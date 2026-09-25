Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirda
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Manchester Siti yetakchisi Erling Xolandning haddan tashqari yuklama ostida qolayotgani va unga tez orada hordiq zaruriligini maʼlum qildi. Mamlakat terma jamoasining UEFA Millatlar ligasidagi boʻlajak oʻyinlari oldidan tarkibni eʼlon qilgan mutaxassis futbolchining jismoniy va ruhiy holati borasida jiddiy xavotirlarini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa xalqaro sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, joriy mavsum taqvimi haddan tashqari tigʻiz boʻlib, bu futbolchilarning umumiy holatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmayapti. Erling Xoland oʻzining shaxsiy YouTube kanalida Jahon chempionatidan keyingi uzoq davom etgan mavsum oraligʻida anʼanaviy yigʻinlar va tayyorgarliksiz qolgani ruhiy qiyinchiliklar tugʻdirganini ochiq tan olgandi.
Murabbiylar oʻrtasidagi muhim uchrashuvNorvegiya ustozi Stale Solbakken oʻzining asosiy yulduzini asrab qolish maqsadida maxsus Angliyaga safar qilib, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca bilan uchrashdi. Tomonlar hujumchining joriy mavsumdagi yuklamasini kamaytirish va uning salomatligini saqlash masalasini atroflicha muhokama qilishdi.
Uchrashuv chogʻida har ikki mutaxassis ham kelgusida futbolchiga strategik dam olish imkoniyatini berish zarurligi borasida umumiy toʻxtamga keldi. Xususan, ichki Liga kubogi bahslari paytida Erling Xolandga hordiq chiqarish uchun imkoniyat yaratish rejalashtirildi.
Qishki oylar hal qiluvchi davrStale Solbakkenning taʼkidlashicha, yil oxiri va qishning boshlangʻich davrlari hujumchi uchun eng ogʻriqli va sinovli oylar boʻlishi kutilmoqda. Shu bois klub va terma jamoa oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlik hamda tushunish muhim ahamiyat kasb etadi.
"Noyabr, dekabr va yanvar oylari — unga aynan dam olish kerak boʻlgan davr hisoblanadi", — dedi Norvegiya terma jamoasi ustozi. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, hozircha futbolchining sport formasi yaxshi, biroq mavsum davomida muayyan vaqt kelib unga albatta tanaffus berish shart.
Tigʻiz taqvim va uning oqibatlariMaʼlum boʻlishicha, jahon chempionatidan keyingi bayramlar va taqvimdagi oʻzgarishlar tufayli 26 yoshli hujumchi atigi toʻrt haftadan sal koʻproq taʼtil olgan va 11-avgust kuni Manchester klubi safiga qaytgan. Uning soʻzlariga koʻra, faoliyatida ilk bor anʼanaviy mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlarisiz toʻgʻridan-toʻgʻri rasmiy oʻyinlarga kirishishga toʻgʻri kelgan.
Hozirgi kunda zamonaviy futbol taqvimining haddan tashqari tigʻizligi futbolchilar salomatligiga jiddiy tahdid solmoqda. Shu bois murabbiylar shtabi Erling Xolandni mavsumning hal qiluvchi pallasida jarohatlardan himoya qilish va uning barqaror oʻyin koʻrsatishini taʼminlash uchun oldindan harakat boshlagani bejiz emas.
Izohlar 0
…