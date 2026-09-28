Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi

·6·Sport
Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Feruza Kazakova chorakfinalda Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolni 5:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi.
  • Ushbu g‘alaba unga kamida bronza medalini taqdim etdi va endi u yarimfinalda Parij-2024 Olimpiadasi chempioni, xitoylik Vu Yu bilan to‘qnash keladi.
  • Shuningdek, -75 kg vaznda Aziza Zokirova qozog‘istonlik Natalya Bogdanovaga qarshi jang qiladi.

Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tkazilayotgan 20-Osiyo o‘yinlarining boks musobaqalari qizg‘in va shiddatli pallaga kirib bormoqda. Ayollar o‘rtasida -51 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Osiyo chempioni Feruza Kazakova chorakfinal bosqichida qit’a vitse-chempioni, Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolga qarshi ringga ko‘tarildi. Murosasiz va yuqori tezlikda kechgan jang davomida hamyurtimiz o‘zining yuksak mahorati, kombinatsion hujumlari va masofani benuqson his qilishi evaziga to‘liq ustunlikka erishdi hamda hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Ushbu yorqin zafar evaziga Kazakova kamida bronza medalini naqd qildi va yarimfinalda Parij-2024 Olimpiadasi chempioni, xitoylik tajribali Vu Yuga qarshi oltin yo‘llanmasi uchun bahs olib boradigan bo‘ldi. Shuningdek, muxlislarni kun dasturida yana bir muhim bellashuv — -75 kg vaznda Aziza Zokirova va qozog‘istonlik Natalya Bogdanova o‘rtasidagi prinsipial to‘qnashuv kutmoqda.

«5:0 ustunligi, kafolatlangan medal va Olimpiada chempioni sinovi»: Muhim g‘alabaning 5 ta asosiy nuqtasi

Feruza Kazakovaning chorakfinal jangi va navbatdagi bosqich bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • 5:0 hisobidagi mutlaq ustunlik: Barcha raundlarda ustunlik qilgan Feruza Kazakova hakamlarning yakdil bahosi bilan Shimoliy Koreya vakilini taslim etdi;

  • Kafolatlangan Osiyo o‘yinlari medali: Chorakfinaldagi g‘alaba hamyurtimizga kamida bronza medalini va yarimfinal yo‘llanmasini naqd qildi;

  • Yarimfinalda Olimpiada chempioni: Endi o‘zbekistonlik bokschi Parij-2024 Olimpiadasi oltin medali sohibi, xitoylik kuchli favorit Vu Yu bilan final yo‘llanmasi uchun kurashadi;

  • An Kum Byolning mahorati sindirildi: Osiyo chempionati sovrindori bo‘lgan shimoliy koreyalik raqibning kuchli pressingi Kazakovaning tezkor zarbalariga dosh berolmadi;

  • Navbatdagi o‘zbek-qozoq derbisi: -75 kg vaznda Aziza Zokirovaning qozog‘istonlik Natalya Bogdanovaga qarshi jangi kunning navbatdagi markaziy voqeasiga aylanadi.

Osiyo o‘yinlari «Aichi-Nagoya-2026»: -51 kg vazn chorakfinali ko‘rsatkichlari taqqosi

Feruza Kazakova va An Kum Byol jangining rasmiy ko‘rsatkichlari tasnifi:

Jang parametrlari va mezonlar

Feruza Kazakova (O‘zbekiston)

An Kum Byol (Shimoliy Koreya)

Sport maqomi va unvonlari

Osiyo chempioni, jahon chempionati sovrindori

Osiyo chempionati kumush medali sohibi

Vazn toifasi

-51 kg (Ayollar o‘rtasidagi boks)

-51 kg (Ayollar o‘rtasidagi boks)

Hakamlarning yakuniy qarori

5 : 0 (Bir ovozdan qayd etilgan mutlaq g‘alaba)

Mag‘lubiyat (musobaqani tark etdi)

Ringdagi taktik ustunlik

Tezkor qadamlar, qarshi hujumdagi aniq seseries zarbalar

To‘g‘ridan to‘g‘ri hujumga moyillik, zarbalar o‘tkazib yuborish

Erishilgan musobaqa maqomi

Yarimfinal ishtirokchisi (Kamida bronza medali kafolatlandi)

Chorakfinal bosqichida to‘xtatildi

Keyingi bosqichdagi raqib

Vu Yu (Xitoy — Parij-2024 Olimpiadasi chempioni)

Boks va ekspert tahlili: Nega Feruza Kazakovaning yarimfinali musobaqaning eng kulminatsion jangi bo‘ladi?

Xalqaro boks sharhlovchilari, murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «Olimpiya cho‘qqisiga qarshi o‘zbek boks maktabi»: Xitoylik Vu Yu nafaqat Olimpiada chempioni, balki butun Osiyoda o‘z vaznining bosh gegemoni hisoblanadi; Feruzaning ushbu bosqichga shiddatli 5:0 hisoblari bilan yetib kelishi uning xitoylik yulduzga qarshi faqat oltin uchun ringga chiqishini ko‘rsatmoqda;

  • Shimoliy Koreya uslubiga qarshi benuqson masofa: An Kum Byol juda baquvvat va jismoniy jihatdan to‘xtovsiz bosim qiluvchi raqib edi; Kazakova uni kuch sinashuvida emas, balki aqlli oyoq harakatlari, sovuqqon qarshi zarbalar va chap qo‘l jebi yordamida ochiqdan-ochiq sindirdi;

  • Aziza Zokirovaning kutilayotgan qarama-qarshiligi: Natalya Bogdanovaga qarshi ringga chiqadigan Aziza Zokirova jangi ham terma jamoamiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, milliy jamoamizning umummedallar jadvalidagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.

Sizningcha, Feruza Kazakova yarimfinalda Parij Olimpiadasi chempioni Vu Yuni mag‘lubiyatga uchratib, Aichi-Nagoya ringida finalga chiqa oladimi? Aziza Zokirova va qozog‘istonlik Natalya Bogdanova jangidan qanday natija kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek bokschilarining tarixiy yurishi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Feruza KazakovaAichi-Nagoya 2026Osiyo o‘yinlariAziza Zokirova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi24 sentabr 11:28Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdi18 iyun 15:16“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!Bugun 08:42Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Bugun 08:32Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Bugun 08:27“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!Bugun 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi