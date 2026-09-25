O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdi
Aichi-Nagoyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar sonini 30 taga yetkazdi. Navbatdagi sovrinni sport gimnastikasi vakili Rasuljon Abdurahimov qo‘lga kiritdi.
Abdurahimov qo‘shpoyadagi mashqlar finalida 14,433 ball jamg‘arib, bronza medalga sazovor bo‘ldi.
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida hozir 6 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza medal bor.
Rasuljon Abdurahimovning sovrini delegatsiyaning umumiy medallar jamg‘armasini 30 taga yetkazdi.
Izohlar 0
…