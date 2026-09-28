Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...

·0·O‘zbekiston
Toshkent viloyatida zilzila qayd etildi: kuchi ma’lum...

Bugun, 28 sentyabr kuni ertalab Toshkent viloyati hududida zilzila qayd etildi. Seysmik hodisa soat 09:03 da sodir bo‘lgan, uning magnitudasi 3,6 ni tashkil etgan.

Zilzilaning epitsentri Piskent tumani hududida joylashgan bo‘lib, o‘choq 15 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Yer silkinishi viloyatning bir nechta hududlarida turli darajada sezilgan.

Zilzila qayerda sodir bo‘ldi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzilaning epitsentri Toshkent viloyatining Piskent tumanida joylashgan.

Seysmik hodisa o‘chog‘ining chuqurligi 15 kilometr bo‘lgan.

Epitsentr Toshkent shahri markazidan taxminan 66 kilometr janubi-sharqda joylashgan.

Zilzila magnitudasi 3,6 darajani tashkil etgan.

Qaysi hududlarda sezildi?

Yer silkinishi Toshkent viloyatining bir nechta shahar va tumanlarida sezilgan.

Seysmik ta’sir qayd etilgan hududlar:

  • Olmaliq shahrida — 3 ball;

  • Piskent tumanida — 2–3 ball;

  • Ohangaron tumanida — 2 ball;

  • Nurafshon shahrida — 2 ball;

  • Angren shahrida — 2 ball.

Demak, zilzilaning eng kuchli sezilgan nuqtalaridan biri Olmaliq shahri bo‘lgan.

Epitsentrga eng yaqin hudud — Piskent

Zilzilaning epitsentri Piskent tumanida joylashgani sababli ushbu hududda yer silkinishi 2–3 ball darajasida sezilgan.

Olmaliqda esa sezilish kuchi 3 ballga yetgan. Ohangaron, Nurafshon va Angrenda zilzila 2 ball darajasida qayd etilgan.

Zilzilaning magnitudasi va uning aholi yashash hududlarida sezilish darajasi bir xil tushuncha emas. Magnituda zilzila o‘chog‘ida ajralgan energiyani ifodalasa, ball yer silkinishining muayyan hududda qay darajada sezilganini anglatadi.

Toshkent shahriga qancha masofada?

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila epitsentri Toshkent shahriga nisbatan 66 kilometr janubi-sharqda joylashgan.

Shu sababli seysmik hodisa Toshkent viloyatining epitsentrga yaqin hududlarida sezilgan.

Hozircha taqdim etilgan ma’lumotlarda zilzila oqibatida vayronagarchilik yoki jabrlanganlar haqida ma’lumot keltirilmagan.

Zilzila yana bir bor seysmik xavf masalasini eslatdi

Toshkent viloyati seysmik faol hududlardan biri hisoblanadi. Shu bois har qanday yer silkinishi, hatto nisbatan kuchsiz bo‘lsa ham, aholi e’tiborini tortadi.

28 sentyabr kuni qayd etilgan 3,6 magnitudali zilzila ham bir nechta hududlarda sezildi. Epitsentrning Piskent tumanida, o‘choqning esa 15 kilometr chuqurlikda joylashgani ma’lum qilindi.

Eng muhimi, bunday xabarlarda magnituda bilan bir qatorda zilzilaning qayerda va qancha ball kuch bilan sezilgani ham aholi uchun muhim axborot hisoblanadi.

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 28 sentyabr kunigi zilzila Toshkent viloyatining Piskent, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon va Angren hududlarida sezilgan.

Toshkent viloyatiPiskent tumanizilzila
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi15 sentabr 09:46Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildi31 avgust 21:40O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiO‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildi31 avgust 15:07Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi27 iyun 19:00Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldi31 iyul 16:38Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi15 iyul 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi