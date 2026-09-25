Ravshan Haydarov Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida taslim etgach ochiq gapirdi
Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Saudiya Arabistoni U-23 terma jamoasini 3:0 hisobida mahv etgan O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida shov-shuvli va muhim fikrlarini bildirdi.
Tajribali mutaxassis shogirdlariga minnatdorlik bildirar ekan, maydonda nazorat to‘liq vakillarimiz qo‘lida bo‘lganini va yigitlar oxirigacha konsentratsiyani yo‘qotmaganini alohida e’tirof etdi: «Yigitlarga rahmat aytaman. Sabr qilib, o‘yin oxirigacha e’tiborni saqlab qolishdi. Aynan shu jamoa ko‘plab yirik turnirlarda chorak final dovonidan o‘ta olmayotgan edi. Shu sabab bugungi yirik g‘alaba ruhiy tomondan juda ulkan ahamiyatga ega bo‘ldi. Yarim finalga chiqdik, biroq bu yerda to‘xtash niyatimiz yo‘q. Oldingi Osiyo o‘yinlarida bronza olganmiz, demak, bu galgi maqsadimiz ushbu natijani albatta yaxshilashdir!».
Shuningdek, ushbu avlod kelajakdagi Olimpiada saralashiga tizimli ravishda tayyorlanayotganini ta’kidlagan murabbiy jamoasi bilan yarim finalda Yaponiya — KXDR bahsi g‘olibiga qarshi final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.
«Sindirilgan sindrom, bronzani yaxshilash va final sari qadam»: Haydarov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Matbuot anjumanida bosh murabbiy tomonidan ilgari surilgan eng muhim nuqtalar:
Psixologik to‘siq olib tashlandi: Ravshan Haydarov mazkur jamoaning ko‘p vaqtlardan beri chorak finaldan o‘ta olmaslik muammosiga chek qo‘yilganini ta’kidladi;
Bronza medalidan yuqori marra: Oldingi Osiyo o‘yinlaridagi bronzadan ko‘ra yuqoriroq natija — final va oltin medal ko‘zlanmoqda;
To‘liq o‘yin nazorati: Murabbiy 90 daqiqa davomida Saudiya ustidan o‘rnatilgan sabrli va mukammal taktik nazoratni yuqori baholadi;
Olimpiada saralashiga poydevor: Ushbu jamoa bosqichma-bosqich kelgusi Olimpiya o‘yinlari saralash sikliga tizimli tayyorlanmoqda;
Yarim finaldagi nomdor raqib: O‘zbekiston U-23 final yo‘lida Yaponiya yoki KXDR to‘sig‘ini yengib o‘tishi kerak bo‘ladi.
O‘zbekiston U-23: Osiyo o‘yinlaridagi oldingi natija va yangi maqsadlar taqqosi
Ravshan Haydarov jamoasining dinamikasi va yuksalish mezonlari:
Mezonlar va bosqichlar
O‘tgan Osiyo o‘yinlaridagi natija
Hozirgi Osiyo o‘yinlari va Haydarov ambitsiyasi
Musobaqadagi marra
Bronza medali sohibi
Bronzadan yaxshiroq: Oltin/Kumush (Final yo‘li)
Chorak final to‘sig‘i
Muntazam qiyinchilik va psixologik bosim
Saudiya ustidan 3:0 hisobida mutlaq ustunlik
O‘yin uslubi va holati
Natijaga yo‘naltirilgan himoyaviy o‘yin
Mukammal to‘p nazorati, pressing va sabr
Strategik vazifa
Mintaqaviy turnirda sovrindor bo‘lish
Kelajak Olimpiadasi saralashiga tayyor tarkib
Keyingi sinov (Yarim final)
An’anaviy qit’a raqobatchilari
Yaponiya — KXDR bahsining kuchli g‘olibi
Sport va taktik ekspertiza: Nega Haydarovning bu so‘zlari chempionlikka ishora?
Futbol tahlilchilari va sport mutaxassislarining xulosalari:
«Chorak final sindromi»ning ahamiyati: Yoshlar futbolida eng katta to‘siq jismoniy emas, ruhiy bosimdir; Saudiyadek murakkab va agressiv raqibni 3 ta to‘p farqi bilan yengib chorak finaldan o‘tish — yigitlarda chempionlik mentalitetini uyg‘otdi;
Olimpiada sikli va davlat tizimi: Haydarovning milliy futbol piramidasidagi tizimli ishlarni qayd etishi bejiz emas; bu yoshlar hozirdan katta turnirlar bosimiga ko‘nikib borsa, bo‘lajak Olimpiada yo‘llanmasi vaqtida tajribali jamoaga aylanadi;
Yaponiya yoki KXDR to‘sig‘i: Yarim finalda sharqiy Osiyoning yuqori tezlikdagi maktabiga to‘qnash kelinadi; ammo Saudiyani darvozasiga yaqinlashtirmagan mustahkam mudofaa va Muratbayevning ishonchli o‘yini final eshigini ochishga to‘liq yetadi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov jamoasi yarim finalda Yaponiya yoki KXDRni mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlarining finaliga chiqa oladimi? Chorak finaldagi 3:0 hisobidagi g‘alaba termamizni oltin medalga bosh da’vogarga aylantirdimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yarim final oldidan tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…