Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning ikkinchi choragida Exynos chiplari global mobil SoC yetkazib berish bozorining 9 foizini egallab, 2024-yildan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi.
- Oxirgi uch oyda Exynos ulushi 2 foizga, yillik hisobda esa 3 foizga o'sdi.
- Ushbu o'sish Samsungning flagman va o'rta segmentdagi qurilmalarida Exynos protsessorlaridan foydalanishni kengaytirishi bilan bog'liq.
Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan mobil protsessorlari jahon bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlashga muvaffaq boʻldi. Counterpoint Research tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida Exynos chiplari global mobil SoC (bir kristalli tizimlar) yetkazib berish bozorining 9 foizini egallagan. Bu koʻrsatkich mazkur statistika yuritila boshlangan 2024-yildan beri qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oxirgi uch oy ichida Exynos ulushi 2 foizga, yillik hisobda esa 3 foizga oʻsgan. Mazkur ijobiy oʻzgarish Samsung kompaniyasi oʻzining flagman smartfonlarida oʻz protsessorlaridan foydalanishni cheklab qoʻygan bir necha murakkab yillardan keyingi muhim burilish nuqtasi boʻldi.
Flagmanlar va oʻrta segmentdagi muvaffaqiyatJoriy yilda taqdim etilgan zamonaviy Galaxy S26 flagman oilasining ayrim modifikatsiyalari yuqori unumdorlikka ega Exynos 2600 protsessorlari bilan jihozlandi. Shu bilan birga, Janubiy Koreya giganti oʻzining ommabop oʻrta narxidagi Galaxy A57 va Galaxy A37 qurilmalarida ham aynan shu chipga tayanmoqda.
Bunday strategiya Samsung kompaniyasiga bozordagi oʻrnini tiklash va global yetkazib berish hajmini barqarorlashtirish imkonini berdi. Garchi oʻsish surʼatlari yuqori boʻlsa-da, kompaniya hozircha jahon bozoridagi mutlaq yetakchilardan ortda qolmoqda.
Bozordagi umumiy raqobat manzarasiCounterpoint Research hisobotiga koʻra, mobil protsessorlar bozorida yetakchilikni MediaTek kompaniyasi saqlab qolmoqda — uning ulushi 31 foizni tashkil etadi. Ikkinchi oʻrinni 23 foizlik koʻrsatkich bilan Qualcomm egallagan boʻlsa, uchlikni 19 foiz ulushga ega boʻlgan Apple yakunlab berdi.
Ekspertlarning fikricha, Samsung oʻzining flagman va oʻrta darajadagi qurilmalarida Exynos chiplarini keng qoʻllashda davom etsa, kelgusida bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashi va yetakchilarga yaqinlashishi mumkin. Hozirgi natijalar esa kompaniyaning yarimoʻtkazgichlar bozoridagi imkoniyatlari hali tugamaganini koʻrsatmoqda.
Izohlar 0
…