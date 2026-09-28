Turkiyada 6 840 litr loviya pishirilib, rekord o‘rnatildi

·43·Dunyo
Turkiyada 6 840 litr loviya pishirilib, rekord o‘rnatildi

Turkiyaning Kelkit shahrida mahalliy qishloq xo‘jaligi merosini namoyish etishga bag‘ishlangan tadbirda ulkan miqdorda loviya tayyorlanib, Guinness World Records'ning navbatdagi rekordi o‘rnatildi.

Tashkilotchilar 22 avgust kuni qariyb 1 807 gallon, ya’ni 6 840 litr pishirilgan loviya tayyorladi. Bu miqdor taxminan 15 ming banka loviyaga teng.

Rekord o‘rnatilgan tadbir Kelkit Savdo-sanoat palatasi, Gyumyushxane gubernatorligi va Kelkit munitsipaliteti tomonidan hamkorlikda tashkil etildi.

Kelkit hududi o‘zining Kelkit Şeker Fasulyesi deb nomlanuvchi mahalliy loviya navi bilan mashhur. U mazkur mintaqaning e’tiborga molik qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan biri hisoblanadi.

Oshpazlar va rasmiylar ulkan qozonda ovqat pishirib, Ginnes rekordini nishonlamoqda.

Tashkilotchilar Guinness World Records vakillariga ushbu natija Kelkit, Gyumyushxane va butun mintaqa uchun tarixiy ahamiyatga ega ekanini ma’lum qildi. Ularning ta’kidlashicha, rekord mahalliy qishloq xo‘jaligi an’analari, hududda yetishtiriladigan mahsulotlar hamda aholining birgalikdagi mehnatini namoyon etdi.

Shu tariqa Kelkit eng katta qozonda pishirilgan loviya tayyorlash bo‘yicha jahon rekordini qo‘lga kiritdi. Yangi natija avvalgi 1 479,36 gallonlik rekorddan oshib ketdi.

Ushbu yutuq Kelkit aholisi tomonidan ham katta g‘urur bilan qabul qilindi. Rekord nafaqat mahalliy qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini targ‘ib qilish, balki Kelkitning agrar o‘ziga xosligini xalqaro maydonda namoyish etish imkoni sifatida ham baholandi.

KelkitKelkit Sheker Fasul’esiGuinnes Uorld RekordsGyumyushxane gubernatorligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suvni eng ko‘p ichadigan davlatlar reytingi e’lon qilindiSuvni eng ko‘p ichadigan davlatlar reytingi e’lon qilindi16 may 15:27«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiChexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildi15 sentabr 22:04Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiMarkaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldi18 iyun 19:30Markaziy Osiyo suv iste’molida jahon yetakchilari qatorida: O'zbekistonchi?Markaziy Osiyo suv iste’molida jahon yetakchilari qatorida: O'zbekistonchi?16 may 15:094 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)9 iyul 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota