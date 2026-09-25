NASA rahbari Artemis dasturini tezlashtirish vaqtini maʼlum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NASA rahbari Jared Ayzektman oktyabr oyining boshida Artemis dasturini tezlashtirish bo'yicha yangilangan rejalar taqdim etilishini ma'lum qildi.
- Bu o'zgarishlar insonning Oyga qaytishi bilan bog'liq missiyalar jadvaliga oydinlik kiritadi va Xitoy bilan raqobat asosiy omil hisoblanadi.
- Ayzektman 2027-yilni "ijro yili" deb ta'riflab, kosmik sanoatda katta o'zgarishlar kutilmasligini, biroq aeronavtikada sezilarli rivojlanish bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
AQSh Milliy kosmonavtika va ucxoʻshlik agentligi (NASA) rahbari Jared Ayzektman Payload's Off World konferensiyasida soʻzga chiqib, oktabr oyining boshida Artemis dasturini tezlashtirish boʻyicha yangilangan rejalar taqdim etilishini maʼlum qildi. Ushbu uzoq kutilgan oʻzgarishlar insonning Oyga qaytishi bilan bogʻliq missiyalar jadvaliga oydinlik kiritadi va xalqaro kosmik poygada muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi grafiklarning eʼlon qilinishi Xalqaro kosmik stansiyasiga Crew-13 ekipajining parvozi bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi mumkin. Agentlik rahbari bunday qadam tashlanishini izohlar ekan, oyga qoʻnish muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun juda koʻp murakkab omillar mos kelishi zarurligini, shu bois jamoatchilikka aniq va yangilangan manzara koʻrsatilishi shartligini taʼkidladi.
Kosmik poygada asosiy turtki va maqsadAyzektman jarayonni tezlashtirishga majbur qilayotgan asosiy omil sifatida Xitoy bilan raqobatni koʻrsatdi. Ikki davlat ham oy infratuzilmasini rivojlantirishga ulkan mablagʻ yoʻnaltirib, agressiv grafik asosida ishlamoqda. Shu oʻrinda «gʻalaba nimadan iborat?» degan savolga rahbar oʻta aniqlik bilan javob berib, asosiy belgisi Oy yuzasiga qadam qoʻyadigan navbatdagi insonning скафандрида qaysi davlat bayrogʻi turishi ekanini aytdi.
Agentlik rahbari oʻz faoliyatidagi asosiy muvaffaqiyatni missiya bosqichlaridan koʻra NASA ichki madaniyatini oʻzgartirishda koʻrishini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, uning rahbarligi davrida Oy bazasini qurish ishlarigacha borish shaxsiy boshqaruvdan koʻra koʻproq omad va shart-sharoitlarga bogʻliq. Buning uchun esa toʻgʻri siyosat, Kongress koʻmagi, yetarli budjet va moslashuvchanlik bir vaqtning oʻzida mujassam boʻlishi kerak.
2027-yil – ijro yili va kelgusidagi rejalarNazorat qila oladigan ikki muhim omil sifatida Ayzektman agentlik ichidagi madaniy oʻzgarishlarni hamda NASAning «ishlarni amalga oshira olish qobiliyatini» keltirib oʻtdi. U 2027-yilni «ijro yili» deb taʼriflab, kosmik sanoat vakillarini boshqa yirik oʻzgarishlar va burilishlar kutmasligi haqida ogohlantirdi. Biroq aeronavtikada sezilarli oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligini, bu yoʻnalishni oʻzining sobiq shon-shuhrat kunlariga qaytarish uchun hali koʻp ishlarni bajarish kerakligini qoʻshimcha qildi.
Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarga toʻxtalib, NASAning Savdo vazirligi tasarrufigacha oʻtkazilishi mumkinligi haqidagi fikrlarga qatʼiy qarshi chiqdi. Uning fikricha, agar asosiy maqsad har bir tashabbusdan maksimal iqtisodiy foyda siqib chiqarish boʻlsa, agentlikka aynan oʻsha yerda oʻrin topilishi mumkin, biroq NASA bundan koʻra kengroq va mustaqil missiyaga ega muhim tuzilma sanaladi.
Izohlar 0
…