Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdi

·18·Texno
Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yilning ikkinchi choragida Exynos chiplari global mobil SoC yetkazib berish bozorining 9 foizini egallab, 2024-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi.
  • Oxirgi uch oyda Exynos ulushi 2 foizga, yillik hisobda esa 3 foizga o'sdi.
  • Ushbu o'sish Samsungning flagman va o'rta segmentdagi qurilmalarida Exynos protsessorlaridan foydalanishni kengaytirishi bilan bog'liq.

Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan mobil protsessorlari jahon bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashga muvaffaq boʻldi. Counterpoint Research tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida Exynos chiplari global mobil SoC (bir kristalli tizimlar) yetkazib berish bozorining 9 foizini egallagan. Bu koʻrsatkich mazkur statistika yuritila boshlangan 2024-yildan beri qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oxirgi uch oy ichida Exynos ulushi 2 foizga, yillik hisobda esa 3 foizga oʻsgan. Mazkur ijobiy oʻzgarish Samsung kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlarida oʻz protsessorlaridan foydalanishni cheklab qoʻygan bir necha murakkab yillardan keyingi muhim burilish nuqtasi boʻldi.

Flagmanlar va oʻrta segmentdagi muvaffaqiyat

Joriy yilda taqdim etilgan zamonaviy Galaxy S26 flagman oilasining ayrim modifikatsiyalari yuqori unumdorlikka ega Exynos 2600 protsessorlari bilan jihozlandi. Shu bilan birga, Janubiy Koreya giganti oʻzining ommabop oʻrta narxidagi Galaxy A57 va Galaxy A37 qurilmalarida ham aynan shu chipga tayanmoqda.

Bunday strategiya Samsung kompaniyasiga bozordagi oʻrnini tiklash va global yetkazib berish hajmini barqarorlashtirish imkonini berdi. Garchi oʻsish surʼatlari yuqori boʻlsa-da, kompaniya hozircha jahon bozoridagi mutlaq yetakchilardan ortda qolmoqda.

Bozordagi umumiy raqobat manzarasi

Counterpoint Research hisobotiga koʻra, mobil protsessorlar bozorida yetakchilikni MediaTek kompaniyasi saqlab qolmoqda — uning ulushi 31 foizni tashkil etadi. Ikkinchi oʻrinni 23 foizlik koʻrsatkich bilan Qualcomm egallagan boʻlsa, uchlikni 19 foiz ulushga ega boʻlgan Apple yakunlab berdi.

Ekspertlarning fikricha, Samsung oʻzining flagman va oʻrta darajadagi qurilmalarida Exynos chiplarini keng qoʻllashda davom etsa, kelgusida bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashi va yetakchilarga yaqinlashishi mumkin. Hozirgi natijalar esa kompaniyaning yarimoʻtkazgichlar bozoridagi imkoniyatlari hali tugamaganini koʻrsatmoqda.

SamsungExynosCounterpoint ResearchSmartfonlarProtsessorlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiKecha, 21:28Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiKecha, 19:55Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiKecha, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi