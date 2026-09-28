Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat

·0·Salomatlik
Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat

Uy sharoitida tayyorlanadigan xalqona ichimliklar orasida lavr bargi qaynatmasi ham keng tarqalgan. Ayrim retseptlarda 12 dona lavr bargi, shakar va yarim litr suvdan tayyorlangan ichimlik yo‘talni yengillashtirishi, hatto «har qanday yo‘talni davolashi» aytilmoqda.

Biroq bu yerda muhim jihat bor: yo‘talning o‘zi kasallik emas, balki turli sabablarga bog‘liq belgi. Shuning uchun bitta ichimlik barcha turdagi yo‘talni davolaydi, degan xulosaga kelish to‘g‘ri emas.

Internetda tarqalayotgan retsept qanday?

Tarqalayotgan retseptda quyidagi mahsulotlar tavsiya etiladi:

  • 12 dona lavr bargi;

  • 5 osh qoshiq shakar;

  • 500 ml suv.

Retseptga ko‘ra, mahsulotlar 20–25 daqiqa qaynatiladi. Tayyor bo‘lgan ichimlikdan kuniga 2–3 marta bir necha qoshiqdan iste’mol qilish taklif etiladi.

Bu usul xalq tabobati retsepti sifatida uchrashi mumkin. Ammo uni tibbiy davolash usuli sifatida qabul qilishdan oldin yo‘talning sababini aniqlash kerak.

Nega «har qanday yo‘tal» degan da’vo to‘g‘ri emas?

Yo‘tal shamollash yoki virusli infeksiya, allergiya, bronxit, tomoq orqasiga shilliq oqishi, refluks va boshqa holatlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa yo‘tal jiddiyroq kasallikning belgisi bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Shuning uchun yo‘talni faqat uni bosishga harakat qilish emas, balki nima sababdan paydo bo‘lganini tushunish muhim.

Masalan, oddiy shamollashda yo‘tal ko‘pincha organizmning infeksiyaga javobi sifatida paydo bo‘ladi va vaqt o‘tishi bilan kamayadi. NHS ma’lumotlariga ko‘ra, oddiy yo‘tal ko‘p hollarda 3–4 hafta ichida o‘z-o‘zidan o‘tib ketadi.

Lavr bargi haqida nimani bilish kerak?

Lavr bargi taomlarga xushbo‘y ta’m berishda ishlatiladi. Ammo uni qaynatib ichish yo‘talning barcha sabablarini davolaydi, degan ishonchli klinik dalil mavjud emas.

Shu sababli bunday ichimlikni «super davo» yoki dori o‘rnida taqdim etish to‘g‘ri bo‘lmaydi.

Ayniqsa, bolalarda, homiladorlik davrida yoki doimiy dori qabul qiladigan insonlarda turli o‘simlikli vositalarni ham ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak. Ayrim o‘simlikli vositalar hamma uchun birdek xavfsiz emas.

Yo‘talda nima yordam berishi mumkin?

Oddiy shamollash yoki nafas yo‘llari infeksiyasida organizmga yetarli suyuqlik berish, dam olish va iliq ichimliklar tomoqdagi noqulaylikni kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Ayrim holatlarda asal ham yo‘talni yengillashtirishi mumkin. Biroq 1 yoshga to‘lmagan bolalarga asal berish mumkin emas.

Eng muhimi, uy sharoitidagi vositalar shifokor belgilagan davolash o‘rnini bosmasligi kerak.

Qachon yo‘talni oddiy shamollash deb qabul qilmaslik kerak?

Yo‘tal juda kuchaysa yoki tez yomonlashsa, nafas olish qiyinlashsa, ko‘krakda og‘riq paydo bo‘lsa yoki qon aralash balg‘am kelsa, tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.

Shuningdek, yo‘tal uzoq davom etsa, uni sababini aniqlash uchun shifokor ko‘rigi talab qilinishi mumkin. NHS 3 haftadan ortiq davom etgan yo‘talda tibbiy maslahat olishni tavsiya qiladi.

Bolalarda esa nafas olish qiyinlashishi, tez nafas olish, lab yoki yuzning ko‘karishi, suvsizlanish, hushyorlik pasayishi kabi belgilar paydo bo‘lsa, zudlik bilan tibbiy yordam kerak.

Xalqona retseptdan ko‘ra muhimroq narsa bor

Lavr bargi, iliq ichimlik yoki boshqa uy sharoitidagi usullar ayrim odamlarda vaqtincha yengillik hissini berishi mumkin. Ammo bu ular asosiy kasallikni davolaydi degani emas.

Yo‘talni «bir retsept bilan butunlay yo‘qotish»dan ko‘ra, uning sababini aniqlash muhimroq.

Shuning uchun lavr bargi qaynatmasini iste’mol qilishni xohlagan odam uni isbotlangan davolash usuli emas, balki oddiy uy ichimligi sifatida qabul qilishi kerak. Yo‘tal kuchli, uzoq davom etuvchi yoki xavfli belgilar bilan kechayotgan bo‘lsa, o‘zboshimchalik bilan davolanish o‘rniga shifokorga murojaat qilish eng to‘g‘ri yo‘ldir.

yo‘talxalq tabobatilavr bargitibbiy maslahat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Bugun 10:01Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalarOch qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar26 sentabr 18:20Garvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siriGarvard olimlarining shov-shuvli kashfiyoti — xolesterin kushandasi va uzoq umr ko‘rish siri26 sentabr 08:55Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?25 sentabr 09:28Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?
Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?