Turkiyada 6 840 litr loviya pishirilib, rekord o‘rnatildi
Turkiyaning Kelkit shahrida mahalliy qishloq xo‘jaligi merosini namoyish etishga bag‘ishlangan tadbirda ulkan miqdorda loviya tayyorlanib, Guinness World Records'ning navbatdagi rekordi o‘rnatildi.
Tashkilotchilar 22 avgust kuni qariyb 1 807 gallon, ya’ni 6 840 litr pishirilgan loviya tayyorladi. Bu miqdor taxminan 15 ming banka loviyaga teng.
Rekord o‘rnatilgan tadbir Kelkit Savdo-sanoat palatasi, Gyumyushxane gubernatorligi va Kelkit munitsipaliteti tomonidan hamkorlikda tashkil etildi.
Kelkit hududi o‘zining Kelkit Şeker Fasulyesi deb nomlanuvchi mahalliy loviya navi bilan mashhur. U mazkur mintaqaning e’tiborga molik qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan biri hisoblanadi.
Tashkilotchilar Guinness World Records vakillariga ushbu natija Kelkit, Gyumyushxane va butun mintaqa uchun tarixiy ahamiyatga ega ekanini ma’lum qildi. Ularning ta’kidlashicha, rekord mahalliy qishloq xo‘jaligi an’analari, hududda yetishtiriladigan mahsulotlar hamda aholining birgalikdagi mehnatini namoyon etdi.
Shu tariqa Kelkit eng katta qozonda pishirilgan loviya tayyorlash bo‘yicha jahon rekordini qo‘lga kiritdi. Yangi natija avvalgi 1 479,36 gallonlik rekorddan oshib ketdi.
Ushbu yutuq Kelkit aholisi tomonidan ham katta g‘urur bilan qabul qilindi. Rekord nafaqat mahalliy qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini targ‘ib qilish, balki Kelkitning agrar o‘ziga xosligini xalqaro maydonda namoyish etish imkoni sifatida ham baholandi.
Izohlar 0
…