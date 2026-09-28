Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...

·45·Salomatlik
Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ishga ketishdan oldin turmush o‘rtog‘ini o‘pib xayrlashadigan erkaklar kamroq yo‘l-transport hodisalariga uchraydi.
  • Bu odat nafaqat ruhiy xotirjamlik bag‘ishlab, balki erkaklarning uzoqroq umr ko‘rishi, yuqori daromad topishi va kasbiy muvaffaqiyatga erishishining asosiy sabablaridan biriga aylanadi.
  • Mehr ko‘rsatish miyada oksitotsin va endorfinlarni ajratadi, bu esa yurak urishini barqarorlashtirib, qon bosimini tushiradi va insonni salbiy stresslardan himoya qiladi.

Oilaviy munosabatlar va kundalik odatlar inson hayoti, salomatligi hamda moliyaviy farovonligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 20-asr oxirlarida olib borilgan va bugungi kungacha eng ko‘p muhokama qilinadigan ijtimoiy-psixologik tadqiqotlardan biri hayratlanarli faktni ochiqladi: ishga ketishdan avval turmush o‘rtog‘ini mehr bilan o‘pib xayrlashadigan erkaklar kamroq yo‘l-transport hodisalariga duch keladi. Olimlarning xulosalariga ko‘ra, ertalabki bunday iliq oilaviy odat nafaqat ruhiy xotirjamlik bag‘ishlaydi, balki erkaklarning uylanmagan yoki bunday odati bo‘lmaganlarga nisbatan uzoqroq umr ko‘rishi, yuqori daromad topishi va kasbiy muvaffaqiyatga erishishining asosiy sabablaridan biriga aylanadi.

«Yo‘ldagi xavfsizlik, uzoq umr va boylik»: Ilmiy xulosalarning 5 ta asosiy nuqtasi

Oilaviy odatlarning inson hayotiga ijobiy ta’siri bo‘yicha eng muhim rasmiy omillar:

  • Avtohalokatlar xavfi keskin kamayadi: Tongni iliq mehr va xotirjamlik bilan boshlagan haydovchilar rulida asabiylashmaydi va diqqatini yo‘qotmaydi;

  • Umr ko‘rish davomiyligi oshadi: Baxtli oilaviy muhit va mehr almashinuvi surunkali stress gormonlarini kamaytirib, yurak-qon tomir salomatligini mustahkamlaydi;

  • Yuqori daromad va mansab pog‘onasi: Ertalabdan ijobiy quvvat olgan erkaklar ish joyida faolroq, ijodkorroq va mahsuldorroq bo‘lib, daromadlari sezilarli darajada yuqori bo‘ladi;

  • Uylanmaganlarga nisbatan yuqori immunitet: Psixologik tayanch va mustahkam oilaviy rishtalar inson immun tizimining chidamliligini ta’minlaydi;

  • Psixologik xavfsizlik hissi: Uydan chiqishdagi mehr insonda kun davomida uni uyda kutayotgan yaqinlari borligi haqidagi himoyalanganlik va mas’uliyat hissini oshiradi.

Ertalabki mehr odatining inson hayotiga ta’siri: Ilmiy qiyos

Ijobiy oilaviy odatga ega bo‘lganlar va unga e’tibor bermaydiganlar ko‘rsatkichlari taqqosi:

Tadqiqot mezonlari

Ertalab oilaviy mehr oladigan erkaklar

Bo‘ydoqlar yoki tonggi mehrga ega bo‘lmaganlar

Yo‘ldagi xavfsizlik darajasi

Kamroq avariyaga uchraydi, agressiv boshqaruv kuzatilmaydi

Shoshqaloqlik va asabiylik ortidan yuqori avariya xavfi

Umr ko‘rish davomiyligi

O‘rtacha bir necha yilga uzoqroq va sog‘lom hayot tarzi

Stress omillarining yuqoriligi sabab erta charchash

Moliyaviy daromad ko‘rsatkichi

Yuqoriroq maosh, tizimli mehnat va barqaror karyera

Motivatsiyaning beqarorligi, oniy natijalarga intilish

Stress va gormonal muvozanat

Oksitotsin va dofamin yuqoriligi, kortizolning pasayishi

Surunkali tashvish va kunlik charchoq hissi

Ishdagi mahsuldorlik

Yuksak diqqat-e’tibor, jamoa bilan iliq muloqot

Hissiyotlar ta’siridagi qarorlar va tez tushkunlik

Psixologik va tibbiy ekspertiza: Nega oddiygina o‘pich hayotni qutqarib qoladi?

Psixoterapevtlar, neyrobiologlar va yo‘l harakati xavfsizligi ekspertlarining xulosalari:

  • «Biokimyoviy qalqon va oksitotsin effekti»: Ishga ketish oldidan turmush o‘rtog‘iga mehr ko‘rsatish miyada oksitotsin («muhabbat gormoni») va endorfinlarni ajratadi; bu esa yurak urishini barqarorlashtirib, qon bosimini tushiradi va insonni kun davomida uchraydigan salbiy stresslardan tabiiy tarzda himoya qiladi;

  • Avtomobil boshqaruvi va emotsional xotirjamlik: Ko‘plab halokatlar tezlik emas, balki haydovchining ichki g‘azabi, asabiyligi va xayoli tarqoqligi tufayli sodir bo‘ladi; tonggi iliqlik erkak kishiga ichki xotirjamlik va aql bilan xushyor harakatlanish qobiliyatini bag‘ishlaydi;

  • Mas’uliyat va qaytish istagi: Uydan mehr bilan kuzatilgan inson ongosti darajasida o‘zini asrash, tavakkalchilikdan qochish va kechqurun oila bag‘riga sog‘-omon qaytish mas’uliyatini kuchliroq his qiladi — bu esa uni yo‘ldagi xavfli manyovrlardan tiyadi.

Sizningcha, oilaviy xotirjamlik va ertalabki iliq munosabatlar insonning kundalik kayfiyati va moliyaviy yutuqlariga qanchalik ta’sir o‘tkazadi? Ish kunini mehr bilan boshlash odatini kundalik turmush tarzining ajralmas qismiga aylantirish vaqti kelmadimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va hayot sifatini yaxshilovchi ushbu qiziqarli ilmiy tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

oilaviy munosabatlarpsixologiyaoksitotsinyo‘l harakati xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?24 sentabr 08:35Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqda14 sentabr 02:03«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat13 sentabr 07:06Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildi10 sentabr 16:10Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildi23 iyun 15:43Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?
Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?