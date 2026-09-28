120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Surat shahrida Vinod Savle ismli hisobchi, ish beruvchisidan ololmagan 120 dollarlik maoshi uchun qasos olish maqsadida uning matolar do‘koniga o‘t qo‘ydi.
- Tez yonuvchi to‘qimachilik mahsulotlari tufayli yong‘in tez tarqalib, ko‘p qavatli savdo majmuasining 6-qavatigacha yetib bordi.
- Natijada, yana to‘rt nafar tadbirkorning do‘konlari ham yonib ketdi va umumiy zarar 2,7 million dollarni tashkil etdi.
Hindistonning yirik to‘qimachilik va savdo markazlaridan biri bo‘lgan Surat shahrida kichik moliyaviy nizo dahshatli yong‘in va millionlab dollarlik halokat bilan yakunlandi. Sobiq ish beruvchisidan o‘z mehnat haqining bor-yo‘g‘i 120 dollarlik qismini ololmagan Vinod Savle ismli hisobchi alam ustida qasos olishga qaror qilib, sobiq xo‘jayiniga tegishli matolar do‘koniga o‘t qo‘ydi.
Biroq tez yonuvchi to‘qimachilik mahsulotlari tufayli olov bir lahzada nazoratdan chiqib, ko‘p qavatli savdo majmuasining 6-qavatigacha yoyildi. Natijada begunoh yana to‘rt nafar tadbirkorning do‘konlari kultepaga aylanib, umumiy zarar miqdori 2,7 million dollarni tashkil etdi. Jinoyat sodir etganidan so‘ng ikki hafta davomida yashirinib yurgan Savle politsiya tomonidan qo‘lga olingach, «voqea bunchalik keng ko‘lamli ofatga aylanishini kutmaganini» bildirdi.
«120 dollarlik arz, 6 qavatli kultepa va 2 haftalik qidiruv»: Fojianing 5 ta asosiy nuqtasi
Surat shahridagi dahshatli yong‘in va uning ortidagi sabablar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Mojaroning arzimas motivi: Sobiq hisobchi Vinod Savle ish beruvchisi bermagan 120 dollarlik maosh sabab qasos olish yo‘lini tanladi;
Nazoratdan chiqqan to‘qimachilik yong‘ini: Matolar do‘koniga qo‘yilgan o‘t qisqa vaqtda binoning 6-qavatigacha yetib bordi;
2,7 million dollarlik ulkan talafot: Yong‘in yana 4 nafar tadbirkorning tijorat maydonlarini butunlay yo‘q qilib, katta moliyaviy zarba berdi;
Ikki haftalik qochoqning qo‘lga olinishi: Jinoyatchi politsiyadan yashirinishga urindi, biroq keng ko‘lamli qidiruv natijasida ushlandi;
Qasoskorning pushaymonligi: Qo‘lga olingan Savle olov bu qadar tez va halokatli tarqalishini oldindan tasavvur qilmaganini tan oldi.
120 dollarlik qarz va 2,7 million dollarlik oqibatlar taqqosi
Mazkur jinoyat motivi va keltirilgan haqiqiy oqibatlar ko‘rsatkichlari tasnifi:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Jinoyatning boshlang‘ich sababi
Kelib chiqqan haqiqiy ko‘lam va oqibat
Nizo obyekti bo‘lgan mablag‘
120 AQSH dollari (to‘lanmagan ish haqi)
2 700 000 AQSH dollari (yetkazilgan umumiy zarar)
Mo‘ljallangan nishon
Faqat sobiq xo‘jayinning matolar rastasi
6 qavatli savdo binosi va 4 nafar mutlaqo begunoh tadbirkor
Gumonlanuvchi shaxs va kasbi
Vinod Savle (sobiq hisobchi)
Ikki hafta qidiruvda bo‘lib, qo‘lga olingan jinoyatchi
Hodisa yuz bergan joy
Hindiston, Surat shahri
To‘qimachilik savdo majmuasi (6-qavatgacha kuygan)
Kutilgan va yuz bergan natija
«Kichik jazolash va qasos olish»
Og‘ir jinoiy javobgarlik, umrbod qarzdorlik va qamoq
Kriminalistika va psixologik ekspertiza: Nega g‘azab ustidagi qasos insonni jarlikka itaradi?
Huquqshunoslar, kriminologlar va psixologlarning xulosalari:
«Affekt holati va oqibatni baholay olmaslik»: Vinod Savle misolida inson kuchli g‘azab va adolatsizlik hissi ta’sirida bo‘lganda real xavf-xatarlarni sog‘lom aql bilan chamalay olmasligi yaqqol ko‘rinadi; to‘qimachilik mahsulotlari tez alangalanishini bilgan hisobchining o‘z xatti-harakatini nazorat qilolmagani uni arzimas pul uchun ulkan fojia sababchisiga aylantirdi;
Begunoh uchinchi shaxslarning jabrlanishi: Savdo majmualarida yong‘in xavfsizligi talablarining zaifligi va jinoyatning shafqatsizligi tufayli to‘rt nafar begona tadbirkor bor mulkidan ayrildi; bu esa tijorat markazlarida xavfsizlik tizimlarini yanada qat’iylashtirishni taqozo etadi;
Qonuniy yo‘lning muqobili yo‘qligi: 120 dollarlik mehnat nizosini sud yoki mehnat inspeksiyasi orqali qonuniy hal qilish o‘rniga jinoyatga qo‘l urish inson taqdirini butunlay chilparchin qildi; endi u nafaqat uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinadi, balki 2,7 million dollarlik tovon puli talablari qarshisida ham ojiz qoladi.
Sizningcha, ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi moliyaviy kelishmovchiliklarni hal qilishda qanday choralar ko‘rilishi kerakki, odamlar bunday aqlsiz va halokatli qasos yo‘liga kirib ketmasin? Bunday ulkan moddiy va ma’naviy zarar keltirgan shaxsga qanday jazo tayinlanishi adolatdan bo‘ladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va insonni dahshatli xatolardan ogohlantiruvchi ushbu voqea tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…