortida kechgan eng sara lahzalar va faktlar:

  • Vengriya ustidan mutlaq g‘alaba: Asosiy erkaklar terma jamoasi (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) barcha 4 ta doskada raqiblarini yengib, 4:0 hisobidagi shov-shuvli natijaga erishdi;

  • Rapport va Lekoning taslim bo‘lishi: Nodirbek Abdusattorov qora donalarda Richard Rapportni mag‘lub etgan bo‘lsa, Javohir Sindarov afsonaviy Peter Lekodan ustun keldi;

  • «O‘zbekiston-2»ning ishonchli qadami: Abdimalik Abdisalimovning g‘alabasi evaziga ikkinchi jamoamiz Filippinni 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Ayollarning AQSHga qarshi irodasi: Afruza Hamdamovaning kuchli Karissa Yip ustidan qozongan g‘alabasi terma jamoamizga AQSH bilan 2:2 hisobidagi qimmatli durangni taqdim etdi;

  • Zaxira jamoalarining yirik g‘alabalari: Xotin-qizlar o‘rtasida «O‘zbekiston-2» Tunisga hech qanday imkoniyat qoldirmadi (4:0), «O‘zbekiston-3» esa Madagaskarni 3,5 : 0,5 hisobida taslim etdi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi. 5-tur bahslari qaydnomasi

O‘zbekiston terma jamoalarining barcha uchrashuvlari tafsiloti:

Musobaqa toifasi

Uchrashuv va yakuniy hisob

Doskalardagi alohida natijalar

Erkaklar (1-jamoa)

Vengriya — O‘zbekiston 0:4

Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0

Erkaklar (2-jamoa)

O‘zbekiston-2 — Filippin 2,5 : 1,5

Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5

Erkaklar (3-jamoa)

Avstriya — O‘zbekiston-3 2:2

Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0

Ayollar (1-jamoa)

AQSH — O‘zbekiston 2:2

Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5

Ayollar (2-jamoa)

O‘zbekiston-2 — Tunis 4:0

Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0

Ayollar (3-jamoa)

O‘zbekiston-3 — Madagaskar 3,5 : 0,5

Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0

Shaxmat ekspertlari tahlili: Samarqanddagi 5-turning ahamiyati

Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat sharhlovchilarining xulosalari:

  • Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 — mutlaq dominantlik: Yevropaning eng kuchli tarkiblaridan birini barcha doskalarda birorta ham ochko bermasdan taslim etish O‘zbekiston termasining chempionlikka 1-raqamli da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi;

  • Abdusattorov va Sindarovning chempionlik formasi: Birinchi va ikkinchi doska yetakchilarining murakkab endshpil va kombinatsiyalardagi sovuqqonligi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qilmoqda;

  • O‘zbek shaxmat maktabining zaxira qudrati: Ikkinchi va uchinchi jamoalarning Avstriya va Filippin kabi tajribali termalarga qarshi munosib bahs olib borishi mamlakatda iqtidorlar tizimi naqadar chuqur ekanini isbotlaydi;

  • Ayollar jamoasining sensatsiyasi: AQSH terma jamoasidan ochko tortib olinishi va Afruza Hamdamovaning g‘alabasi ayollar shaxmatida ham terma jamoamiz jahon elitasiga dadil kirib borganidan dalolat beradi.

Samarqanddagi Olimpiadaning 5-turi o‘zbek shaxmatining oltin avlodi o‘z maydonida har qanday raqibni tor-mor etishga tayyor ekanini butun dunyoga yaqqol namoyish etdi.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi ushbu Olimpiadada ham oltin medallarni qo‘lga kiritib, chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qila oladimi? Vengriya ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi g‘alabani turnirning eng katta sensatsiyasi deb atash mumkinmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterlarining bu tarixiy zafarini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

Samarqand46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston terma jamoasiNodirbek Abdusattorov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!Kecha, 23:31«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...Kecha, 23:2989-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldiKecha, 22:38«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)Kecha, 22:31«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!Kecha, 22:20«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!«Marushichning oltin goli va poytaxtdagi g‘alaba»: «Neftchi» peshqadamlikni qaytarib oldi!Kecha, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng