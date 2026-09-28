Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Feruza Kazakova chorakfinalda Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
- Ushbu g‘alaba unga kamida bronza medalini taqdim etdi va endi u yarimfinalda Parij-2024 Olimpiadasi chempioni, xitoylik Vu Yu bilan to‘qnash keladi.
- Shuningdek, -75 kg vaznda Aziza Zokirova qozog‘istonlik Natalya Bogdanovaga qarshi jang qiladi.
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan 20-Osiyo o‘yinlarining boks musobaqalari qizg‘in va shiddatli pallaga kirib bormoqda. Ayollar o‘rtasida -51 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Osiyo chempioni Feruza Kazakova chorakfinal bosqichida qit’a vitse-chempioni, Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolga qarshi ringga ko‘tarildi. Murosasiz va yuqori tezlikda kechgan jang davomida hamyurtimiz o‘zining yuksak mahorati, kombinatsion hujumlari va masofani benuqson his qilishi evaziga to‘liq ustunlikka erishdi hamda hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Ushbu yorqin zafar evaziga Kazakova kamida bronza medalini naqd qildi va yarimfinalda Parij-2024 Olimpiadasi chempioni, xitoylik tajribali Vu Yuga qarshi oltin yo‘llanmasi uchun bahs olib boradigan bo‘ldi. Shuningdek, muxlislarni kun dasturida yana bir muhim bellashuv — -75 kg vaznda Aziza Zokirova va qozog‘istonlik Natalya Bogdanova o‘rtasidagi prinsipial to‘qnashuv kutmoqda.
«5:0 ustunligi, kafolatlangan medal va Olimpiada chempioni sinovi»: Muhim g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi
Feruza Kazakovaning chorakfinal jangi va navbatdagi bosqich bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:
5:0 hisobidagi mutlaq ustunlik: Barcha raundlarda ustunlik qilgan Feruza Kazakova hakamlarning yakdil bahosi bilan Shimoliy Koreya vakilini taslim etdi;
Kafolatlangan Osiyo o‘yinlari medali: Chorakfinaldagi g‘alaba hamyurtimizga kamida bronza medalini va yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi;
Yarimfinalda Olimpiada chempioni: Endi o‘zbekistonlik bokschi Parij-2024 Olimpiadasi oltin medali sohibi, xitoylik kuchli favorit Vu Yu bilan final yo‘llanmasi uchun kurashadi;
An Kum Byolning mahorati sindirildi: Osiyo chempionati sovrindori bo‘lgan shimoliy koreyalik raqibning kuchli pressingi Kazakovaning tezkor zarbalariga dosh berolmadi;
Navbatdagi o‘zbek-qozoq derbisi: -75 kg vaznda Aziza Zokirovaning qozog‘istonlik Natalya Bogdanovaga qarshi jangi kunning navbatdagi markaziy voqeasiga aylanadi.
Osiyo o‘yinlari «Aichi-Nagoya-2026»: -51 kg vazn chorakfinali ko‘rsatkichlari taqqosi
Feruza Kazakova va An Kum Byol jangining rasmiy ko‘rsatkichlari tasnifi:
Jang parametrlari va mezonlar
Feruza Kazakova (O‘zbekiston)
An Kum Byol (Shimoliy Koreya)
Sport maqomi va unvonlari
Osiyo chempioni, jahon chempionati sovrindori
Osiyo chempionati kumush medali sohibi
Vazn toifasi
-51 kg (Ayollar o‘rtasidagi boks)
-51 kg (Ayollar o‘rtasidagi boks)
Hakamlarning yakuniy qarori
5 : 0 (Bir ovozdan qayd etilgan mutlaq g‘alaba)
Mag‘lubiyat (musobaqani tark etdi)
Ringdagi taktik ustunlik
Tezkor qadamlar, qarshi hujumdagi aniq seseries zarbalar
To‘g‘ridan to‘g‘ri hujumga moyillik, zarbalar o‘tkazib yuborish
Erishilgan musobaqa maqomi
Yarimfinal ishtirokchisi (Kamida bronza medali kafolatlandi)
Chorakfinal bosqichida to‘xtatildi
Keyingi bosqichdagi raqib
Vu Yu (Xitoy — Parij-2024 Olimpiadasi chempioni)
—
Boks va ekspert tahlili: Nega Feruza Kazakovaning yarimfinali musobaqaning eng kulminatsion jangi bo‘ladi?
Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:
«Olimpiya cho‘qqisiga qarshi o‘zbek boks maktabi»: Xitoylik Vu Yu nafaqat Olimpiada chempioni, balki butun Osiyoda o‘z vaznining bosh gegemoni hisoblanadi; Feruzaning ushbu bosqichga shiddatli 5:0 hisoblari bilan yetib kelishi uning xitoylik yulduzga qarshi faqat oltin uchun ringga chiqishini ko‘rsatmoqda;
Shimoliy Koreya uslubiga qarshi benuqson masofa: An Kum Byol juda baquvvat va jismoniy jihatdan to‘xtovsiz bosim qiluvchi raqib edi; Kazakova uni kuch sinashuvida emas, balki aqlli oyoq harakatlari, sovuqqon qarshi zarbalar va chap qo‘l jebi yordamida ochiqdan-ochiq sindirdi;
Aziza Zokirovaning kutilayotgan qarama-qarshiligi: Natalya Bogdanovaga qarshi ringga chiqadigan Aziza Zokirova jangi ham terma jamoamiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, milliy jamoamizning umummedallar jadvalidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.
Sizningcha, Feruza Kazakova yarimfinalda Parij Olimpiadasi chempioni Vu Yuni mag‘lubiyatga uchratib, Aichi-Nagoya ringida finalga chiqa oladimi? Aziza Zokirova va qozog‘istonlik Natalya Bogdanova jangidan qanday natija kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek bokschilarining tarixiy yurishi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…