NASA rahbari Artemis dasturini tezlashtirish vaqtini maʼlum qildi

·23·Texno
NASA rahbari Artemis dasturini tezlashtirish vaqtini maʼlum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA rahbari Jared Ayzektman oktyabr oyining boshida Artemis dasturini tezlashtirish bo'yicha yangilangan rejalar taqdim etilishini ma'lum qildi.
  • Bu o'zgarishlar insonning Oyga qaytishi bilan bog'liq missiyalar jadvaliga oydinlik kiritadi va Xitoy bilan raqobat asosiy omil hisoblanadi.
  • Ayzektman 2027-yilni "ijro yili" deb ta'riflab, kosmik sanoatda katta o'zgarishlar kutilmasligini, biroq aeronavtikada sezilarli rivojlanish bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi.

AQSh Milliy kosmonavtika va ucxoʻshlik agentligi (NASA) rahbari Jared Ayzektman Payload's Off World konferensiyasida soʻzga chiqib, oktabr oyining boshida Artemis dasturini tezlashtirish boʻyicha yangilangan rejalar taqdim etilishini maʼlum qildi. Ushbu uzoq kutilgan oʻzgarishlar insonning Oyga qaytishi bilan bogʻliq missiyalar jadvaliga oydinlik kiritadi va xalqaro kosmik poygada muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi grafiklarning eʼlon qilinishi Xalqaro kosmik stansiyasiga Crew-13 ekipajining parvozi bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi mumkin. Agentlik rahbari bunday qadam tashlanishini izohlar ekan, oyga qoʻnish muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun juda koʻp murakkab omillar mos kelishi zarurligini, shu bois jamoatchilikka aniq va yangilangan manzara koʻrsatilishi shartligini taʼkidladi.

Kosmik poygada asosiy turtki va maqsad

Ayzektman jarayonni tezlashtirishga majbur qilayotgan asosiy omil sifatida Xitoy bilan raqobatni koʻrsatdi. Ikki davlat ham oy infratuzilmasini rivojlantirishga ulkan mablagʻ yoʻnaltirib, agressiv grafik asosida ishlamoqda. Shu oʻrinda «gʻalaba nimadan iborat?» degan savolga rahbar oʻta aniqlik bilan javob berib, asosiy belgisi Oy yuzasiga qadam qoʻyadigan navbatdagi insonning скафандрида qaysi davlat bayrogʻi turishi ekanini aytdi.

Agentlik rahbari oʻz faoliyatidagi asosiy muvaffaqiyatni missiya bosqichlaridan koʻra NASA ichki madaniyatini oʻzgartirishda koʻrishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, uning rahbarligi davrida Oy bazasini qurish ishlarigacha borish shaxsiy boshqaruvdan koʻra koʻproq omad va shart-sharoitlarga bogʻliq. Buning uchun esa toʻgʻri siyosat, Kongress koʻmagi, yetarli budjet va moslashuvchanlik bir vaqtning oʻzida mujassam boʻlishi kerak.

2027-yil – ijro yili va kelgusidagi rejalar

Nazorat qila oladigan ikki muhim omil sifatida Ayzektman agentlik ichidagi madaniy oʻzgarishlarni hamda NASAning «ishlarni amalga oshira olish qobiliyatini» keltirib oʻtdi. U 2027-yilni «ijro yili» deb taʼriflab, kosmik sanoat vakillarini boshqa yirik oʻzgarishlar va burilishlar kutmasligi haqida ogohlantirdi. Biroq aeronavtikada sezilarli oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligini, bu yoʻnalishni oʻzining sobiq shon-shuhrat kunlariga qaytarish uchun hali koʻp ishlarni bajarish kerakligini qoʻshimcha qildi.

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarga toʻxtalib, NASAning Savdo vazirligi tasarrufigacha oʻtkazilishi mumkinligi haqidagi fikrlarga qatʼiy qarshi chiqdi. Uning fikricha, agar asosiy maqsad har bir tashabbusdan maksimal iqtisodiy foyda siqib chiqarish boʻlsa, agentlikka aynan oʻsha yerda oʻrin topilishi mumkin, biroq NASA bundan koʻra kengroq va mustaqil missiyaga ega muhim tuzilma sanaladi.

NASAArtemisKosmosOySayohat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda3 sentabr 20:57Artemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdiArtemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdi26 iyul 02:20Vast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdiVast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdiKecha 00:57Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkin29 avgust 09:53Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi17 sentabr 00:54NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdi14 sentabr 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi