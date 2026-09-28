Erdo‘g‘on va Adliya vaziri bilan sun’iy intellektda surat yaratgan erkak qamoqqa olindi

·2·Dunyo
Erdo‘g‘on va Adliya vaziri bilan sun’iy intellektda surat yaratgan erkak qamoqqa olindi

Turkiyaning Anqara shahrida 53 yoshli Mehmet Chakmak sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan soxta suratlarni WhatsApp orqali tarqatgani uchun qamoqqa olindi. Bu haqda Anadolu Agency xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, erkak o‘zini Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on hamda Adliya vaziri Akin Gyurlek bilan birga tasvirlovchi suratlarni sun’iy intellekt yordamida yaratgan. U ushbu tasvirlarni WhatsApp'dagi statusiga joylashtirgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur suratlar orqali u yuqori martabali davlat amaldorlari bilan yaqin aloqalari borligi haqida tasavvur uyg‘otishga uringan.

Mehmet Chakmak 23 sentyabr kuni Anqaraning Kechioren tumanidagi uyida qo‘lga olingan. Tekshiruv davomida uning ilgari to‘rtta alohida jinoyat bo‘yicha sudlangani aniqlangan.

Unga nisbatan «nufuz savdosi» hamda aholi orasida xavotir, qo‘rquv yoki vahima uyg‘otish maqsadida haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan ma’lumotlarni ochiq tarqatish bilan bog‘liq moddalar asosida ish qo‘zg‘atilgan. Keyinchalik u sud qarori bilan qamoqqa olingan.

Mehmet ChakmakRajab Toyyib Erdo‘g‘onSun’iy intellektAnadolu Agency
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiErdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdi23 sentabr 11:00Erdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdiErdo‘g‘on onasi bilan bog‘liq ko‘z yoshga to‘la eng shaxsiy xotirasini so‘zlab berdi6 sentabr 17:27Erdo‘g‘on Isroilga kirish ehtimolini ochiq bayon qildiErdo‘g‘on Isroilga kirish ehtimolini ochiq bayon qildi15 aprel 16:24Erdo‘g‘on AQSh va Eron o‘rtasidagi vaqtinchalik tinchlikni olqishladiErdo‘g‘on AQSh va Eron o‘rtasidagi vaqtinchalik tinchlikni olqishladi8 aprel 17:29Turkiyada 6 840 litr loviya pishirilib, rekord o‘rnatildiTurkiyada 6 840 litr loviya pishirilib, rekord o‘rnatildiBugun 10:00AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)Bugun 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota