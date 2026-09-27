Xiaomi 18 Pro smartfonlarida professional suratga olish funksiyasi taqdim etildi

·31·Texno
Xiaomi 18 Pro smartfonlarida professional suratga olish funksiyasi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro smartfonlarida millionlab suratlarda oʻqitilgan yaxlit tasvirni qayta ishlash modeliga asoslangan «Legendar moment» funksiyasi taqdim etildi.
  • Ushbu texnologiya mobil fotografiya imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga yaqinlashtirib, turli ssenariylar uchun kadrlarni avtomatik tarzda optimallashtiradi hamda chuqurlik va bokeh effektini tabiiy optik qonuniyatlarga maksimal darajada yaqinlashtiradi.

Xiaomi kompaniyasining kamera boʻlinmasi mahsulot menejeri yangi Xiaomi 18 Pro seriyasida taqdim etilgan «Legendar moment» funksiyasining imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berdi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu yangi texnologiya millionlab suratlarda oʻqitilgan yaxlit tasvirni qayta ishlash modeliga asoslangan boʻlib, mobil fotografiya imkoniyatlarini professional kameralar darajasiga yaqinlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya turli ssenariylar uchun kadrlarni avtomatik tarzda optimallashtirish barobarida, chuqurlik va bokeh effektini tabiiy optik qonuniyatlarga maksimal darajada yaqinlashtirgan holda taʼminlaydi. Bunda yirik modellarga asoslangan ilgʻor algoritmlar muhim rol oʻynaydi.

Ilgʻor optika va bulutli texnologiyalar

Taqdim etilgan texnologiyaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, dastlabki tasvir maʼlumotlari sifatni yoʻqotmagan holda bulutli xizmatlarga yuklanishi va u yerda avtomatik ravishda yanada takomillashtirilishi mumkin. Bu esa oddiy foydalanuvchilarga ham professional darajadagi suratlarni tezkor qoʻlga kiritish imkonini beradi.

Xiaomi 18 Pro turkumidagi qurilmalar Leica bilan hamkorlikdagi ilk qoʻshaloq 200 megapikselli tasvirni qayta ishlash tizimi bilan jihozlanganligi bilan ham eʼtiborga molik. Smartfonlarning ikkalasi ham 1/1,56 dyuymli yirik sensor va periskopik konstruksiyaga ega yangi 200 megapikselli modulni qabul qilib olgan.

Imkoniyatlar va telefoto potensiali

Qurilmadagi yangi modul ekvivalent 75 mm fokus masofasiga ega boʻlib, u 3,2 karrali optik yaqinlashtirishni taʼminlaydi. Shuningdek, sifatni yoʻqotmagan holda 12,8 karrali kattalashtirish imkoniyati ham mavjudligi foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

Texnologik yangiliklar sirasiga ikki linzali suzuvchi fokuslash tizimi ham kiritilgan. Ushbu tizim telefoto obyektivdan foydalangan holda 12 sm masofagacha boʻlgan masofadan turib makros suratga olish jarayonini amalga oshirishga sharoit yaratadi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu funksiyalar majmui mobil qurilmalarda professional darajadagi suratlar yaratish standartlarini butunlay yangi bosqichga koʻtaradi. Ayniqsa, portret va makrosuratqischilar uchun mazkur yangilanishlar chinakam texnologik yutuq boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiXiaomi 18 ProLeicaSmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladi23 sentabr 13:29Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi25 sentabr 00:55Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardiXiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardi25 sentabr 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi