120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)

·94·Dunyo
120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Surat shahrida Vinod Savle ismli hisobchi, ish beruvchisidan ololmagan 120 dollarlik maoshi uchun qasos olish maqsadida uning matolar do‘koniga o‘t qo‘ydi.
  • Tez yonuvchi to‘qimachilik mahsulotlari tufayli yong‘in tez tarqalib, ko‘p qavatli savdo majmuasining 6-qavatigacha yetib bordi.
  • Natijada, yana to‘rt nafar tadbirkorning do‘konlari ham yonib ketdi va umumiy zarar 2,7 million dollarni tashkil etdi.

Hindistonning yirik to‘qimachilik va savdo markazlaridan biri bo‘lgan Surat shahrida kichik moliyaviy nizo dahshatli yong‘in va millionlab dollarlik halokat bilan yakunlandi. Sobiq ish beruvchisidan o‘z mehnat haqining bor-yo‘g‘i 120 dollarlik qismini ololmagan Vinod Savle ismli hisobchi alam ustida qasos olishga qaror qilib, sobiq xo‘jayiniga tegishli matolar do‘koniga o‘t qo‘ydi.

Biroq tez yonuvchi to‘qimachilik mahsulotlari tufayli olov bir lahzada nazoratdan chiqib, ko‘p qavatli savdo majmuasining 6-qavatigacha yoyildi. Natijada begunoh yana to‘rt nafar tadbirkorning do‘konlari kultepaga aylanib, umumiy zarar miqdori 2,7 million dollarni tashkil etdi. Jinoyat sodir etganidan so‘ng ikki hafta davomida yashirinib yurgan Savle politsiya tomonidan qo‘lga olingach, «voqea bunchalik keng ko‘lamli ofatga aylanishini kutmaganini» bildirdi.

«120 dollarlik arz, 6 qavatli kultepa va 2 haftalik qidiruv»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi

Surat shahridagi dahshatli yong‘in va uning ortidagi sabablar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Mojaroning arzimas motivi: Sobiq hisobchi Vinod Savle ish beruvchisi bermagan 120 dollarlik maosh sabab qasos olish yo‘lini tanladi;

  • Nazoratdan chiqqan to‘qimachilik yong‘ini: Matolar do‘koniga qo‘yilgan o‘t qisqa vaqtda binoning 6-qavatigacha yetib bordi;

  • 2,7 million dollarlik ulkan talafot: Yong‘in yana 4 nafar tadbirkorning tijorat maydonlarini butunlay yo‘q qilib, katta moliyaviy zarba berdi;

  • Ikki haftalik qochoqning qo‘lga olinishi: Jinoyatchi politsiyadan yashirinishga urindi, biroq keng ko‘lamli qidiruv natijasida ushlandi;

  • Qasoskorning pushaymonligi: Qo‘lga olingan Savle olov bu qadar tez va halokatli tarqalishini oldindan tasavvur qilmaganini tan oldi.

120 dollarlik qarz va 2,7 million dollarlik oqibatlar taqqosi

Mazkur jinoyat motivi va keltirilgan haqiqiy oqibatlar ko‘rsatkichlari tasnifi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Jinoyatning boshlang‘ich sababi

Kelib chiqqan haqiqiy ko‘lam va oqibat

Nizo obyekti bo‘lgan mablag‘

120 AQSH dollari (to‘lanmagan ish haqi)

2 700 000 AQSH dollari (yetkazilgan umumiy zarar)

Mo‘ljallangan nishon

Faqat sobiq xo‘jayinning matolar rastasi

6 qavatli savdo binosi va 4 nafar mutlaqo begunoh tadbirkor

Gumonlanuvchi shaxs va kasbi

Vinod Savle (sobiq hisobchi)

Ikki hafta qidiruvda bo‘lib, qo‘lga olingan jinoyatchi

Hodisa yuz bergan joy

Hindiston, Surat shahri

To‘qimachilik savdo majmuasi (6-qavatgacha kuygan)

Kutilgan va yuz bergan natija

«Kichik jazolash va qasos olish»

Og‘ir jinoiy javobgarlik, umrbod qarzdorlik va qamoq

Kriminalistika va psixologik ekspertiza: Nega g‘azab ustidagi qasos insonni jarlikka itaradi?

Huquqshunoslar, kriminologlar va psixologlarning xulosalari:

  • «Affekt holati va oqibatni baholay olmaslik»: Vinod Savle misolida inson kuchli g‘azab va adolatsizlik hissi ta’sirida bo‘lganda real xavf-xatarlarni sog‘lom aql bilan chamalay olmasligi yaqqol ko‘rinadi; to‘qimachilik mahsulotlari tez alangalanishini bilgan hisobchining o‘z xatti-harakatini nazorat qilolmagani uni arzimas pul uchun ulkan fojia sababchisiga aylantirdi;

  • Begunoh uchinchi shaxslarning jabrlanishi: Savdo majmualarida yong‘in xavfsizligi talablarining zaifligi va jinoyatning shafqatsizligi tufayli to‘rt nafar begona tadbirkor bor mulkidan ayrildi; bu esa tijorat markazlarida xavfsizlik tizimlarini yanada qat’iylashtirishni taqozo etadi;

  • Qonuniy yo‘lning muqobili yo‘qligi: 120 dollarlik mehnat nizosini sud yoki mehnat inspeksiyasi orqali qonuniy hal qilish o‘rniga jinoyatga qo‘l urish inson taqdirini butunlay chilparchin qildi; endi u nafaqat uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinadi, balki 2,7 million dollarlik tovon puli talablari qarshisida ham ojiz qoladi.

Sizningcha, ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklarni hal qilishda qanday choralar ko‘rilishi kerakki, odamlar bunday aqlsiz va halokatli qasos yo‘liga kirib ketmasin? Bunday ulkan moddiy va ma’naviy zarar keltirgan shaxsga qanday jazo tayinlanishi adolatdan bo‘ladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonni dahshatli xatolardan ogohlantiruvchi ushbu voqea tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

HindistonSuratVinod Savleyong‘in
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...15 sentabr 22:30Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Isroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuviIsroillik ko‘chmanchilar Qusrada masjidni yoqishdi: devorlarda «qasos» yozuvi26 iyul 17:04Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladiMalika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladi11 sentabr 18:42Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi12 sentabr 17:42Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi9 sentabr 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota