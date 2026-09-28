Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...
Bugun, 28 sentyabr kuni ertalab Toshkent viloyati hududida zilzila qayd etildi. Seysmik hodisa soat 09:03 da sodir bo‘lgan, uning magnitudasi 3,6 ni tashkil etgan.
Zilzilaning epitsentri Piskent tumani hududida joylashgan bo‘lib, o‘choq 15 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Yer silkinishi viloyatning bir nechta hududlarida turli darajada sezilgan.
Zilzila qayerda sodir bo‘ldi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzilaning epitsentri Toshkent viloyatining Piskent tumanida joylashgan.
Seysmik hodisa o‘chog‘ining chuqurligi 15 kilometr bo‘lgan.
Epitsentr Toshkent shahri markazidan taxminan 66 kilometr janubi-sharqda joylashgan.
Zilzila magnitudasi 3,6 darajani tashkil etgan.
Qaysi hududlarda sezildi?
Yer silkinishi Toshkent viloyatining bir nechta shahar va tumanlarida sezilgan.
Seysmik ta’sir qayd etilgan hududlar:
Olmaliq shahrida — 3 ball;
Piskent tumanida — 2–3 ball;
Ohangaron tumanida — 2 ball;
Nurafshon shahrida — 2 ball;
Angren shahrida — 2 ball.
Demak, zilzilaning eng kuchli sezilgan nuqtalaridan biri Olmaliq shahri bo‘lgan.
Epitsentrga eng yaqin hudud — Piskent
Zilzilaning epitsentri Piskent tumanida joylashgani sababli ushbu hududda yer silkinishi 2–3 ball darajasida sezilgan.
Olmaliqda esa sezilish kuchi 3 ballga yetgan. Ohangaron, Nurafshon va Angrenda zilzila 2 ball darajasida qayd etilgan.
Zilzilaning magnitudasi va uning aholi yashash hududlarida sezilish darajasi bir xil tushuncha emas. Magnituda zilzila o‘chog‘ida ajralgan energiyani ifodalasa, ball yer silkinishining muayyan hududda qay darajada sezilganini anglatadi.
Toshkent shahriga qancha masofada?
Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila epitsentri Toshkent shahriga nisbatan 66 kilometr janubi-sharqda joylashgan.
Shu sababli seysmik hodisa Toshkent viloyatining epitsentrga yaqin hududlarida sezilgan.
Hozircha taqdim etilgan ma’lumotlarda zilzila oqibatida vayronagarchilik yoki jabrlanganlar haqida ma’lumot keltirilmagan.
Zilzila yana bir bor seysmik xavf masalasini eslatdi
Toshkent viloyati seysmik faol hududlardan biri hisoblanadi. Shu bois har qanday yer silkinishi, hatto nisbatan kuchsiz bo‘lsa ham, aholi e’tiborini tortadi.
28 sentyabr kuni qayd etilgan 3,6 magnitudali zilzila ham bir nechta hududlarda sezildi. Epitsentrning Piskent tumanida, o‘choqning esa 15 kilometr chuqurlikda joylashgani ma’lum qilindi.
Eng muhimi, bunday xabarlarda magnituda bilan bir qatorda zilzilaning qayerda va qancha ball kuch bilan sezilgani ham aholi uchun muhim axborot hisoblanadi.
Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 28 sentyabr kunigi zilzila Toshkent viloyatining Piskent, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon va Angren hududlarida sezilgan.
Izohlar 0
…