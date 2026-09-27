Xiaomi 18 Pro smartfonlarida professional suratga olish funksiyasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro smartfonlarida millionlab suratlarda oʻqitilgan yaxlit tasvirni qayta ishlash modeliga asoslangan «Legendar moment» funksiyasi taqdim etildi.
- Ushbu texnologiya mobil fotografiya imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga yaqinlashtirib, turli ssenariylar uchun kadrlarni avtomatik tarzda optimallashtiradi hamda chuqurlik va bokeh effektini tabiiy optik qonuniyatlarga maksimal darajada yaqinlashtiradi.
Xiaomi kompaniyasining kamera boʻlinmasi mahsulot menejeri yangi Xiaomi 18 Pro seriyasida taqdim etilgan «Legendar moment» funksiyasining imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berdi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangi texnologiya millionlab suratlarda oʻqitilgan yaxlit tasvirni qayta ishlash modeliga asoslangan boʻlib, mobil fotografiya imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga yaqinlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya turli ssenariylar uchun kadrlarni avtomatik tarzda optimallashtirish barobarida, chuqurlik va bokeh effektini tabiiy optik qonuniyatlarga maksimal darajada yaqinlashtirgan holda taʼminlaydi. Bunda yirik modellarga asoslangan ilgʻor algoritmlar muhim rol oʻynaydi.
Ilgʻor optika va bulutli texnologiyalarTaqdim etilgan texnologiyaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, dastlabki tasvir maʼlumotlari sifatni yoʻqotmagan holda bulutli xizmatlarga yuklanishi va u yerda avtomatik ravishda yanada takomillashtirilishi mumkin. Bu esa oddiy foydalanuvchilarga ham professional darajadagi suratlarni tezkor qoʻlga kiritish imkonini beradi.
Xiaomi 18 Pro turkumidagi qurilmalar Leica bilan hamkorlikdagi ilk qoʻshaloq 200 megapikselli tasvirni qayta ishlash tizimi bilan jihozlanganligi bilan ham eʼtiborga molik. Smartfonlarning ikkalasi ham 1/1,56 dyuymli yirik sensor va periskopik konstruksiyaga ega yangi 200 megapikselli modulni qabul qilib olgan.
Imkoniyatlar va telefoto potensialiQurilmadagi yangi modul ekvivalent 75 mm fokus masofasiga ega boʻlib, u 3,2 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlaydi. Shuningdek, sifatni yoʻqotmagan holda 12,8 karrali kattalashtirish imkoniyati ham mavjudligi foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
Texnologik yangiliklar sirasiga ikki linzali suzuvchi fokuslash tizimi ham kiritilgan. Ushbu tizim telefoto obyektivdan foydalangan holda 12 sm masofagacha boʻlgan masofadan turib makros suratga olish jarayonini amalga oshirishga sharoit yaratadi.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu funksiyalar majmui mobil qurilmalarda professional darajadagi suratlar yaratish standartlarini butunlay yangi bosqichga koʻtaradi. Ayniqsa, portret va makrosuratqischilar uchun mazkur yangilanishlar chinakam texnologik yutuq boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…