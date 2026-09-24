Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadi

·34·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 flagmanlari 12 GB tezkor xotira va 256 GB, 512 GB yoki 1 TB doimiy xotira variantlarida taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Galaxy S27 Ultra modeli esa 16 GB tezkor xotira bilan ham mavjud bo'ladi.
  • Galaxy S27 Pro va S27 Ultra yangi LPDDR6 operativ va UFS 5.1 flesh-xotira texnologiyalarini qo'llaydi.
  • Ushbu ma'lumotlar yeux1122 taxallusi bilan tanilgan insayder tomonidan oshkor etilgan.

Kelgusi avlod Samsung Galaxy S27 flagman turkumi qurilmalarining dastlabki xotira konfiguratsiyalari va texnik xususiyatlari internetda oshkor qilindi. Tarun Vats ismli insayderning yeux1122 taxallusi bilan tanilgan manbaga tayanib tarqatgan maʼlumotlariga koʻra, yangi turkum smartfonlari nafaqat hajm, balki xotira tezligi borasida ham sezilarli oʻzgarishlarni boshidan kechiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu sizdirib yuborilgan maʼlumotlar texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki Samsung har yili oʻz flagmanlarining unumdorligini oshirishga alohida eʼtibor qaratadi. Yangi avlod qurilmalari mobil bozordagi raqobat muhitini yana-da keskinlashtirishi kutilmoqda.

Modellar boʻyicha xotira turlari va hajmlari

Maʼlumotlarga koʻra, bazaviy Galaxy S27 modeli 12 GB tezkor xotira hamda 256 yoki 512 GB doimiy xotira variantlarida taqdim etiladi. Shuningdek, Galaxy S27+ ham xuddi shunday — 12 GB operativ va 256 yoxud 512 GB flesh-xotira imkoniyatlari bilan sotuvga chiqishi kutilmoqda.

Qatorga qoʻshilishi kutilayotgan Galaxy S27 Pro modeli esa 12 GB tezkor xotira bilan jihozlanib, uning maksimal doimiy xotira hajmi 1 TB gacha yetishi mumkin. Avvalroq boshqa bir insayder WalleGalaxy ham shunga oʻxshash maʼlumotlarni tarqatgan edi.

Galaxy S27 Ultra — turkumning eng ilgʻor vakili

Oilaning eng qudratli vakili boʻlgan Galaxy S27 Ultra modeli xotira tanlovi boʻyicha eng keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Xususan, ushbu flagman 12 GB operativ xotira bilan birgalikda 256 yoki 512 GB doimiy xotirada, shuningdek, 16 GB tezkor xotira va 1 TB hajmga ega eng yuqori modifikatsiyada sotuvga chiqariladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, faqatgina Ultra versiyasinigina 16 GB operativ xotira bilan taʼminlanishi eng talabchan foydalanuvchilar va mobil oʻyin ishqibozlari uchun moʻljallangan muhim qadamdir.

Yangi avlod LPDDR6 va UFS 5.1 xotiralari

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xotira hajmidan tashqari, Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari tubdan yangi texnologiyalarga oʻtadi. Ushbu smartfonlar yanada tezkor ishlashni taʼminlovchi LPDDR6 operativ xotirasi hamda UFS 5.1 flesh-xotirasi bilan jihozlanadi.

Taʼkidlash joizki, yeux1122 taxallusi ostidagi insayder oʻtmishda iPhone Air xususiyatlari, Samsung Galaxy Z TriFold haqidagi tafsilotlar hamda iPhone 16 turkumining tezkor xotira hajmi kabi maʼlumotlarni aniq aytib bergani sababli, uning bu galgi xabarlari ham yuqori darajada ishonchli baholanmoqda.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaLPDDR6
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladi29 avgust 10:52Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdi7 sentabr 18:26Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi5 sentabr 14:50Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildi2 sentabr 10:20Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildi26 avgust 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi