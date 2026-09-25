Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda

·2·Sport
Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester Siti yetakchisi Erling Xolandning haddan tashqari yuklama ostida qolayotgani va unga tez orada hordiq zaruriligini maʼlum qildi. Mamlakat terma jamoasining UEFA Millatlar ligasidagi boʻlajak oʻyinlari oldidan tarkibni eʼlon qilgan mutaxassis futbolchining jismoniy va ruhiy holati borasida jiddiy xavotirlarini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, joriy mavsum taqvimi haddan tashqari tigʻiz boʻlib, bu futbolchilarning umumiy holatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmayapti. Erling Xoland oʻzining shaxsiy YouTube kanalida Jahon chempionatidan keyingi uzoq davom etgan mavsum oraligʻida anʼanaviy yigʻinlar va tayyorgarliksiz qolgani ruhiy qiyinchiliklar tugʻdirganini ochiq tan olgandi.

Murabbiylar oʻrtasidagi muhim uchrashuv

Norvegiya ustozi Stale Solbakken oʻzining asosiy yulduzini asrab qolish maqsadida maxsus Angliyaga safar qilib, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca bilan uchrashdi. Tomonlar hujumchining joriy mavsumdagi yuklamasini kamaytirish va uning salomatligini saqlash masalasini atroflicha muhokama qilishdi.

Uchrashuv chogʻida har ikki mutaxassis ham kelgusida futbolchiga strategik dam olish imkoniyatini berish zarurligi borasida umumiy toʻxtamga keldi. Xususan, ichki Liga kubogi bahslari paytida Erling Xolandga hordiq chiqarish uchun imkoniyat yaratish rejalashtirildi.

Qishki oylar hal qiluvchi davr

Stale Solbakkenning taʼkidlashicha, yil oxiri va qishning boshlangʻich davrlari hujumchi uchun eng ogʻriqli va sinovli oylar boʻlishi kutilmoqda. Shu bois klub va terma jamoa oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlik hamda tushunish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Noyabr, dekabr va yanvar oylari — unga aynan dam olish kerak boʻlgan davr hisoblanadi", — dedi Norvegiya terma jamoasi ustozi. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, hozircha futbolchining sport formasi yaxshi, biroq mavsum davomida muayyan vaqt kelib unga albatta tanaffus berish shart.

Tigʻiz taqvim va uning oqibatlari

Maʼlum boʻlishicha, jahon chempionatidan keyingi bayramlar va taqvimdagi oʻzgarishlar tufayli 26 yoshli hujumchi atigi toʻrt haftadan sal koʻproq taʼtil olgan va 11-avgust kuni Manchester klubi safiga qaytgan. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyatida ilk bor anʼanaviy mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy oʻyinlarga kirishishga toʻgʻri kelgan.

Hozirgi kunda zamonaviy futbol taqvimining haddan tashqari tigʻizligi futbolchilar salomatligiga jiddiy tahdid solmoqda. Shu bois murabbiylar shtabi Erling Xolandni mavsumning hal qiluvchi pallasida jarohatlardan himoya qilish va uning barqaror oʻyin koʻrsatishini taʼminlash uchun oldindan harakat boshlagani bejiz emas.

Erling HaalandStale SolbakkenManchester CityEnzo MarescaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdi18 sentabr 14:37Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Erling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdiErling Xoland dubli Manchester Siti jamoasiga g‘alaba keltirdi9 sentabr 02:31Manchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdiManchester Siti yirik g‘alaba qozonib, yangi murabbiy qo‘l ostida ishonch bildirdi29 avgust 02:52Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi3 sentabr 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?