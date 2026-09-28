Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi

·55·Sport
Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni markaziy himoyachi Kristian Romeroni jamoaning doimiy sardori etib tayinladi.
  • Ushbu qaror Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasashiga tayyorgarlik koʻrilayotgan bir paytda qabul qilindi.
  • Romero ilgari sardorlik guruhida uchinchi oʻrinda turgan va bir necha oʻrtoqlik uchrashuvlarida sardor sifatida maydonga tushgan.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni jamoaning kelgusidagi doimiy sardorini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, afsonaviy Lionel Messi oʻzining milliy jamoadagi faoliyatiga yakun yasashga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, maydondagi yetakchilik vazifasi markaziy himoyachi Kristian Romeroga yuklatiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 28 yoshni qarshi olgan tajribali himoyachi ilgari Lionel Messi hamda Nikolas Otamendidan keyin sardorlik guruhida uchinchi raqamli futbolchi boʻlib kelayotgan edi. U bungacha Chili terma jamoasiga qarshi bahsda, shuningdek, Venesuela va Mavritaniya bilan oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvlarida maydonga sardor sifatida tushib, bu borada maʼlum bir tajriba toʻplagan.

Sardorlik masalasidagi uzluksizlik va ishonch

Bosh murabbiy Lionel Skaloni TyC Sports nashriga bergan intervyusida ushbu tanlovga izoh berar ekan, jamoada gʻalaba qozonish mentalitetini saqlab qolish hamda avlodlar almashinuvini silliq amalga oshirish muhimligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Kristian Romero bu vazifaga munosib nomzod boʻlib, u jamoani birlashtira oladigan xarakterga ega.

Skaloni sardorlik ierarxiyasiga aniqlik kiritib, Emiliano Martines, Rodrigo De Paul va Lautaro Martines kabi yetakchilar ham zarurat tugʻilsa, bogʻichni taqishga tayyor ekanini qoʻshimcha qildi. Biroq asosiy va doimiy sardor sifatida aynan Kristian Romero tanlangani jamoa barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Anxel Di Mariyaning fikrlari

SportsCenter efirida chiqish qilgan terma jamoaning sobiq qanot hujumchisi Anxel Di Mariya murabbiylar shtabining bu qarorini toʻliq qoʻllab-quvvatladi. Uning fikricha, jamoaning yangi sardori oʻzining xarakteri va jangovar ruhi bilan bu masʼuliyatni toʻlaqonli koʻtara oladi.

Di Mariya oʻz bayonotida quyidagilarni taʼkidladi: «U bunga loyiq. Skaloni va uning murabbiylar shtabi ajoyib tanlov qilishdi. Kristian ajoyib yigit va sardorlik bogʻichini olib yurish uchun yetarlicha temperamentsiz bor. Ishonchim komilki, u oʻz vazifasini aʼlo darajada bajaradi».

Tarixiy vidolashuv ostonasida

Oldinda Argentina termasini Boliviya va Burkina-Fasoga qarshi muhim oʻyinlar kutib turibdi. Shundan soʻng, 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi kechadigan bahs Lionel Messining milliy libosdagi soʻnggi oʻyini boʻlishi kutilmoqda. Bu uchrashuv nafaqat natija, balki terma jamoada yangi davr boshlanishini bildiruvchi ramziy maʼnoga ega.

Afsonaviy hujumchi ketganidan keyin kiyinish xonasida yuqori standartlarni saqlab qolish va jamoani birdam tutish Kristian Romero uchun jiddiy sinov boʻladi. Muxlislar esa yangi sardor boshchiligidagi jamoa kelgusida ham ularga koʻp quvonch keltirishiga umid qilmoqda.

ArgentinaLionel MessiKristian RomeroLionel SkaloniAnxel Di Mariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?9 sentabr 20:34Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqdaAnxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda27 iyul 13:16Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?2 sentabr 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi