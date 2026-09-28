Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni markaziy himoyachi Kristian Romeroni jamoaning doimiy sardori etib tayinladi.
- Ushbu qaror Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasashiga tayyorgarlik koʻrilayotgan bir paytda qabul qilindi.
- Romero ilgari sardorlik guruhida uchinchi oʻrinda turgan va bir necha oʻrtoqlik uchrashuvlarida sardor sifatida maydonga tushgan.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni jamoaning kelgusidagi doimiy sardorini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, afsonaviy Lionel Messi oʻzining milliy jamoadagi faoliyatiga yakun yasashga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, maydondagi yetakchilik vazifasi markaziy himoyachi Kristian Romeroga yuklatiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 28 yoshni qarshi olgan tajribali himoyachi ilgari Lionel Messi hamda Nikolas Otamendidan keyin sardorlik guruhida uchinchi raqamli futbolchi boʻlib kelayotgan edi. U bungacha Chili terma jamoasiga qarshi bahsda, shuningdek, Venesuela va Mavritaniya bilan oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvlarida maydonga sardor sifatida tushib, bu borada maʼlum bir tajriba toʻplagan.
Sardorlik masalasidagi uzluksizlik va ishonchBosh murabbiy Lionel Skaloni TyC Sports nashriga bergan intervyusida ushbu tanlovga izoh berar ekan, jamoada gʻalaba qozonish mentalitetini saqlab qolish hamda avlodlar almashinuvini silliq amalga oshirish muhimligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Kristian Romero bu vazifaga munosib nomzod boʻlib, u jamoani birlashtira oladigan xarakterga ega.
Skaloni sardorlik ierarxiyasiga aniqlik kiritib, Emiliano Martines, Rodrigo De Paul va Lautaro Martines kabi yetakchilar ham zarurat tugʻilsa, bogʻichni taqishga tayyor ekanini qoʻshimcha qildi. Biroq asosiy va doimiy sardor sifatida aynan Kristian Romero tanlangani jamoa barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Anxel Di Mariyaning fikrlariSportsCenter efirida chiqish qilgan terma jamoaning sobiq qanot hujumchisi Anxel Di Mariya murabbiylar shtabining bu qarorini toʻliq qoʻllab-quvvatladi. Uning fikricha, jamoaning yangi sardori oʻzining xarakteri va jangovar ruhi bilan bu masʼuliyatni toʻlaqonli koʻtara oladi.
Di Mariya oʻz bayonotida quyidagilarni taʼkidladi: «U bunga loyiq. Skaloni va uning murabbiylar shtabi ajoyib tanlov qilishdi. Kristian ajoyib yigit va sardorlik bogʻichini olib yurish uchun yetarlicha temperamentsiz bor. Ishonchim komilki, u oʻz vazifasini aʼlo darajada bajaradi».
Tarixiy vidolashuv ostonasidaOldinda Argentina termasini Boliviya va Burkina-Fasoga qarshi muhim oʻyinlar kutib turibdi. Shundan soʻng, 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Lionel Messining milliy libosdagi soʻnggi oʻyini boʻlishi kutilmoqda. Bu uchrashuv nafaqat natija, balki terma jamoada yangi davr boshlanishini bildiruvchi ramziy maʼnoga ega.
Afsonaviy hujumchi ketganidan keyin kiyinish xonasida yuqori standartlarni saqlab qolish va jamoani birdam tutish Kristian Romero uchun jiddiy sinov boʻladi. Muxlislar esa yangi sardor boshchiligidagi jamoa kelgusida ham ularga koʻp quvonch keltirishiga umid qilmoqda.
Izohlar 0
…