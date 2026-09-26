Kichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildi

·77·O‘zbekiston
Kichik Muhammadaliga Prezident maktubi va sovg‘alar topshirildi

Prezidentning Qoraqalpog‘istonga tashrifi chog‘ida ijtimoiy tarmoqlarda Muhammadali ismli bolaning samimiy murojaati aks etgan video tarqalib, ko‘pchilik e’tiborini tortgan edi. Unda bolaning Vatanga bo‘lgan mehri va samimiy tilaklari aks etgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev bolaning murojaatini ko‘rib, uning samimiy so‘zlaridan mamnun bo‘lgani va Muhammadaliga minnatdorlik maktubi yo‘llagani ma’lum qilindi. Bu haqda rasmiy xabar tarqatildi.

Maktubda Prezident bolaga kelgusida mamlakat tarixiga munosib va xalqqa foydali inson bo‘lishini tilagan.

«Katta bo‘lganingda ajdodlarimizga munosib, xalqingga, yurtingga foydasi tegadigan inson bo‘lib yetishishingni istayman,» deyiladi maktubda.

Prezidentning maktubi va sovg‘alari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesida tantanali ravishda topshirildi. Tadbirda Jo‘qorg‘i Kenges Raisi Amanbay Orinbayev Prezidentning maktubini o‘qib eshittirdi.

Shuningdek, Muhammadaliga, uning ota-onasiga hamda tarbiyalanayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotiga Prezident sovg‘alari berildi.

Bolaning tarbiyachisi Gulbahar Saparova esa Jo‘qorg‘i Kenges Prezidiumining qarori bilan “Vatan fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi.

Shavkat MirziyoyevMuhammadaliQoraqalpog‘istonJo‘qorg‘i Kengesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladi7 avgust 19:46O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi5 iyul 21:33«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi20 sentabr 17:15Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi5 sentabr 11:41Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladiMirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi5 iyul 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi