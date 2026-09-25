Ravshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdi

·4·Sport
Ravshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdi

Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Saudiya Arabistoni U-23 terma jamoasini 3:0 hisobida mahv etgan O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida shov-shuvli va muhim fikrlarini bildirdi.

Tajribali mutaxassis shogirdlariga minnatdorlik bildirar ekan, maydonda nazorat to‘liq vakillarimiz qo‘lida bo‘lganini va yigitlar oxirigacha konsentratsiyani yo‘qotmaganini alohida e’tirof etdi: «Yigitlarga rahmat aytaman. Sabr qilib, o‘yin oxirigacha e’tiborni saqlab qolishdi. Aynan shu jamoa ko‘plab yirik turnirlarda chorak final dovonidan o‘ta olmayotgan edi. Shu sabab bugungi yirik g‘alaba ruhiy tomondan juda ulkan ahamiyatga ega bo‘ldi. Yarim finalga chiqdik, biroq bu yerda to‘xtash niyatimiz yo‘q. Oldingi Osiyo o‘yinlarida bronza olganmiz, demak, bu galgi maqsadimiz ushbu natijani albatta yaxshilashdir!».

Shuningdek, ushbu avlod kelajakdagi Olimpiada saralashiga tizimli ravishda tayyorlanayotganini ta’kidlagan murabbiy jamoasi bilan yarim finalda Yaponiya — KXDR bahsi g‘olibiga qarshi final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

«Sindirilgan sindrom, bronzani yaxshilash va final sari qadam»: Haydarov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Matbuot anjumanida bosh murabbiy tomonidan ilgari surilgan eng muhim nuqtalar:

  • Psixologik to‘siq olib tashlandi: Ravshan Haydarov mazkur jamoaning ko‘p vaqtlardan beri chorak finaldan o‘ta olmaslik muammosiga chek qo‘yilganini ta’kidladi;

  • Bronza medalidan yuqori marra: Oldingi Osiyo o‘yinlaridagi bronzadan ko‘ra yuqoriroq natija — final va oltin medal ko‘zlanmoqda;

  • To‘liq o‘yin nazorati: Murabbiy 90 daqiqa davomida Saudiya ustidan o‘rnatilgan sabrli va mukammal taktik nazoratni yuqori baholadi;

  • Olimpiada saralashiga poydevor: Ushbu jamoa bosqichma-bosqich kelgusi Olimpiya o‘yinlari saralash sikliga tizimli tayyorlanmoqda;

  • Yarim finaldagi nomdor raqib: O‘zbekiston U-23 final yo‘lida Yaponiya yoki KXDR to‘sig‘ini yengib o‘tishi kerak bo‘ladi.

O‘zbekiston U-23: Osiyo o‘yinlaridagi oldingi natija va yangi maqsadlar taqqosi

Ravshan Haydarov jamoasining dinamikasi va yuksalish mezonlari:

Mezonlar va bosqichlar

O‘tgan Osiyo o‘yinlaridagi natija

Hozirgi Osiyo o‘yinlari va Haydarov ambitsiyasi

Musobaqadagi marra

Bronza medali sohibi

Bronzadan yaxshiroq: Oltin/Kumush (Final yo‘li)

Chorak final to‘sig‘i

Muntazam qiyinchilik va psixologik bosim

Saudiya ustidan 3:0 hisobida mutlaq ustunlik

O‘yin uslubi va holati

Natijaga yo‘naltirilgan himoyaviy o‘yin

Mukammal to‘p nazorati, pressing va sabr

Strategik vazifa

Mintaqaviy turnirda sovrindor bo‘lish

Kelajak Olimpiadasi saralashiga tayyor tarkib

Keyingi sinov (Yarim final)

An’anaviy qit’a raqobatchilari

Yaponiya — KXDR bahsining kuchli g‘olibi

Sport va taktik ekspertiza: Nega Haydarovning bu so‘zlari chempionlikka ishora?

Futbol tahlilchilari va sport mutaxassislarining xulosalari:

  • «Chorak final sindromi»ning ahamiyati: Yoshlar futbolida eng katta to‘siq jismoniy emas, ruhiy bosimdir; Saudiyadek murakkab va agressiv raqibni 3 ta to‘p farqi bilan yengib chorak finaldan o‘tish — yigitlarda chempionlik mentalitetini uyg‘otdi;

  • Olimpiada sikli va davlat tizimi: Haydarovning milliy futbol piramidasidagi tizimli ishlarni qayd etishi bejiz emas; bu yoshlar hozirdan katta turnirlar bosimiga ko‘nikib borsa, bo‘lajak Olimpiada yo‘llanmasi vaqtida tajribali jamoaga aylanadi;

  • Yaponiya yoki KXDR to‘sig‘i: Yarim finalda sharqiy Osiyoning yuqori tezlikdagi maktabiga to‘qnash kelinadi; ammo Saudiyani darvozasiga yaqinlashtirmagan mustahkam mudofaa va Muratbayevning ishonchli o‘yini final eshigini ochishga to‘liq yetadi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov jamoasi yarim finalda Yaponiya yoki KXDRni mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlarining finaliga chiqa oladimi? Chorak finaldagi 3:0 hisobidagi g‘alaba termamizni oltin medalga bosh da’vogarga aylantirdimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yarim final oldidan tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston U-23 futbol jamoasiOsiyo o‘yinlariRavshan HaydarovSaudiya Arabistoni U-23
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi22 sentabr 19:02Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari14 sentabr 17:11O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdiO‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdiBugun 12:01O‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldiO‘zbekiston U-23 Vetnamni 2:0 hisobida taslim etib, Osiyo o‘yinlari pley-offiga yo‘l oldi22 sentabr 12:55Osiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdiOsiyo o‘yinlari. Ravshan Haydarov shogirdlari Filippinni 5:1 hisobida tor-mor etdi15 sentabr 15:34Ravshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildiRavshan Haydarov Yaponiyaga boradigan U-23 terma jamoasining yakuniy tarkibini e’lon qildi7 sentabr 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?