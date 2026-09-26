30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan
Kanadaning Yukon hududidagi Klondike oltin konlarida 30 ming yildan ortiq vaqt avval nobud bo‘lgan mamont bolasi deyarli to‘liq saqlangan holda topilgan. Qadimiy topilma 2022 yilda aniqlangan bo‘lib, uning holati tadqiqotchilarni hayratga solgan.
Mamont bolasi abadiy muzlik ichida tabiiy ravishda saqlanib qolgan. Unga mahalliy Hän tilida "Nun Cho Ga", ya’ni "katta hayvon bolasi" degan nom berilgan.
Tadqiqotchilar uning 30 ming yildan ortiq vaqt avval nobud bo‘lganini aniqlagan.
Muzlik sharoiti tufayli mamont bolasining tanasi deyarli to‘liq holda saqlanib qolgan. Bunday topilmalar olimlarga qadimgi hayvonlarning hayoti va o‘sha davrdagi tabiiy muhit haqida yangi ma’lumotlar olish imkonini beradi.
Mamont bolasi haqida nimalar ma’lum?
Tadqiqotlar natijasida uning urg‘ochi ekani va taxminan 30–35 kunlik bo‘lgan paytida nobud bo‘lgani aniqlangan. "Nun Cho Ga"ning deyarli to‘liq saqlanib qolgani uni paleontologiya uchun qimmatli topilmalardan biriga aylantiradi. Minglab yillar davomida muzlik bag‘rida yotgan mamont bolasi bugungi kungacha qadimgi dunyoning noyob guvohi sifatida yetib kelgan.
Izohlar 0
…