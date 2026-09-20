Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildi

·0·Texno
Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildi

Suzhou universiteti va LONGi markaziy ilmiy-tadqiqot instituti mutaxassislari birgalikda yuqori samaradorlikka ega boʻlgan yangi turdagi tandem elementni taqdim etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu innovatsion perovskit-kremniy quyosh elementi 34 foizlik foydali ish koeffitsiyentiga (KPI) erishdi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari bozorida muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamonaviy quyosh energetikasida anʼanaviy kremniy asosidagi panellar oʻzining imkoniyatlari chegarasiga yaqinlashib qolgan. Shu bois olimlar ustki qismiga perovskit qatlami oʻrnatilgan tandem konstruksiyalarni faol oʻrganmoqda. Ushbu yondashuv quyosh spektridan ancha unumdor foydalanish va koʻproq energiya olish imkonini beradi, biroq uning ommalashishiga ikki material tutashgan hududagi texnik murakkabliklar toʻsqinlik qilayotgan edi.

Texnologik toʻsiqlar va ularning yechimi

Tandem elementlarni yaratishdagi asosiy muammo teksturalangan kremniy yuzasida bir xil qalinlikdagi perovskit qatlamini hosil qilish qiyinligidadir. Shuningdek, materiallar chegarasida zaryad tashuvchilarning yoʻqolishi kuzatiladi. Oldingi urinishlarda bu muammoni hal etish uchun qoʻshimcha izolyatordan foydalanilgan, ammo bu usul zaryad harakatini sezilarli darajada qiyinlashtirgan edi.

Xitoylik tadqiqotchilar jamoasi butunlay boshqacha yondashuvni qoʻllashdi. Ular yaxlit izolyator oʻrniga tsirkoniy dioksidi (ZrO₂) nanonoktalaridan foydalanishdi. Oʻtkazuvchi oksid va molekulyar monohatlam orasida joylashgan bu nanohissachalar sirt xususiyatlarini oʻzgartirib, suyuq perovskit eritmasining boʻshliqlarsiz tekis taqsimlanishini taʼminlaydi.

Yangi elementning afzalliklari va sinov natijalari

Ishlab chiqilgan yangi texnologiya evaziga kattaroq kristall donachalari hosil boʻlib, bu perovskit qatlamining sifatini keskin oshirdi. Oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, mazkur ishlov berish natijasida zaryad tashuvchilarning oʻrtacha yashash muddati deyarli ikki barobarga — 1,46 mikrosekunddan 2,81 mikrosekundgacha uzaygan.

Laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilgan eng yaxshi eksperimental namuna 34 foizlik samaradorlik koʻrsatkichini qayd etdi. Mutaxassislar nafaqat yuqori quvvat, balki qurilmaning chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratishdi. Germetik tarzda yopilgan quyosh elementlari xona haroratida 2000 soat davomida uzluksiz sunʼiy yorugʻlik ostida sinovdan oʻtkazildi.

Sinov yakunlariga koʻra, ushbu innovatsion elementlar oʻzining dastlabki samaradorligining 84 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi. Bu esa kelgusida tijoriy maqsadlarda foydalaniladigan quyosh stansiyalari uchun uzoq muddatli va ishonchli poydevor yaratilishidan dalolat beradi.

Quyosh elementiPerovskitKremniyTexnologiyaEnergetika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiSamsung Exynos protsessorlari jahon bozoridagi ulushini keskin oshirdiKecha, 23:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraKecha, 22:53Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiKecha, 22:27Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaKecha, 21:53Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiKecha, 21:28Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi