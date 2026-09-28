Erdo‘g‘on va Adliya vaziri bilan sun’iy intellektda surat yaratgan erkak qamoqqa olindi
Turkiyaning Anqara shahrida 53 yoshli Mehmet Chakmak sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan soxta suratlarni WhatsApp orqali tarqatgani uchun qamoqqa olindi. Bu haqda Anadolu Agency xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, erkak o‘zini Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on hamda Adliya vaziri Akin Gyurlek bilan birga tasvirlovchi suratlarni sun’iy intellekt yordamida yaratgan. U ushbu tasvirlarni WhatsApp'dagi statusiga joylashtirgan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur suratlar orqali u yuqori martabali davlat amaldorlari bilan yaqin aloqalari borligi haqida tasavvur uyg‘otishga uringan.
Mehmet Chakmak 23 sentyabr kuni Anqaraning Kechioren tumanidagi uyida qo‘lga olingan. Tekshiruv davomida uning ilgari to‘rtta alohida jinoyat bo‘yicha sudlangani aniqlangan.
Unga nisbatan «nufuz savdosi» hamda aholi orasida xavotir, qo‘rquv yoki vahima uyg‘otish maqsadida haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan ma’lumotlarni ochiq tarqatish bilan bog‘liq moddalar asosida ish qo‘zg‘atilgan. Keyinchalik u sud qarori bilan qamoqqa olingan.
Izohlar 0
…