Smartfondek keladigan yangi Sixunited WB81-H02 mini-kompyuteri namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sixunited kompaniyasi Intel Connection 2026 ko'rgazmasida hajmi 0,15 litr bo'lgan WB81-H02 nomli ixcham mini-kompyuterini namoyish etdi.
- Ushbu qurilma smartfon bilan solishtirish mumkin bo'lgan o'lchamlarga ega bo'lib, Wildcat Lake oilasiga mansub Intel Core 7 protsessori, LPDDR5X tezkor xotirasi va PCIe 4.0 SSD bilan jihozlangan.
- WB81-H02 modeli HDMI 2.
Zamonaviy texnologiyalar olamida qurilmalarni kichkinalashtirish tendensiyasi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xitoyning Sixunited kompaniyasi Intel Connection 2026 ko'rgazmasida hajmi atigi 0,15 litrni tashkil etuvchi o'ta ixcham WB81-H02 mini-kompyuterini omma e'tiboriga taqdim etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, o'lchamlari bo'yicha oddiy smartfon bilan solishtirish mumkin bo'lgan mazkur qurilma ixcham korpusiga qaramay, to'laqonli shaxsiy kompyuter quvvatini o'zida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan yangi avlod mini--PKsi ichiga Wildcat Lake oilasiga mansub kuchli Intel Core 7 protsessori o'rnatilgan. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, foydalanuvchilar o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda olti yadroli Core 7 350 yoki Core 7 360 modellarini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu yuqori unumdor protsessor zamonaviy LPDDR5X tezkor xotirasi hamda ma'lumotlarni o'qish tezligi yuqori bo'lgan PCIe 4.0 interfeysli qattiq disk (SSD) bilan birgalikda ishlaydi.
Kichik korpusdagi boy imkoniyatlarGarchi qurilmaning gabaritlari kaftga sig'adigan darajada kichik bo'lsa-da, muhandislar undagi portlar va ulanish imkoniyatlarini cheklab qo'yishmagan. WB81-H02 modeli zamonaviy tashqi qurilmalar va monitorlarni ulash uchun kerakli bo'lgan HDMI 2.1 porti, ikkita USB-C, to'laqonli USB-A hamda barqaror simli internet uchun gigabitli Ethernet ulagichi bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilma simsiz tarmoqlar uchun Wi-Fi 6 moduli bilan ham ta'minlangan.
Qurilmaning yana bir e'tiborga molik jihati shundaki, u USB Power Delivery texnologiyasi orqali quvvatlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga maxsus adapterlar qidirib o'tirmasdan, oddiy smartfon uchun mo'ljallangan quvvatlash bloki yordamida ham mini-kompyuterni ishga tushirish imkonini beradi.
Savdoga chiqish muddati va narxi sir saqlanmoqdaHozircha Sixunited kompaniyasi ushbu noyob qurilmaning sovutish tizimi qanday tashkil etilgani haqida aniq ma'lumot bermagan. Bunday o'ta kichik hajm va kuchli protsessor kombinatsiyasida issiqlikni chiqarib yuborish uchun kichik o'lchamli ventilyatordan foydalanilishi yoki passiv sovutish tizimi qo'llanilishi taxmin qilinmoqda, biroq rasmiy tasdiq yo'q.
Shuningdek, Sixunited WB81-H02 mini-kompyuterining bozorga chiqarilish sanasi va uning taxminiy narxi ham hozircha e'lon qilingani yo'q. Ushbu ma'lumotlarning kelgusida oshkor etilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…