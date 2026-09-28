Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli davom ettirdi.
- Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldirilib, o‘rniga maydonga tushgan Gonsalu Ramush hal qiluvchi golni urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
- Uchrashuvda Joao Feliks hisobni ochgan bo‘lsa, norvegiyalik Erling Xoland o‘zining Millatlar ligasidagi 22-golini urib muvozanatni tikladi.
Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:5 hisobida emas, balki 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoaning bosh murabbiyi Jorje Jezush afsonaviy Krishtianu Ronalduzin zaxirada qoldirib, asosiy tarkibda Gonsalu Ramushga imkon berdi va hujumchi bu imkoniyatdan unumli foydalanib, hal qiluvchi to‘pni kiritdi. Oslo shahridagi qiyin kechgan bahs portugaliyaliklarning guruhdagi ustunligini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O‘yinning boshlanishi mehmonlar uchun omadli keldi. Uchrashuv debyutida Joao Feliks hisobni ochib, Portugaliyani oldinga olib chiqdi. Shundan so‘ng maydon egalari faollashib, javob golini urishdi. Xususan, Erling Xoland o‘zining Millatlar ligasidagi rekord darajadagi 22-goliga mualliflik qilib, muvozanatni tikladi. Shunga qaramay, ikkinchi bo‘limda tashabbus yana qirg‘oqbo‘yi mamlakat vakillari tomoniga o‘tdi.
Hal qiluvchi gol va murabbiy ishonchiIkkinchi bo‘limda Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatodan so‘ng Gonsalu Ramush chaqqonlik ko‘rsatib, jamoasining ikkinchi golini urdi. 25 yoshli hujumchi bundan tashqari yana bir bor darvozani ishg‘ol qilgan edi, biroq VAR tizimi qoidabuzarlik tufayli golni bekor qildi. Maydonda 81 daqiqa harakat qilib, Fransisku Trinkau bilan almashtirilgan hujumchi terma jamoadagi o‘yinlari sonini 29 taga, gollarini esa 12 taga yetkazdi.
Uchrashuvdan so‘ng Sport TV kanaliga bergan intervyusida Gonsalu Ramush shaxsiy natijalar va shou-maqolalardan ko‘ra jamoaviy muvaffaqiyat muhimroq ekanini ta’kidladi. «Har bir lahza muhim. Eng asosiysi — chaqirilgan paytimda nima qila olishimni ko‘rsatish va jamoaga yordam berish. Bu mening mehnatim va jamoa uchun faqat gollar emas, balki maydonda bajaradigan barcha yumushlarimning mahsulidir», — dedi futbolchi.
Ronaldu bilan raqobat va oldindagi rejalarUshbu g‘alaba Portugaliya terma jamoasining Jorje Jezush qo‘l ostidagi mag‘lubiyatsiz va mukammal seriyasini saqlab qoldi. Safardagi bu qiyin g‘alabadan so‘ng jamoa A4 guruhida 6 ochko bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. O‘yin davomida Ramushning faol harakatlari va gol urishi bosh murabbiy oldida qiziqarli tarkib boshqotirmasini yuzaga keltirmoqda, chunki Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatidagi 1000 ta gol marrasini zabt etish intilishida muntazam ravishda maydonga tushishni istaydi.
Endilikda Portugaliya terma jamoasi payshanba kuni Daniyaga safar uyushtiradi. Oslodagi qahramonligi orqali Ramush bo‘lajak bahsda ham asosiy tarkibdagi o‘rnini saqlab qolish uchun jiddiy da’vogarlik qilmoqda. Jezush shogirdlari esa guruhdagi barcha o‘yinlarda g‘alaba qozonishni maqsad qilib, o‘yin sifatini yanada yaxshilash ustida ishlamoqda.
Izohlar 0
…