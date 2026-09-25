34 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildi

·36·Dunyo
34 yil kutilgan mo‘jiza: Shotlandiya orolida chaqaloq tug‘ildi

Shotlandiyaning olis Shimoliy Ronaldey orolida 34 yillik tanaffusdan so‘ng ilk bor chaqaloq dunyoga keldi. Qizig‘i, bolaning Kosta-Rikada tug‘ilishi rejalashtirilgan edi. Bu haqda CNN xabar berdi.

Chaqaloqning ota-onasi — Elis Treyl Ford va Xorxe Suares yilning bir qismini Shimoliy Ronaldeyda, qolgan vaqtini esa Kosta-Rikada o‘tkazadi. Oila sentyabr oyi o‘rtalarda orolga kelganida Elisning kutilmaganda to‘lg‘og‘i boshlangan.

Natijada 15 sentyabr kuni olis orolda yangi hayot dunyoga keldi.

Elis Treyl Fordning oilasi Shimoliy Ronaldey bilan uzoq tarixiy bog‘liqlikka ega. Uning ajdodlari orolni 1727 yilda sotib olgan. Elis esa bolaligidan buyon har yili mazkur hududga tashrif buyurib kelgan.

Ayolning ta’kidlashicha, orol uning hayotida alohida o‘rin tutadi va u o‘zini bu yerga juda yaqin his qiladi.

Shimoliy Ronaldey aholisi juda kam bo‘lgan hududlardan biri hisoblanadi. 2024 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, orolda 72 kishi istiqomat qilgan bo‘lsa, hozir doimiy aholi soni 51 nafarni tashkil etmoqda.

Orolning uzunligi qariyb 4,8 kilometr, eni esa 3,2 kilometr atrofida.

Bunday uzoq tanaffusning asosiy sabablaridan biri — orolda tibbiy infratuzilmaning deyarli mavjud emasligi. Bu yerda shifoxona yoki shifokorlar yo‘q, doimiy yashaydigan tibbiyot xodimi esa atigi bir nafar hamshiradan iborat.

Shu bois 34 yildan keyin orolda chaqaloq tug‘ilishi mahalliy aholi uchun ham noodatiy va esda qolarli voqeaga aylandi.

Shimoliy Ronaldey oroliElis Treyl FordXorxe SuaresKosta-Rika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchiBuyuk Britaniya parchalanadami?: Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya ajralib chiqmoqchi13 sentabr 22:1413 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi19 avgust 14:518 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi13 avgust 17:32Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldi26 avgust 13:50Qozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiQozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildi4 sentabr 16:29Koreya shaharchasida 17 yil mobaynida ilk bor chaqaloq tug‘ildiKoreya shaharchasida 17 yil mobaynida ilk bor chaqaloq tug‘ildi4 aprel 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota