Jahon chempionati qahramoni Vozinha mashhurlikdan nolidi

·49·Sport
Jahon chempionati qahramoni Vozinha mashhurlikdan nolidi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha 2026 yilgi jahon chempionatida internet-sensatsiyaga aylangach, ortiqcha eʼtibor va doimiy taʼqiblar tufayli tinch kundalik turmush tarzini sogʻinganini bildirdi.
  • Turnir boshlanishidan oldin Portugaliyaning ikkinchi divizionidagi Shaves klubida osoyishta hayot kechirgan 40 yoshli futbolchi, Ispaniyaga qarshi oʻyinda yettita seyv amalga oshirib, jamoasiga durangni saqlab qolishda yordam bergan.

Kabo-Verde terma jamoasi darvozaboni Vozinha 2026 yilgi jahon chempionati davomida tovar belgisi boʻlib qolgan internet-sensatsiyaga aylangach, oʻzining shaxsiy hayotida yuzaga kelgan jiddiy oʻzgarishlar va qiyinchiliklar haqida ochiq gapirib berdi. Tajribali posbon ortiqcha eʼtibor va doimiy taʼqiblar tufayli oʻzining tinch kundalik turmush tarzini sogʻinganini va bu shon-shuhratni darhol oddiy hayotga almashtirishga tayyor ekanini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Observer nashriga bergan intervyusida 40 yoshli futbolchi mundial boshlanishidan oldin Portugaliyaning ikkinchi divizionidagi Shaves klubida tinch va osoyishta hayot kechirgani, biroq turnir uning butun borliqini oʻzgartirib yuborganini taʼkidladi. Guruh bosqichining ilk turida Ispaniya terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda darvozabon yettita muhim seyv amalga oshirib, jamoasiga 0:0 hisobidagi durangni saqlab qolishda ulkan hissa qoʻshgandi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan portlash

Braziliyaning CazeTV telekanali tomonidan jonli efirda amalga oshirilgan murojaat tufayli darvozabonning Instagram tarmogʻidagi obunachilari soni final hushtigidan soʻng bir necha soat ichida 56 nafardan bir milliondan oshib ketdi. Kiyinish xonasida telefoniga tinimsiz xabarlar kela boshlagach, jamoaning ovqatlanish xizmati xodimi unga milliardlab obunachisi borligini hazilomuz tarzda aytgan, keyinchalik aralash zonada jurnalistlar buni tasdiqlagan.

Kutilmagan ommaviy shovqin va eʼtibor tufayli futbol federatsiyasi vaziyatni nazorat qilish uchun uning sobiq agentini yordamga chaqirishga majbur boʻldi. Shunga qaramay, darvozabon futbolga toʻliq eʼtibor qaratish maqsadida Instagram ilovasining barcha bildirishnomalarini oʻchirib qoʻyishga qaror qildi.

Reklama takliflari va qatʼiy tamoyillar

The Observer maʼlumotiga koʻra, futbolchining mashhurligi oshishi ortidan koʻplab tijorat takliflari va kompaniyalardan hamkorlik xabarlari yogʻilib kelgan. Biroq Vozinha musobaqa davomida faqat bitta — UFL Mobile loyihasi bilan hamkorlik qilganini, kelgusida esa tamaki, alkogol yoki qimor oʻyinlari bilan bogʻliq brendlar bilan aslo ishlamasligini qatʼiy belgilab qoʻydi.

Koʻpchilik mashhurlik va ommaviylikning faqat ijobiy tomonlarini koʻrishini taʼkidlagan tajribali posbon oʻzining bugungi hayoti va oldingi osoyishta kunlari haqida shunday dedi: «Agar menga bugungi hayotim yoki avvalgi hayotimni tanlashni taklif qilishsa, shubhasiz, oʻsha oldingi oddiy hayotimni tanlagan boʻlardim».

VozinhaKabo-VerdeJahon chempionati 2026Futbol yangiliklariCazeTV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldi7 sentabr 12:33Jahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qoʻshildiJahon chempionati kashfiyoti Vozinha Chili giganti tarkibiga qoʻshildi26 iyul 01:37Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildiJud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi25 sentabr 20:15Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar30 iyul 01:18Kylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladiKylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladi27 iyul 13:17Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchi25 iyun 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi