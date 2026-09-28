Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”

·82·O‘zbekiston
Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Alisher Qodirov ayrim og‘ir jinoyatlar, jumladan, qasddan odam o‘ldirish, bola qotilligi va pedofiliya uchun o‘lim jazosini qayta qo‘llashni taklif qildi.
  • Uning fikricha, bunday jinoyatchilarni umrbod jamiyatdan ajratishning o‘zi yetarli emas, chunki ularning hayotda qolishi kelajakda shu kabi jinoyatlarni sodir etish uchun motivatsiya bo‘lishi mumkin.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirov ayrim og‘ir jinoyatlar uchun o‘lim jazosini qayta qo‘llash masalasini ilgari surdi. U bu haqda Telegram-kanalidagi sahifasida yozdi.

Qodirovning fikricha, ayrim toifadagi jinoyatchilarni jamiyatdan umrbod ajratishning o‘zi yetarli emas. U, xususan, qasddan odam o‘ldirganlar, bola qotillari va pedofillarga nisbatan o‘lim jazosi qo‘llanishi kerakligini ta’kidlagan.

“Ajratib olishda xato qilish mumkin bo‘lmagan ayrim toifadagi jinoyatchilarning yashashi o‘ziyoq jamiyat halovati uchun xavfdir”, — deb yozgan deputat.

Qodirov uzoq muddat qamoqda saqlangan bunday shaxslarni keyinchalik jamiyatga qaytarish yangi jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

U o‘z postida pedofillarga nisbatan keskin fikr bildirib, “mahluq-pedofilni qamoqda mehribon pedagog bo‘lib qolishiga” ishonish qiyinligini yozgan. Shuningdek, qasddan odam o‘ldirgan, ayniqsa bola qotillari qanday jazo kutayotganini aniq bilishi kerakligini ta’kidlagan.

Deputatning ta’kidlashicha, insonni qasddan o‘ldirish ham diniy, ham dunyoviy qarashlarda eng og‘ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Bunday jinoyatlar uchun qanday jazo qo‘llash masalasida esa turli qarashlar mavjud.

“Beayb insonni qasddan o‘ldirgan, ayniqsa bola qotili va pedofillarning yashashda davom etishi keyingi shu shakldagi jinoyatlar uchun motivatsiyadir”, — deb yozgan Qodirov.

Qayd etish joiz, O‘zbekistonda o‘lim jazosi amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan. Qodirovning bayonoti esa mazkur jazoni ayrim og‘ir jinoyatlar uchun qayta joriy etish masalasiga oid siyosiy taklif sifatida yangragan.

Ushbu fikrlar Namangan viloyatida 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqidagi xabarlar ortidan bildirilgan. Mazkur ish bo‘yicha gumonlanuvchi ushlangan va qamoqqa olingan, tergov harakatlari davom etmoqda.

Alisher QodirovMilliy tiklanishOliy Majliso‘lim jazosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildiKecha 20:10O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...11 iyul 12:57Alisher Qodirov budjet xarajatlari samaradorligini tanqid qildiAlisher Qodirov budjet xarajatlari samaradorligini tanqid qildi5 iyun 11:10Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdiAlisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdi2 iyul 16:52Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaAlisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda18 iyul 05:15Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Bugun 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi