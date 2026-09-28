Smartfondek keladigan yangi Sixunited WB81-H02 mini-kompyuteri namoyish etildi

·42·Texno
Smartfondek keladigan yangi Sixunited WB81-H02 mini-kompyuteri namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sixunited kompaniyasi Intel Connection 2026 ko'rgazmasida hajmi 0,15 litr bo'lgan WB81-H02 nomli ixcham mini-kompyuterini namoyish etdi.
  • Ushbu qurilma smartfon bilan solishtirish mumkin bo'lgan o'lchamlarga ega bo'lib, Wildcat Lake oilasiga mansub Intel Core 7 protsessori, LPDDR5X tezkor xotirasi va PCIe 4.0 SSD bilan jihozlangan.
  • WB81-H02 modeli HDMI 2.

Zamonaviy texnologiyalar olamida qurilmalarni kichkinalashtirish tendensiyasi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xitoyning Sixunited kompaniyasi Intel Connection 2026 ko'rgazmasida hajmi atigi 0,15 litrni tashkil etuvchi o'ta ixcham WB81-H02 mini-kompyuterini omma e'tiboriga taqdim etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, o'lchamlari bo'yicha oddiy smartfon bilan solishtirish mumkin bo'lgan mazkur qurilma ixcham korpusiga qaramay, to'laqonli shaxsiy kompyuter quvvatini o'zida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan yangi avlod mini--PKsi ichiga Wildcat Lake oilasiga mansub kuchli Intel Core 7 protsessori o'rnatilgan. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, foydalanuvchilar o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda olti yadroli Core 7 350 yoki Core 7 360 modellarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu yuqori unumdor protsessor zamonaviy LPDDR5X tezkor xotirasi hamda ma'lumotlarni o'qish tezligi yuqori bo'lgan PCIe 4.0 interfeysli qattiq disk (SSD) bilan birgalikda ishlaydi.

Kichik korpusdagi boy imkoniyatlar

Garchi qurilmaning gabaritlari kaftga sig'adigan darajada kichik bo'lsa-da, muhandislar undagi portlar va ulanish imkoniyatlarini cheklab qo'yishmagan. WB81-H02 modeli zamonaviy tashqi qurilmalar va monitorlarni ulash uchun kerakli bo'lgan HDMI 2.1 porti, ikkita USB-C, to'laqonli USB-A hamda barqaror simli internet uchun gigabitli Ethernet ulagichi bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilma simsiz tarmoqlar uchun Wi-Fi 6 moduli bilan ham ta'minlangan.

Qurilmaning yana bir e'tiborga molik jihati shundaki, u USB Power Delivery texnologiyasi orqali quvvatlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga maxsus adapterlar qidirib o'tirmasdan, oddiy smartfon uchun mo'ljallangan quvvatlash bloki yordamida ham mini-kompyuterni ishga tushirish imkonini beradi.

Savdoga chiqish muddati va narxi sir saqlanmoqda

Hozircha Sixunited kompaniyasi ushbu noyob qurilmaning sovutish tizimi qanday tashkil etilgani haqida aniq ma'lumot bermagan. Bunday o'ta kichik hajm va kuchli protsessor kombinatsiyasida issiqlikni chiqarib yuborish uchun kichik o'lchamli ventilyatordan foydalanilishi yoki passiv sovutish tizimi qo'llanilishi taxmin qilinmoqda, biroq rasmiy tasdiq yo'q.

Shuningdek, Sixunited WB81-H02 mini-kompyuterining bozorga chiqarilish sanasi va uning taxminiy narxi ham hozircha e'lon qilingani yo'q. Ushbu ma'lumotlarning kelgusida oshkor etilishi kutilmoqda.

Mini-kompyuterSixunitedIntelTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi2 sentabr 21:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdi20 avgust 02:27Intel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadiIntel Nova Lake protsessorlari kuchli grafik yadro bilan chiqadi30 iyul 00:22Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiKecha 15:58Oppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiOppo Find X10 Pro Max smartfoni kamerasi sinovdan oʻtkazildiKecha 14:27Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi4 sentabr 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi