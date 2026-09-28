Jahon chempionati qahramoni Vozinha mashhurlikdan nolidi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha 2026 yilgi jahon chempionatida internet-sensatsiyaga aylangach, ortiqcha eʼtibor va doimiy taʼqiblar tufayli tinch kundalik turmush tarzini sogʻinganini bildirdi.
- Turnir boshlanishidan oldin Portugaliyaning ikkinchi divizionidagi Shaves klubida osoyishta hayot kechirgan 40 yoshli futbolchi, Ispaniyaga qarshi oʻyinda yettita seyv amalga oshirib, jamoasiga durangni saqlab qolishda yordam bergan.
Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha 2026 yilgi jahon chempionati davomida tovar belgisi boʻlib qolgan internet-sensatsiyaga aylangach, oʻzining shaxsiy hayotida yuzaga kelgan jiddiy oʻzgarishlar va qiyinchiliklar haqida ochiq gapirib berdi. Tajribali posbon ortiqcha eʼtibor va doimiy taʼqiblar tufayli oʻzining tinch kundalik turmush tarzini sogʻinganini va bu shon-shuhratni darhol oddiy hayotga almashtirishga tayyor ekanini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Observer nashriga bergan intervyusida 40 yoshli futbolchi mundial boshlanishidan oldin Portugaliyaning ikkinchi divizionidagi Shaves klubida tinch va osoyishta hayot kechirgani, biroq turnir uning butun borliqini oʻzgartirib yuborganini taʼkidladi. Guruh bosqichining ilk turida Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda darvozabon yettita muhim seyv amalga oshirib, jamoasiga 0:0 hisobidagi durangni saqlab qolishda ulkan hissa qoʻshgandi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan portlashBraziliyaning CazeTV telekanali tomonidan jonli efirda amalga oshirilgan murojaat tufayli darvozabonning Instagram tarmogʻidagi obunachilari soni final hushtigidan soʻng bir necha soat ichida 56 nafardan bir milliondan oshib ketdi. Kiyinish xonasida telefoniga tinimsiz xabarlar kela boshlagach, jamoaning ovqatlanish xizmati xodimi unga milliardlab obunachisi borligini hazilomuz tarzda aytgan, keyinchalik aralash zonada jurnalistlar buni tasdiqlagan.
Kutilmagan ommaviy shovqin va eʼtibor tufayli futbol federatsiyasi vaziyatni nazorat qilish uchun uning sobiq agentini yordamga chaqirishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, darvozabon futbolga toʻliq eʼtibor qaratish maqsadida Instagram ilovasining barcha bildirishnomalarini oʻchirib qoʻyishga qaror qildi.
Reklama takliflari va qatʼiy tamoyillarThe Observer maʼlumotiga koʻra, futbolchining mashhurligi oshishi ortidan koʻplab tijorat takliflari va kompaniyalardan hamkorlik xabarlari yogʻilib kelgan. Biroq Vozinha musobaqa davomida faqat bitta — UFL Mobile loyihasi bilan hamkorlik qilganini, kelgusida esa tamaki, alkogol yoki qimor oʻyinlari bilan bogʻliq brendlar bilan aslo ishlamasligini qatʼiy belgilab qoʻydi.
Koʻpchilik mashhurlik va ommaviylikning faqat ijobiy tomonlarini koʻrishini taʼkidlagan tajribali posbon oʻzining bugungi hayoti va oldingi osoyishta kunlari haqida shunday dedi: «Agar menga bugungi hayotim yoki avvalgi hayotimni tanlashni taklif qilishsa, shubhasiz, oʻsha oldingi oddiy hayotimni tanlagan boʻlardim».
Izohlar 0
…