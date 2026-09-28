Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi

·41·Sport
Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli davom ettirdi.
  • Krishtianu Ronaldu zaxirada qoldirilib, o‘rniga maydonga tushgan Gonsalu Ramush hal qiluvchi golni urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
  • Uchrashuvda Joao Feliks hisobni ochgan bo‘lsa, norvegiyalik Erling Xoland o‘zining Millatlar ligasidagi 22-golini urib muvozanatni tikladi.

Portugaliya terma jamoasi safarda Norvegiyani 2:5 hisobida emas, balki 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va Millatlar ligasidagi yurishini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoaning bosh murabbiyi Jorje Jezush afsonaviy Krishtianu Ronalduzin zaxirada qoldirib, asosiy tarkibda Gonsalu Ramushga imkon berdi va hujumchi bu imkoniyatdan unumli foydalanib, hal qiluvchi to‘pni kiritdi. Oslo shahridagi qiyin kechgan bahs portugaliyaliklarning guruhdagi ustunligini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O‘yinning boshlanishi mehmonlar uchun omadli keldi. Uchrashuv debyutida Joao Feliks hisobni ochib, Portugaliyani oldinga olib chiqdi. Shundan so‘ng maydon egalari faollashib, javob golini urishdi. Xususan, Erling Xoland o‘zining Millatlar ligasidagi rekord darajadagi 22-goliga mualliflik qilib, muvozanatni tikladi. Shunga qaramay, ikkinchi bo‘limda tashabbus yana qirg‘oqbo‘yi mamlakat vakillari tomoniga o‘tdi.

Hal qiluvchi gol va murabbiy ishonchi

Ikkinchi bo‘limda Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland yo‘l qo‘ygan qo‘pol xatodan so‘ng Gonsalu Ramush chaqqonlik ko‘rsatib, jamoasining ikkinchi golini urdi. 25 yoshli hujumchi bundan tashqari yana bir bor darvozani ishg‘ol qilgan edi, biroq VAR tizimi qoidabuzarlik tufayli golni bekor qildi. Maydonda 81 daqiqa harakat qilib, Fransisku Trinkau bilan almashtirilgan hujumchi terma jamoadagi o‘yinlari sonini 29 taga, gollarini esa 12 taga yetkazdi.

Uchrashuvdan so‘ng Sport TV kanaliga bergan intervyusida Gonsalu Ramush shaxsiy natijalar va shou-maqolalardan ko‘ra jamoaviy muvaffaqiyat muhimroq ekanini ta’kidladi. «Har bir lahza muhim. Eng asosiysi — chaqirilgan paytimda nima qila olishimni ko‘rsatish va jamoaga yordam berish. Bu mening mehnatim va jamoa uchun faqat gollar emas, balki maydonda bajaradigan barcha yumushlarimning mahsulidir», — dedi futbolchi.

Ronaldu bilan raqobat va oldindagi rejalar

Ushbu g‘alaba Portugaliya terma jamoasining Jorje Jezush qo‘l ostidagi mag‘lubiyatsiz va mukammal seriyasini saqlab qoldi. Safardagi bu qiyin g‘alabadan so‘ng jamoa A4 guruhida 6 ochko bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. O‘yin davomida Ramushning faol harakatlari va gol urishi bosh murabbiy oldida qiziqarli tarkib boshqotirmasini yuzaga keltirmoqda, chunki Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatidagi 1000 ta gol marrasini zabt etish intilishida muntazam ravishda maydonga tushishni istaydi.

Endilikda Portugaliya terma jamoasi payshanba kuni Daniyaga safar uyushtiradi. Oslodagi qahramonligi orqali Ramush bo‘lajak bahsda ham asosiy tarkibdagi o‘rnini saqlab qolish uchun jiddiy da’vogarlik qilmoqda. Jezush shogirdlari esa guruhdagi barcha o‘yinlarda g‘alaba qozonishni maqsad qilib, o‘yin sifatini yanada yaxshilash ustida ishlamoqda.

Gonsalu RamushKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiBugun 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKecha 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dedi24 sentabr 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi