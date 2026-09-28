O‘zbekistonda 3,6 magnitudali zilzila qayd etildi
28 sentyabr kuni soat 09:03 da O‘zbekiston hududida zilzila qayd etildi. Zilzilaning magnitudasi 3,6 ni, o‘choq chuqurligi esa 15 kilometrni tashkil qildi.
Zilzila epitsentri Toshkent viloyatining Piskent tumanida joylashgan. U Toshkent shahriga nisbatan 66 kilometr janubi-sharqda qayd etilgan. Epitsentr koordinatalari 40,79 N, 69,69 E.
Yer silkinishlari O‘zbekistonning bir qator hududlarida sezilgan. Jumladan:
• Olmaliq shahrida 3 ball, 9 kilometr
• Piskent tumanida 2–3 ball, 23 kilometr
• Ohangaron tumanida 2 ball, 26 kilometr
• Nurafshon shahrida 2 ball, 40 kilometr
• Angren shahrida 2 ball, 41 kilometr
Zilzila bo‘yicha batafsil ma’lumotlar smrm.uz saytida keltirilgan.
Izohlar 0
…